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Futebol | Notícia

Evandro Carvalho anuncia torcida mista em todos os jogos do Campeonato Pernambucano 2027

Presidente da FPF afirma que medida foi alinhada com autoridades e valerá para partidas da primeira fase, mata-mata e decisão do Estadual

Por Thiago Seabra Publicado em 02/10/2026 às 9:27
Imagem da torcida do Sport nos Aflitos pela final do Campeonato Pernambucano 2026
Imagem da torcida do Sport nos Aflitos pela final do Campeonato Pernambucano 2026 - Paulo Paiva/ Sport Recife.

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O Campeonato Pernambucano 2027 terá torcida mista em todos os jogos, incluindo as partidas da primeira fase, o mata-mata e a final. A informação foi divulgada por Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), em entrevista ao programa Escrete Clube, publicada na última quinta-feira (1º).

Segundo o dirigente, a Federação já alinhou a medida com diferentes órgãos públicos e autoridades responsáveis pela segurança dos jogos. A proposta amplia o modelo utilizado nas finais do Campeonato Pernambucano de 2026, quando Sport e Náutico tiveram presença de torcedores visitantes.

Evandro confirma torcida mista durante todo o Estadual

Durante a entrevista, Evandro de Carvalho afirmou que a FPF já trabalha em conjunto com autoridades estaduais, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Militar para viabilizar a presença das duas torcidas nos estádios.

Nós estamos alinhados com o Governo do Estado, com o Poder Judiciário, Ministério Público, com o novo presidente do TJ, com o secretário Alessandro e a secretária Mariana. Nós já estamos ajustados e aliados com o comando da Polícia Militar e o Choque para torcida mista”, declarou o presidente da FPF.

O dirigente indicou que o modelo será adotado durante toda a competição, sem restrição às fases decisivas.

Como foi a torcida mista no Pernambucano 2026

A presença de torcedores dos dois clubes nos estádios já havia sido adotada nas finais do Campeonato Pernambucano de 2026, disputadas entre Sport e Náutico.

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No primeiro jogo da decisão, realizado na Ilha do Retiro, foram disponibilizados 2 mil ingressos para a torcida do Náutico. A carga total foi de 25.081 ingressos, com público de 24.605 torcedores.

Na segunda partida, disputada nos Aflitos, também houve presença da torcida visitante. Cerca de 2 mil torcedores do Sport foram destinados ao setor visitante.

Clássicos tiveram torcida única na primeira fase de 2026

O modelo adotado nas finais foi diferente do que ocorreu durante a primeira fase do Campeonato Pernambucano de 2026. Os clássicos entre Náutico, Sport e Santa Cruz foram disputados com torcida única.

  • 18 de janeiro: Náutico x Sport, nos Aflitos — torcida única do Náutico;
  • 25 de janeiro: Santa Cruz x Náutico, na Arena de Pernambuco — torcida única do Santa Cruz;
  • 31 de janeiro: Sport x Santa Cruz, na Ilha do Retiro — torcida única do Sport.

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Quando começa o Campeonato Pernambucano 2027?

O Campeonato Pernambucano de 2027 terá início em 17 de outubro de 2026, com a disputa da primeira fase, denominada Torneio Frevo ou Turno Forró.

Essa etapa reunirá 24 equipes divididas em quatro grupos, com três classificados definidos para a fase seguinte.

A fase principal do Estadual está prevista para começar em janeiro de 2027.

Nessa etapa, os clubes já garantidos, como Náutico, Santa Cruz e Sport, se juntam às equipes classificadas na primeira fase, formando uma competição com 10 times na disputa pelo título.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.