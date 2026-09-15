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Futebol | Notícia

De olho em 2027: Governo de Pernambuco marca presença em cúpula internacional de futebol feminino

Representado pelo secretário de Esportes, Robson Fellype, o Estado participa do Women’s International Football Summit, no Rio de Janeiro

Por Davi Saboya Publicado em 15/09/2026 às 5:11
Formiga, ex-jogador da Seleção Brasileira e diretora de futebol feminino do São Paulo
Formiga, ex-jogador da Seleção Brasileira e diretora de futebol feminino do São Paulo - Divulgação

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Com a contagem regressiva em andamento para receber a Copa do Mundo Feminina da FIFA em 2027, Pernambuco intensifica sua articulação nos cenários nacional e internacional. O Governo do Estado marca presença na edição inaugural do Women’s International Football Summit (WIFS), realizado nos dias 14 e 15 de setembro no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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O evento é um marco voltado à profissionalização, ao desenvolvimento e ao fortalecimento da indústria do futebol feminino no Brasil. Ao longo da programação, gestores, atletas e especialistas participam de debates aprofundados sobre tendências, desafios regulatórios e oportunidades que moldam o futuro da modalidade.

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“Com o compromisso de estar entre as melhores sedes, nós não poderíamos faltar aqui”, pontuou o secretário de Esportes, Robson Fellype. Segundo ele, a imersão no primeiro dia de debates trouxe uma perspectiva essencial para o planejamento estadual.

“Nada melhor do que ouvir sobre futebol feminino através da experiência de quem joga, está na gestão, entende os processos, conhece sua potência e seus gargalos. Isso enriquece muito o nosso trabalho”.

A programação reúne grandes referências do esporte, como a ex-futebolista Formiga, a diretora de futebol feminino do São Paulo FC, Cléo Prado, e a coordenadora-geral da Copa, Raquel Ribeiro. O encontro conecta clubes, federações, atletas, marcas e investidores, criando um ambiente propício para impulsionar o crescimento sustentável e estruturado do setor em todo o país.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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