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Futebol | Notícia

Atacante do Santos, Carol Baiana inspira centenas de jovens na Liga Social Joga Pra Elas, em Recife

Com passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, a jogadora atua como embaixadora da love.fútbol e compartilha sua trajetória com cerca de 400 atletas

Por Davi Saboya Publicado em 18/09/2026 às 8:36
Imagem de Carol Baiana em ação pelo Santos
Imagem de Carol Baiana em ação pelo Santos - Divulgação

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A atacante Carol Rodrigues, mais conhecida como Carol Baiana, atleta do Santos e embaixadora da love.fútbol, é uma das grandes atrações da Liga Social Joga Pra Elas. O projeto reúne cerca de 400 meninas, entre 10 e 18 anos, vindas de diferentes regiões de Pernambuco para uma experiência que une esporte, formação e impacto social.

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Aos 31 anos, Carol traz na bagagem uma carreira de destaque, incluindo passagens pela Seleção Brasileira Sub-20 e a disputa de dois Mundiais (no Japão e no Canadá). Agora, ela assume o papel de referência para a nova geração:

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"Eu estou muito feliz em participar da Liga Social Joga Pra Elas. É muito bom servir de espelho para meninas que estão iniciando sua trajetória no esporte e poder assegurá-las de seguir seus sonhos contando a minha história", destacou a jogadora.

Programação e Inclusão Social

Realizada no Centro Esportivo Santos Dumont, em Recife, a iniciativa vai muito além das quatro linhas. A programação combina competições esportivas com atividades de desenvolvimento pessoal e cidadania, oferecendo palestras, workshops, oficinas e serviços gratuitos de saúde e beleza. O evento também se destaca pela inclusão, contando com a participação de equipes indígenas e quilombolas.

O projeto é realizado pela love.fútbol em parceria com a Pazear e a Geração 4, com o financiamento da Common Goal.

  • 17 e 18 de setembro: Dias focados em atividades formativas e workshops.
  • 19 e 20 de setembro: Realização da competição oficial de futebol feminino.
  • Transmissão: As grandes finais serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial da love.fútbol no YouTube.

Servico: Liga Social Joga Pra Elas

  • Datas: 17 a 20 de setembro
  • Local: Centro Esportivo Santos Dumont – Recife (PE)
  • Público-alvo: Cerca de 400 atletas de 10 a 18 anos
  • Convidada especial: Carol Baiana (atacante do Santos e embaixadora da love.fútbol)
  • Transmissão das finais: Canal da love.fútbol no YouTube

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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