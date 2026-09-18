Atacante do Santos, Carol Baiana inspira centenas de jovens na Liga Social Joga Pra Elas, em Recife

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Com passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, a jogadora atua como embaixadora da love.fútbol e compartilha sua trajetória com cerca de 400 atletas

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A atacante Carol Rodrigues, mais conhecida como Carol Baiana, atleta do Santos e embaixadora da love.fútbol, é uma das grandes atrações da Liga Social Joga Pra Elas. O projeto reúne cerca de 400 meninas, entre 10 e 18 anos, vindas de diferentes regiões de Pernambuco para uma experiência que une esporte, formação e impacto social.

Aos 31 anos, Carol traz na bagagem uma carreira de destaque, incluindo passagens pela Seleção Brasileira Sub-20 e a disputa de dois Mundiais (no Japão e no Canadá). Agora, ela assume o papel de referência para a nova geração:

"Eu estou muito feliz em participar da Liga Social Joga Pra Elas. É muito bom servir de espelho para meninas que estão iniciando sua trajetória no esporte e poder assegurá-las de seguir seus sonhos contando a minha história", destacou a jogadora.

Programação e Inclusão Social

Realizada no Centro Esportivo Santos Dumont, em Recife, a iniciativa vai muito além das quatro linhas. A programação combina competições esportivas com atividades de desenvolvimento pessoal e cidadania, oferecendo palestras, workshops, oficinas e serviços gratuitos de saúde e beleza. O evento também se destaca pela inclusão, contando com a participação de equipes indígenas e quilombolas.

O projeto é realizado pela love.fútbol em parceria com a Pazear e a Geração 4, com o financiamento da Common Goal.

17 e 18 de setembro: Dias focados em atividades formativas e workshops.

19 e 20 de setembro: Realização da competição oficial de futebol feminino.

Transmissão: As grandes finais serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial da love.fútbol no YouTube.

Servico: Liga Social Joga Pra Elas