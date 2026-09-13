Corinthians reage no 2º tempo, mas Bruno Henrique brilha e dá vitória ao Flamengo no Maracanã

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Repleto de desfalques e com um time quase todo reserva, o time paulista foi inoperante na etapa inicial, mas reagiu no segundo tempo

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Poupando titulares de olho no confronto com o Estudiantes pela Copa Libertadores, o Corinthians sucumbiu à pressão do Flamengo e foi derrotado por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã, em jogo da 27ª rodada do Brasileirão. Repleto de desfalques e com um time quase todo reserva, o time paulista foi inoperante na etapa inicial, mas reagiu no segundo tempo com a entrada de titulares. Porém, o time carioca contou com o brilho de Bruno Henrique, que saiu do banco e marcou no fim, para "retomar" a liderança do campeonato após 'dormir' na segunda posição com a vitória do Palmeiras diante do São Paulo neste sábado.

Com o resultado, o Corinthians chegou à quinta derrota consecutiva no Brasileirão e permanece na 13ª posição, com 32 pontos, apenas quatro acima do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Os comandados de Fernando Diniz voltam a campo na quarta-feira, na Neo Química Arena, para enfrentar o Estudiantes pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na Argentina, as equipes empataram por 1 a 1, e o Corinthians precisa vencer para avançar às semifinais, fase em que pode reencontrar o Flamengo.

O time rubro-negro, por sua vez, emendou a terceira vitória seguida no Brasileirão e chegou aos 57 pontos, mantendo um de vantagem sobre o Palmeiras na liderança. Agora, o Flamengo volta as atenções para a Libertadores e recebe o Independiente del Valle, do Equador, na próxima quinta-feira, no Maracanã. Depois de vencer por 2 a 0 na altitude de Quito, a equipe carioca pode até perder por 1 a 0 que garante a classificação às semifinais.

A partida no Maracanã já seria desafiadora para o Corinthians atuando com os titulares. Atuando com os reservas, com exceção do goleiro Hugo Souza e do volante Raniele, o time paulista teve dificuldade para equilibrar as ações e viu o Flamengo exercer grande pressão no primeiro tempo. Com maior posse de bola, o time rubro-negro posicionou os zagueiros na intermediária e contou com Lucas Paquetá "flutuando" entre os setores de defesa e meio-campo para organizar a equipe no controle da partida. Até os 20 minutos, o Corinthians não conseguiu pisar no ataque.

Jogando com uma escalação atípica, o Corinthians demonstrou pouco entrosamento para colocar em prática o estilo de jogo de posse de bola de Fernando Diniz. Apesar de o treinador pedir repetidamente à beira do gramado para a equipe ficar mais tempo com a bola no pé, a pressão flamenguista impediu o raciocínio de jogadas e coube aos atletas do setor ofensivo, como o centroavante Gui Negão e experiente ponta Lingard, auxiliarem na marcação. Cabe destacar a atuação do zagueiro Iago Machado, que estreou pelo time paulista em um cenário bastante desfavorável e demostrou personalidade para atender Diniz e arriscar passes que amenizassem a pressão adversária.

O Flamengo terminou o primeiro tempo com incríveis 18 finalizações, mas faltou caprichar para ir para o intervalo com vantagem no placar. A maioria dos chutes foram para fora ou terminaram travados na defesa. Na melhor chance, aos 21 minutos, Pedro escorou de peito na pequena área e Hugo Souza, convocado novamente para defender a seleção brasileira, fez uma defesaça para evitar o gol. Ayrton Lucas aproveitou o rebote, mas o zagueiro João Pedro Tchoca, outra 'cria' da base corintiana tirou de cabeça, deitado, em cima da linha.

O panorama pareceu inalterado no retorno do intervalo. O Flamengo continuou pressionando, só que desta vez chegou ao gol logo aos três minutos da segunda etapa. Arrascaeta cobrou escanteio fechado e Hugo Souza afastou a bola com um tapa, que saiu curto após o goleiro se chocar com Angileri. No rebote, Paquetá fuzilou de perna esquerda para fazer 1 a 0 e "recolocar" o time rubro-negro na liderança do Brasileirão.

O gol logo no início do segundo tempo acabou condicionando a partida. Guardando energia após a desgastante viagem para Quito, o Flamengo botou o pé no freio e diminuiu o ritmo. Ainda assim a equipe rubro-negra manteve amplo controle, chegando ao ataque com facilidade, especialmente nas tabelas entre Samuel Lino - que vive grande fase e também foi convocado para a seleção - e Arrascaeta.

Com o Corinthians apostando no contra-ataque e sem conseguir reagir, Diniz promoveu as cinco alterações praticamente de uma vez, colocando em campo titulares como os selecionáveis Matheuzinho e Breno Bidon. As mudanças melhoraram a equipe paulista, que passou a chegar mais ao ataque e, principalmente, ganhou novo ânimo para buscar o empate. Na primeira finalização do Corinthians na partida, Gui Negão balançou as redes, aos 32 minutos, após boa jogada de Kaio César e Rodrigo Garro, dupla que também entrou no decorrer do jogo.

Se as alterações melhoraram o Corinthians, o mesmo pode se dizer do Flamengo. O técnico Leonardo Jardim oxigenou a equipe com a entrada de jogadores do quilate de Jorginho, Alex Sandro e Carrascal. Porém, quem fez a diferença foi Bruno Henrique. O ídolo do Flamengo apareceu de maneira providencial para escorar de cabeça o cruzamento do jovem Freitas e marcar, aos 43 minutos, no dia em que completa 200 jogos com a camisa rubro-negra no Maracanã.