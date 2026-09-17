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Semifinais da Copa Libertadores: veja classificados, confrontos, datas e horários dos próximos jogos

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Por Thiago Seabra Publicado em 17/09/2026 às 10:50
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Imagem de banner da Copa Libertadores - Reprodução/ Conmebol

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As semifinais da Copa CONMEBOL Libertadores 2026 já começam a ganhar forma. Três dos quatro semifinalistas estão definidos após os jogos das quartas de final: Estudiantes, Palmeiras e Fluminense garantiram a classificação.

O último classificado será conhecido nesta quinta-feira (17), no confronto entre Flamengo e Independiente del Valle, no Maracanã. O time equatoriano precisa reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no jogo de ida.

Nas quartas de final, Corinthians foi eliminado pelo Estudiantes, enquanto Palmeiras e Fluminense também avançaram. O vencedor de Flamengo x Independiente del Valle completará a relação de semifinalistas.

Quem está classificado para as semifinais?

  • Estudiantes — eliminou o Corinthians;
  • Fluminense — eliminou o Platense;
  • Palmeiras — eliminou a LDU;
  • Flamengo ou Independiente del Valle — confronto ainda está em aberto.

Como foram os jogos das quartas de final?

Estudiantes elimina o Corinthians

O Estudiantes garantiu a vaga na semifinal depois de empatar por 1 a 1 com o Corinthians no jogo de ida e vencer por 1 a 0 na partida de volta, disputada na Neo Química Arena.

  • 09/09, quarta-feira, 21h30 — Estudiantes 1 x 1 Corinthians — Jorge Luis Hirschi
  • 16/09, quarta-feira, 21h30 — Corinthians 0 x 1 Estudiantes — Neo Química Arena

Flamengo x Independiente del Valle

O Flamengo abriu vantagem no confronto ao vencer o Independiente del Valle por 2 a 0 no jogo de ida, disputado no Estádio Olímpico Atahualpa.

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A decisão da vaga acontece nesta quinta-feira (17), no Maracanã. O Flamengo avança em caso de vitória, empate ou derrota por um gol de diferença. O Independiente del Valle precisa vencer por dois gols para levar a disputa aos pênaltis ou por três ou mais gols para se classificar diretamente.

  • 10/09, quinta-feira, 21h30 — Independiente del Valle 0 x 2 Flamengo — Olímpico Atahualpa
  • 17/09, quinta-feira, 21h30 — Flamengo x Independiente del Valle — Maracanã

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Fluminense elimina o Platense

O Fluminense venceu o primeiro jogo por 2 a 0, no Maracanã. Na volta, o Platense ganhou por 2 a 1, mas o resultado não foi suficiente para tirar a classificação do clube brasileiro.

  • 08/09, terça-feira, 19h — Fluminense 2 x 0 Platense — Maracanã
  • 15/09, terça-feira, 19h — Platense 2 x 1 Fluminense — Ciudad de Vicente López

Palmeiras elimina a LDU

O Palmeiras venceu a LDU por 1 a 0 no jogo de ida, no Nubank Parque. Na partida de volta, a equipe equatoriana venceu por 3 a 2 no tempo regulamentar, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, o Palmeiras venceu por 4 a 3 e garantiu a classificação para a semifinal.

  • 09/09, quarta-feira, 19h — Palmeiras 1 x 0 LDU — Nubank Parque
  • 16/09, quarta-feira, 19h — LDU 3 (3) x (4) 2 Palmeiras — Casa Blanca

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Confrontos das semifinais da Libertadores

Com três vagas definidas, os confrontos das semifinais já estão encaminhados. O Estudiantes enfrentará o vencedor de Flamengo x Independiente del Valle.

Do outro lado da chave, haverá um confronto brasileiro entre Fluminense e Palmeiras. Como os dois clubes se classificaram, o duelo está definido independentemente da ordem dos mandos.

  • Semifinal 1: Estudiantes x Flamengo ou Independiente del Valle
  • Semifinal 2: Fluminense x Palmeiras

Quando serão as semifinais da Libertadores?

As semifinais estão previstas para outubro de 2026. A tabela exata, com a definição dos dias, horários e locais de cada partida, ainda será confirmada pela CONMEBOL.

  • Jogos de ida: 13 e 14 de outubro
  • Jogos de volta: 20 e 21 de outubro

Quem decide a semifinal em casa?

O mando de campo da partida de volta é definido de acordo com as campanhas das equipes ao longo da competição. Por ter somado mais pontos, o Palmeiras decidirá a vaga em casa no confronto contra o Fluminense.

A CONMEBOL ainda confirmará oficialmente as datas, os horários e os estádios de cada partida das semifinais.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.