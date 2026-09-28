Governo de Pernambuco inicia trabalho para estruturar apoio aos clubes pernambucanos

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Grupo coordenado pela Casa Civil tem 120 dias para apresentar propostas que vão de empréstimos facilitados a parcerias com as Areninhas

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O Governo de Pernambuco deu o primeiro passo, nesta segunda-feira (28), para mitigar os impactos da suspensão de patrocínios de bets nos clubes de futebol do Estado. Após agenda matinal com a governadora Raquel Lyra no Palácio do Campo das Princesas, o recém-criado grupo de trabalho se reuniu à tarde com representantes da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e dos clubes.

Instituído pelo Decreto nº 61.372 e publicado em edição extra do Diário Oficial, o colegiado é coordenado pela Casa Civil e terá o prazo de 120 dias, prorrogável por igual período, para apresentar um relatório final com propostas de apoio. Segundo o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, as medidas debatidas passarão por rigorosas análises jurídicas, econômicas e fiscais para garantir a viabilidade do suporte às equipes.

“Nosso objetivo é construir soluções rápidas para socorrer os clubes de forma imediata, ainda que sejam medidas provisórias, e também tratar de ações de médio e longo prazo que ajudem o futebol pernambucano a se fortalecer. A união de esforços é fundamental para superar esse momento de crise e mostrar que o futebol pernambucano é muito maior do que o problema das bets”, afirmou Vilaça.

Entre as medidas avaliadas pelo grupo de trabalho estão ajustes legais para viabilizar o acesso dos clubes a linhas de crédito por meio da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) e modificações na Lei de Incentivo ao Esporte. O leque de propostas também abrange parcerias estratégicas para a utilização das Areninhas e tratativas para a compra dos direitos de transmissão do Campeonato Pernambucano pela TV Pernambuco.

“Com essa primeira reunião, avançamos nas discussões. A Federação apresentou um robusto projeto de investimento do Estado no desenvolvimento do futebol, além de iniciativas para fortalecer toda a cadeia do futebol pernambucano. Estamos todos juntos por um futebol pernambucano mais forte”, avaliou o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho.