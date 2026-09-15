Qual é o recorde de público da Arena de Pernambuco? Santa Cruz busca marca histórica na Série C
Tricolor já vendeu mais de 30 mil ingressos para enfrentar o Floresta, pela Série C, e tenta levar 45 mil torcedores ao estádio no próximo domingo
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O Santa Cruz se prepara para um dos maiores públicos de sua história recente na Arena de Pernambuco. O Tricolor já vendeu mais de 30 mil ingressos para o confronto contra o Floresta, no próximo domingo (20), pelo quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.
A marca foi alcançada com cinco dias de antecedência para a partida, que terá início às 16h, na Arena de Pernambuco. O clube vem mobilizando a torcida nas redes sociais com o objetivo de chegar aos 45 mil presentes.
Qual é o recorde de público da Arena de Pernambuco?
O recorde de público da Arena de Pernambuco é de 45.500 pessoas. A marca foi registrada em duas ocasiões diferentes no estádio.
A primeira aconteceu em Sport x Náutico, em 6 de abril de 2024, pela partida de volta da final do Campeonato Pernambucano. O clássico terminou empatado em 0 a 0, resultado suficiente para o Sport conquistar o título.
O Leão havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, nos Aflitos, e confirmou o bicampeonato pernambucano, alcançando naquele momento o 44º título estadual de sua história.
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Santa Cruz também levou 45.500 torcedores à Arena
A mesma marca de público foi alcançada pelo próprio Santa Cruz. Em 27 de setembro de 2025, mais de 45 mil torcedores estiveram na Arena de Pernambuco para o primeiro jogo da final da Série D contra o Barra-SC.
Naquela partida, o Tricolor saiu na frente, mas sofreu a virada e perdeu por 2 a 1. O resultado deu ao time catarinense a vantagem para o segundo confronto da decisão.
No jogo de volta, o Santa Cruz empatou em 0 a 0 e não conquistou o título da Série D.
Santa Cruz x Floresta pode quebrar o recorde?
Com mais de 30 mil ingressos vendidos e ainda cinco dias até a partida, o Santa Cruz tem pela frente a possibilidade de novamente alcançar um dos maiores públicos da Arena de Pernambuco.
Para superar a marca atual de 45.500 torcedores, o Tricolor precisará ultrapassar esse número no confronto com o Floresta. O objetivo divulgado pelo clube é chegar a 45 mil pessoas.
O desafio também ganha importância pelo momento da equipe no quadrangular da Série C. O Santa Cruz venceu os dois primeiros jogos da fase decisiva e chega ao confronto com 100% de aproveitamento.
Ingressos para Santa Cruz x Floresta
Os ingressos estão próximos de se esgotar. De acordo com a atualização mais recente do clube, o único setor ainda disponível é o Deck Leste, com entrada a R$ 130.
Já estão esgotados os setores:
- Oeste Superior;
- Sul Superior;
- Leste Superior;
- Leste Inferior;
- Oeste Inferior.
A CBTU Recife informou que as Linhas Centro e Sul do Metrô funcionarão normalmente das 5h às 23h neste domingo (20).
A operação foi mantida para atender ao público em geral e aos torcedores que irão à Arena de Pernambuco para Santa Cruz x Floresta.