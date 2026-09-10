Libertadores: Palmeiras bate LDU e Corinthians arranca empate na Argentina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com gol inédito de Giay, Alviverde superou a LDU. Timão reage no segundo tempo com Kaio César e encerra jejum de 14 anos fora de casa

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Palmeiras garantiu vantagem mínima no confronto de ida das quartas de final da Libertadores ao vencer a LDU por 1 a 0 no Nubank Parque. O herói da noite desta quarta-feira (9) foi o lateral-direito argentino Giay, que aproveitou a liberdade no esquema com três zagueiros para marcar seu primeiro gol em mais de dois anos de clube. Com o resultado, o Verdão jogará pelo empate no duelo da volta, na altitude de Quito, para avançar às semifinais.

Apesar do placar favorável, a atuação deixou a torcida com a sensação de que o placar poderia ter sido mais construído. Apostando na linha de três defensores, Abel Ferreira deu liberdade às alas, mas o time só funcionou pela direita, onde Giay, Arias e Vitor Roque combinavam jogadas. Foi por ali que nasceu o gol, aos 25 minutos da etapa inicial: Vitor Roque finalizou, o goleiro Valle deu rebote e Giay desviou de "peixinho" para as redes.

Na etapa final, o Verdão intensificou a pressão e empilhou chances desperdiçadas por Flaco López e Arias, além de parar em grandes defesas de Valle. Sem trocas no setor de meio-campo e com o lado esquerdo apagado, o Palmeiras perdeu intensidade nos minutos finais, recorrendo aos chuveirinhos sem sucesso diante de um adversário tecnicamente inferior.

Empate do Corinthians

Um tabu histórico de 14 anos caiu em La Plata. Após sofrer um gol com apenas três minutos de jogo na Argentina, o Corinthians buscou o empate por 1 a 1 contra o Estudiantes, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O herói do placar foi Kaio César, autor do primeiro gol alvinegro fora de casa em um mata-mata continental desde a célebre cavadinha de Romarinho contra o Boca Juniors, na Bombonera, em 2012.

O resultado coroou a reação da equipe comandada por Fernando Diniz, que viveu dois momentos opostos na partida. Horas após ter Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, o Timão fez um primeiro tempo desatento e foi punido logo no início, quando Alexis Castro aproveitou rebote de cabeceio de Guido Carrillo. Sem organização, o time paulista pouco produziu antes do intervalo.

A postura mudou completamente na etapa final. Devolvendo a rapidez do adversário, o Corinthians igualou o marcador aos três minutos: Allan recuperou no meio, Garro deu passe magistral e Kaio César tocou na saída do goleiro. A partir daí, o Timão cadenciou a posse e controlou o ritmo, suportando a pressão final dos argentinos com boas intervenções de Hugo Souza.

Com o empate, quem vencer o jogo da volta na Neo Química Arena, no dia 16, às 21h30, avança à semifinal. Antes do reencontro decisivo, o Corinthians visita o Flamengo neste domingo (17h30), no Maracanã, tentando encerrar o incômodo jejum de quatro partidas sem vencer no Brasileirão.