Cristiano Ronaldo negocia compra do Al-Nassr em parceria com dono do Milan; entenda

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Atacante português integra consórcio que pretende adquirir o controle do clube saudita junto ao Fundo de Investimento Público; saiba mais

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O atacante Cristiano Ronaldo está negociando a compra do Al-Nassr, clube da Arábia Saudita pelo qual atua desde o início de 2023. A operação envolve um consórcio formado por cinco investidores e tem como objetivo adquirir o controle acionário da equipe atualmente pertencente ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).

As informações sobre as tratativas foram divulgadas originalmente pelo jornal esportivo português A Bola. O projeto é desenvolvido em parceria com Gerry Cardinale, proprietário do Milan e fundador da RedBird Capital Partners.

Quem participa do grupo que quer comprar o Al-Nassr?

Além de Cristiano Ronaldo e Gerry Cardinale, o consórcio conta com três empresários sauditas: Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji e Sharaf Al-Hariri.

A composição reúne a projeção internacional de Cristiano Ronaldo, a experiência da RedBird no mercado esportivo e investidores sauditas com atuação no mercado local.

Quanto Cristiano Ronaldo pode investir no Al-Nassr?

A estrutura apresentada prevê que cada um dos cinco investidores aporte aproximadamente US$ 100 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 516 milhões.

O montante total que o PIF pretende receber pela venda do controle do Al-Nassr, porém, ainda não foi confirmado publicamente.

Cristiano Ronaldo já teria uma participação estimada em 5% das ações do clube. Caso a operação seja concretizada nos moldes discutidos, o português aumentaria sua participação e passaria a ser coproprietário da equipe que defende.

Negociação entra em momento decisivo

Representantes da RedBird Capital e dos demais integrantes do consórcio têm reuniões previstas com dirigentes do PIF nas próximas 48 horas. O encontro será importante para definir o futuro da negociação.

O principal ponto em discussão é a possibilidade de o fundo governamental saudita vender o controle do Al-Nassr. O desfecho dependerá do acordo entre as partes em relação aos valores e às condições de governança.

Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

Cristiano Ronaldo chegou ao futebol saudita entre o fim de 2022 e o início de 2023 e se tornou um dos principais nomes do projeto de expansão da modalidade no país.

Pelo Al-Nassr, o atacante soma 126 gols e 24 assistências em 148 partidas. Na temporada 2025/26, conquistou o Campeonato Saudita com a equipe.

Aos 41 anos, Ronaldo já indicou estar na reta final da carreira como jogador e pode se aposentar por volta de 2027.

O português também passou a ampliar sua atuação como investidor no futebol. Em fevereiro de 2026, adquiriu 25% das ações do Almería, clube que disputa a segunda divisão da Espanha.

Gerry Cardinale e a RedBird no futebol

Gerry Cardinale é o proprietário do Milan. Por meio da RedBird Capital Partners, ele assumiu o controle do clube italiano em 2022, em uma operação avaliada em 1,2 bilhão de euros, cerca de R$ 6 bilhões na conversão da época.

Uma eventual aquisição do Al-Nassr ampliaria a presença da RedBird no futebol internacional e colocaria Cristiano Ronaldo em uma posição ainda mais relevante dentro do clube que defende atualmente.