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Futebol | Notícia

Arena de Pernambuco recebe última visita técnica da Fifa rumo à Copa do Mundo Feminina de 2027

O equipamento, que fica em São Lourenço da Mata, será uma das sedes do Mundial que reunirá 32 seleções em 64 partidas por todo o Brasil

Por Davi Saboya Publicado em 22/09/2026 às 20:56
Thiago Jannuzzi, diretor executivo de operações do Mundial 2027
Thiago Jannuzzi, diretor executivo de operações do Mundial 2027 - Divulgação

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A Arena de Pernambuco, localizada em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebeu nesta terça-feira (22) a comitiva oficial da Fifa para a última etapa do ciclo de inspeções técnicas nos estádios voltado à Copa do Mundo Feminina de 2027.

Durante a visita, o grupo percorreu todas as dependências do equipamento para avaliar arquibancadas, vestiários, áreas de transmissão, fluxos de acesso e o entorno, assegurando que a infraestrutura atenda aos mais altos padrões exigidos pela entidade.

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O diretor executivo de Operações do Mundial, Thiago Jannuzzi, destacou a expressiva participação de cerca de cem pessoas na comitiva pernambucana, apontada por ele como um recorde. O objetivo do mapeamento conjunto é alinhar todas as necessidades operacionais e de fluxo para garantir uma entrega impecável dos jogos.

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"Essa é uma visita de rotina da FIFA em todos os estádios, e aqui em Pernambuco estamos somando quase cem pessoas, o que ao meu ver é um recorde de participantes. Junto com todas as áreas funcionais buscamos entender cada uma das operações e fluxos, a ocupação dos espaços e necessidades e a infraestrutura de cada uma das áreas para que a gente consiga entregar todo o contexto operacional do jogo aqui na Arena de Pernambuco", detalhou o diretor executivo de Operações da Copa do Mundo Feminina de 2027, Thiago Jannuzzi.

Jannuzzi também enfatizou a forte ligação do público nordestino com o futebol e projetou o próximo grande evento no estádio: o amistoso entre as seleções femininas de Brasil e Argentina, agendado para o dia 13 de outubro. A expectativa é que o confronto estabeleça um novo recorde de público para o futebol feminino no local, servindo de importante termômetro para a Copa do Mundo.

"O povo nordestino é muito acolhedor e apaixonado por futebol. Em menos de um mês teremos aqui um jogo da seleção brasileira feminina e a expectativa é que a gente consiga quebrar o recorde no estádio no futebol feminino. E para a Copa do Mundo Feminina a expectativa será a mesma", completou o dirigente da Fifa.

Com a inspeção em solo pernambucano, a Fifa encerra a agenda oficial de vistorias iniciada em meados de setembro, que passou por praças como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Fortaleza e Salvador. O esforço conjunto entre a entidade, o Governo do Estado e os administradores locais prepara o terreno para o torneio, que reunirá 32 seleções em 64 partidas por todo o país.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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