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Futebol | Notícia

Seleção Feminina é convocada para amistoso contra a Argentina na Arena de Pernambuco

A partida será disputada no dia 13 de outubro, às 20h30, e faz parte da preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no país

Por Fagner Clemente Publicado em 22/09/2026 às 21:15 | Atualizado em 22/09/2026 às 21:25
Imagem das jogadoras da seleção brasileira feminina
Imagem das jogadoras da seleção brasileira feminina - Lívia Villas Boas / CBF

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O técnico Arthur Elias convocou, nesta terça-feira (22), 28 jogadoras para os dois amistosos da Seleção Brasileira Feminina contra a Argentina, em outubro. Um dos confrontos será realizado na Arena de Pernambuco, no dia 13, às 20h30.

Antes da partida em Pernambuco, Brasil e Argentina se enfrentam no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 10 de outubro, às 16h30.

A convocação foi anunciada durante coletiva de imprensa no auditório da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A apresentação das jogadoras está marcada para os dias 4 e 5 de outubro, em Porto Alegre, onde a delegação ficará concentrada para o primeiro jogo.

Entre as convocadas estão atletas que atuam no futebol brasileiro e no exterior. A lista conta com quatro goleiras, cinco zagueiras, quatro laterais, cinco meio-campistas e dez atacantes.

Marta fora

DOLORES OCHOA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Marta em comemoração de gol para o Brasil sobre o Uruguai na Copa América Feminina - DOLORES OCHOA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A atacante do Orlando Pride ficou fora da convocação de Arthur Elias. Marta voltou recentemente a atuar pelo clube norte-americano após um período afastada por uma lesão na coxa. Na retomada, Marta participou de dois jogos saindo do banco de reservas.

A primeira participação aconteceu em 11 de setembro, contra o Kansas City Current, quando entrou no segundo tempo e atuou por 14 minutos. Uma semana depois, em 19 de setembro, diante do Portland Thorns, ela entrou aos 68 minutos e permaneceu em campo por 21 minutos.

Antes do retorno, Marta também havia ficado entre as reservas do Orlando Pride na vitória por 3 a 1 sobre o Houston Dash, em 7 de setembro, mas não entrou em campo.

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Confira a lista de convocadas

Goleiras: Lorena (Kansas City), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica) e Carlinha (São Paulo).

Defensoras: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX) e Tayla (São Paulo).

Laterais: Isabela (Paris Saint-Germain-FRA), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham FC-EUA) e Tamara Bolt (Washington Spirit-EUA).

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Jaqueline (Corinthians), Kaylane (Flamengo) e Clarinha (Benfica-POR).

Atacantes: Kerolin (Barcelona-ESP), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras), Tainá Maranhão (Palmeiras), Geyse (América-MEX), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City-EUA), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid-ESP).

Confira mais:

Os amistosos fazem parte da preparação da Seleção para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano.

Após os compromissos contra a Argentina, a Seleção Brasileira terá mais dois amistosos em novembro. O Brasil enfrentará o Japão nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro, em território japonês.

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Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

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