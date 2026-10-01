Jogadores que passaram por Náutico, Sport e Santa Cruz, mas você talvez não lembre; confira a lista
De goleiros campeões a jogadores que tiveram passagens discretas, veja nomes que vestiram as três principais camisas do futebol pernambucano
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Náutico, Sport e Santa Cruz protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Ao longo das décadas, centenas de jogadores defenderam pelo menos um dos três clubes, mas um grupo bem menor conseguiu vestir as três camisas.
Alguns desses nomes são imediatamente lembrados pelos torcedores. Outros, porém, acabaram associados principalmente a apenas um dos clubes e tiveram passagens discretas pelos rivais.
É justamente nessa segunda categoria que aparecem histórias curiosas do futebol pernambucano.
Éverton: títulos pelo Sport e passagens rápidas pelos rivais
Um que percorreu o caminho completo foi o volante Éverton Barbosa da Hora. Revelado pelo Sport, ele construiu a parte mais vitoriosa de sua carreira justamente na Ilha do Retiro.
O meio-campista teve duas passagens pelo Sport. Entre 2006 e 2008, conquistou três Campeonatos Pernambucanos e ainda fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2008.
Antes disso, Éverton já havia tido uma passagem pelo Náutico. Em 2011, voltou ao futebol pernambucano para defender o Timbu e integrou o elenco que conquistou a classificação para a Série A.
O terceiro clube veio em 2014. O Santa Cruz anunciou a contratação do volante para a temporada, completando a passagem pelos três grandes.
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Rafael Pereira: do Sport ao Náutico e, no fim da carreira, ao Santa Cruz
O caso de Rafael Pereira é mais recente e mostra como uma passagem curta pode entrar para a história.
O zagueiro chegou ao futebol pernambucano em 2013 para defender o Sport. Naquele ano, fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A.
Dois anos depois, Rafael Pereira atravessou a rivalidade e foi para o Náutico. Nos Aflitos, teve uma participação muito maior: disputou 69 partidas, marcou sete gols e deu duas assistências pelo clube entre 2015 e 2016.
O último capítulo veio em 2024. Aos 39 anos, o defensor foi contratado pelo Santa Cruz e encerrou sua carreira no Arruda. Foram 12 jogos pelo Tricolor em uma temporada na qual o clube disputou apenas o Campeonato Pernambucano.
Assim, Rafael Pereira passou pelos três grandes em momentos completamente diferentes da carreira: primeiro no Sport, depois em uma passagem mais longa pelo Náutico e, por fim, no Santa Cruz.
Aílton: do gol histórico pelo Náutico à passagem pelos outros dois
Revelado pelo Náutico, Aílton conquistou os Campeonatos Pernambucanos de 2001 e 2002.
Anos depois, Aílton chegou ao Sport. Em 2013, fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A. Na temporada seguinte, participou das campanhas que terminaram com os títulos do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste.
Durante aquela mesma temporada, o meia acabou deixando a Ilha do Retiro e acertou com o Santa Cruz, que disputava a Série B. A passagem pelo Arruda, porém, foi bem menos expressiva.
O detalhe torna a história ainda mais curiosa: um jogador lembrado por um feito histórico com a camisa do Náutico também esteve nos elencos de Sport e Santa Cruz em um intervalo relativamente curto.