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Jogos do Brasileirão em 20/09: onde assistir ao vivo e horários da 28ª rodada

Domingo terá cinco partidas pela Série A, com programação entre 11h e 19h30; confira onde acompanhar cada confronto; saiba mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 19/09/2026 às 17:03
Imagem do meio-campista Arrascaeta, do Flamengo
Imagem do meio-campista Arrascaeta, do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

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O Campeonato Brasileiro terá cinco partidas neste domingo (20), pela 28ª rodada da Série A. Os jogos acontecem ao longo do dia, com a primeira bola rolando às 11h e o último confronto marcado para 19h30.

A programação começa com Grêmio x Palmeiras, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Mais tarde, Corinthians, Fluminense, Vitória, Cruzeiro, Flamengo, Red Bull Bragantino, Athletico-PR e Bahia também entram em campo.

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Jogos do Brasileirão neste domingo (20)

A rodada reúne equipes que estão em diferentes posições da tabela. Flamengo e Palmeiras ocupam as duas primeiras colocações, com 57 e 56 pontos, respectivamente.

Na sequência aparecem Athletico-PR e Bahia, ambos com 46 pontos, enquanto o Fluminense está na quinta posição, com 45. O Cruzeiro ocupa o sexto lugar, com 42 pontos.

Na parte intermediária da classificação, o Red Bull Bragantino tem 36 pontos, o Vitória soma 33, o Corinthians tem 32 e o Grêmio aparece com 28 pontos, na 16ª colocação.

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Onde assistir aos jogos do Brasileirão ao vivo

  • 11h — Grêmio x Palmeiras: Premiere
  • 16h — Corinthians x Fluminense: Globo e Premiere
  • 16h — Vitória x Cruzeiro: Globo, GE TV e Premiere
  • 18h30 — Flamengo x Red Bull Bragantino: sportv e Premiere
  • 19h30 — Athletico-PR x Bahia: Premiere

Programação da 28ª rodada neste domingo

Grêmio x Palmeiras — 11h

  • O primeiro jogo do dia será disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A transmissão será exclusiva do Premiere.

Corinthians x Fluminense — 16h

  • Corinthians e Fluminense se enfrentam às 16h. O duelo terá transmissão pela Globo e pelo Premiere.

Vitória x Cruzeiro — 16h

  • No mesmo horário, Vitória e Cruzeiro entram em campo. A partida poderá ser acompanhada pela Globo, GE TV e Premiere.

Flamengo x Red Bull Bragantino — 18h30

  • O Flamengo recebe o Red Bull Bragantino às 18h30. O confronto terá transmissão do sportv e do Premiere.

Athletico-PR x Bahia — 19h30

  • Fechando a programação de domingo, Athletico-PR e Bahia jogam às 19h30. A partida será exibida pelo Premiere.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.