Semifinais da Copa Libertadores: veja classificados, confrontos, datas e horários dos próximos jogos
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As semifinais da Copa CONMEBOL Libertadores 2026 já começam a ganhar forma. Três dos quatro semifinalistas estão definidos após os jogos das quartas de final: Estudiantes, Palmeiras e Fluminense garantiram a classificação.
O último classificado será conhecido nesta quinta-feira (17), no confronto entre Flamengo e Independiente del Valle, no Maracanã. O time equatoriano precisa reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no jogo de ida.
Nas quartas de final, Corinthians foi eliminado pelo Estudiantes, enquanto Palmeiras e Fluminense também avançaram. O vencedor de Flamengo x Independiente del Valle completará a relação de semifinalistas.
Quem está classificado para as semifinais?
- Estudiantes — eliminou o Corinthians;
- Fluminense — eliminou o Platense;
- Palmeiras — eliminou a LDU;
- Flamengo ou Independiente del Valle — confronto ainda está em aberto.
Como foram os jogos das quartas de final?
Estudiantes elimina o Corinthians
O Estudiantes garantiu a vaga na semifinal depois de empatar por 1 a 1 com o Corinthians no jogo de ida e vencer por 1 a 0 na partida de volta, disputada na Neo Química Arena.
- 09/09, quarta-feira, 21h30 — Estudiantes 1 x 1 Corinthians — Jorge Luis Hirschi
- 16/09, quarta-feira, 21h30 — Corinthians 0 x 1 Estudiantes — Neo Química Arena
Flamengo x Independiente del Valle
O Flamengo abriu vantagem no confronto ao vencer o Independiente del Valle por 2 a 0 no jogo de ida, disputado no Estádio Olímpico Atahualpa.
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A decisão da vaga acontece nesta quinta-feira (17), no Maracanã. O Flamengo avança em caso de vitória, empate ou derrota por um gol de diferença. O Independiente del Valle precisa vencer por dois gols para levar a disputa aos pênaltis ou por três ou mais gols para se classificar diretamente.
- 10/09, quinta-feira, 21h30 — Independiente del Valle 0 x 2 Flamengo — Olímpico Atahualpa
- 17/09, quinta-feira, 21h30 — Flamengo x Independiente del Valle — Maracanã
Fluminense elimina o Platense
O Fluminense venceu o primeiro jogo por 2 a 0, no Maracanã. Na volta, o Platense ganhou por 2 a 1, mas o resultado não foi suficiente para tirar a classificação do clube brasileiro.
- 08/09, terça-feira, 19h — Fluminense 2 x 0 Platense — Maracanã
- 15/09, terça-feira, 19h — Platense 2 x 1 Fluminense — Ciudad de Vicente López
Palmeiras elimina a LDU
O Palmeiras venceu a LDU por 1 a 0 no jogo de ida, no Nubank Parque. Na partida de volta, a equipe equatoriana venceu por 3 a 2 no tempo regulamentar, levando a decisão para os pênaltis.
Nas cobranças, o Palmeiras venceu por 4 a 3 e garantiu a classificação para a semifinal.
- 09/09, quarta-feira, 19h — Palmeiras 1 x 0 LDU — Nubank Parque
- 16/09, quarta-feira, 19h — LDU 3 (3) x (4) 2 Palmeiras — Casa Blanca
Confrontos das semifinais da Libertadores
Com três vagas definidas, os confrontos das semifinais já estão encaminhados. O Estudiantes enfrentará o vencedor de Flamengo x Independiente del Valle.
Do outro lado da chave, haverá um confronto brasileiro entre Fluminense e Palmeiras. Como os dois clubes se classificaram, o duelo está definido independentemente da ordem dos mandos.
- Semifinal 1: Estudiantes x Flamengo ou Independiente del Valle
- Semifinal 2: Fluminense x Palmeiras
Quando serão as semifinais da Libertadores?
As semifinais estão previstas para outubro de 2026. A tabela exata, com a definição dos dias, horários e locais de cada partida, ainda será confirmada pela CONMEBOL.
- Jogos de ida: 13 e 14 de outubro
- Jogos de volta: 20 e 21 de outubro
Quem decide a semifinal em casa?
O mando de campo da partida de volta é definido de acordo com as campanhas das equipes ao longo da competição. Por ter somado mais pontos, o Palmeiras decidirá a vaga em casa no confronto contra o Fluminense.
A CONMEBOL ainda confirmará oficialmente as datas, os horários e os estádios de cada partida das semifinais.