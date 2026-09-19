Jogos do Brasileirão em 20/09: onde assistir ao vivo e horários da 28ª rodada

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Domingo terá cinco partidas pela Série A, com programação entre 11h e 19h30; confira onde acompanhar cada confronto; saiba mais detalhes

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O Campeonato Brasileiro terá cinco partidas neste domingo (20), pela 28ª rodada da Série A. Os jogos acontecem ao longo do dia, com a primeira bola rolando às 11h e o último confronto marcado para 19h30.

A programação começa com Grêmio x Palmeiras, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Mais tarde, Corinthians, Fluminense, Vitória, Cruzeiro, Flamengo, Red Bull Bragantino, Athletico-PR e Bahia também entram em campo.

Jogos do Brasileirão neste domingo (20)

A rodada reúne equipes que estão em diferentes posições da tabela. Flamengo e Palmeiras ocupam as duas primeiras colocações, com 57 e 56 pontos, respectivamente.

Na sequência aparecem Athletico-PR e Bahia, ambos com 46 pontos, enquanto o Fluminense está na quinta posição, com 45. O Cruzeiro ocupa o sexto lugar, com 42 pontos.

Na parte intermediária da classificação, o Red Bull Bragantino tem 36 pontos, o Vitória soma 33, o Corinthians tem 32 e o Grêmio aparece com 28 pontos, na 16ª colocação.

Onde assistir aos jogos do Brasileirão ao vivo

11h — Grêmio x Palmeiras: Premiere

Premiere 16h — Corinthians x Fluminense: Globo e Premiere

Globo e Premiere 16h — Vitória x Cruzeiro: Globo, GE TV e Premiere

Globo, GE TV e Premiere 18h30 — Flamengo x Red Bull Bragantino: sportv e Premiere

sportv e Premiere 19h30 — Athletico-PR x Bahia: Premiere

Programação da 28ª rodada neste domingo

Grêmio x Palmeiras — 11h

O primeiro jogo do dia será disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A transmissão será exclusiva do Premiere.

Corinthians x Fluminense — 16h

Corinthians e Fluminense se enfrentam às 16h. O duelo terá transmissão pela Globo e pelo Premiere.

Vitória x Cruzeiro — 16h

No mesmo horário, Vitória e Cruzeiro entram em campo. A partida poderá ser acompanhada pela Globo, GE TV e Premiere.

Flamengo x Red Bull Bragantino — 18h30

O Flamengo recebe o Red Bull Bragantino às 18h30. O confronto terá transmissão do sportv e do Premiere.

Athletico-PR x Bahia — 19h30