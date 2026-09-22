Arena de Pernambuco recebe última visita técnica da Fifa rumo à Copa do Mundo Feminina de 2027

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O equipamento, que fica em São Lourenço da Mata, será uma das sedes do Mundial que reunirá 32 seleções em 64 partidas por todo o Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Arena de Pernambuco, localizada em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebeu nesta terça-feira (22) a comitiva oficial da Fifa para a última etapa do ciclo de inspeções técnicas nos estádios voltado à Copa do Mundo Feminina de 2027.

Durante a visita, o grupo percorreu todas as dependências do equipamento para avaliar arquibancadas, vestiários, áreas de transmissão, fluxos de acesso e o entorno, assegurando que a infraestrutura atenda aos mais altos padrões exigidos pela entidade.

O diretor executivo de Operações do Mundial, Thiago Jannuzzi, destacou a expressiva participação de cerca de cem pessoas na comitiva pernambucana, apontada por ele como um recorde. O objetivo do mapeamento conjunto é alinhar todas as necessidades operacionais e de fluxo para garantir uma entrega impecável dos jogos.

"Essa é uma visita de rotina da FIFA em todos os estádios, e aqui em Pernambuco estamos somando quase cem pessoas, o que ao meu ver é um recorde de participantes. Junto com todas as áreas funcionais buscamos entender cada uma das operações e fluxos, a ocupação dos espaços e necessidades e a infraestrutura de cada uma das áreas para que a gente consiga entregar todo o contexto operacional do jogo aqui na Arena de Pernambuco", detalhou o diretor executivo de Operações da Copa do Mundo Feminina de 2027, Thiago Jannuzzi.

Jannuzzi também enfatizou a forte ligação do público nordestino com o futebol e projetou o próximo grande evento no estádio: o amistoso entre as seleções femininas de Brasil e Argentina, agendado para o dia 13 de outubro. A expectativa é que o confronto estabeleça um novo recorde de público para o futebol feminino no local, servindo de importante termômetro para a Copa do Mundo.

"O povo nordestino é muito acolhedor e apaixonado por futebol. Em menos de um mês teremos aqui um jogo da seleção brasileira feminina e a expectativa é que a gente consiga quebrar o recorde no estádio no futebol feminino. E para a Copa do Mundo Feminina a expectativa será a mesma", completou o dirigente da Fifa.

Com a inspeção em solo pernambucano, a Fifa encerra a agenda oficial de vistorias iniciada em meados de setembro, que passou por praças como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Fortaleza e Salvador. O esforço conjunto entre a entidade, o Governo do Estado e os administradores locais prepara o terreno para o torneio, que reunirá 32 seleções em 64 partidas por todo o país.