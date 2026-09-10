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Copa do Brasil 2026 terá final única em Brasília; veja semifinais, datas e premiação

CBF definiu a Arena Mané Garrincha como palco da decisão e sorteou os mandos das semifinais entre Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG

Por Thiago Seabra Publicado em 10/09/2026 às 12:21
Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil - Reprodução/ CBF

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A Copa do Brasil 2026 terá uma decisão inédita em seus 38 anos de história no futebol masculino. Pela primeira vez, o campeão será definido em uma final única, abandonando o tradicional formato de dois jogos, com ida e volta.

A decisão está marcada para 6 de dezembro de 2026, data reservada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o encerramento do calendário nacional. O palco escolhido foi a Arena Mané Garrincha, em Brasília.

A escolha da capital federal foi baseada, entre outros fatores, na estrutura logística da cidade, que conta com ampla malha aérea e capacidade hoteleira. A intenção também é garantir um campo neutro, sem vantagem de mando para nenhum dos finalistas.

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Onde será a final da Copa do Brasil 2026?

A CBF confirmou a Arena Mané Garrincha, em Brasília (DF), como sede da final da Copa do Brasil. A indicação também atendeu a uma solicitação formal enviada em agosto pela governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

O estádio já recebeu outras decisões e eventos importantes do futebol nacional. Desde 2019, foram três partidas da Seleção Brasileira no local. A Arena Mané Garrincha também sediou quatro edições da Supercopa do Brasil desde 2020.

Entre essas partidas está a decisão de fevereiro de 2026, quando o Corinthians conquistou a Supercopa do Brasil diante do Flamengo.

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Semifinais da Copa do Brasil: veja os mandos

A CBF realizou na manhã desta quinta-feira (10), em sua sede, no Rio de Janeiro, o sorteio que definiu a ordem dos mandos de campo das semifinais.

Em um dos confrontos, o Palmeiras será mandante no primeiro jogo contra o Vasco da Gama. A partida será realizada no Nubank Parque. O segundo duelo terá mando vascaíno, com Maracanã ou São Januário como opções indicadas para receber o confronto.

Na outra semifinal, o Grêmio fará o primeiro jogo em casa, na Arena do Grêmio. O Atlético-MG terá o mando da partida de volta, na Arena MRV.

Com o resultado do sorteio, Vasco e Atlético-MG terão a oportunidade de disputar o segundo jogo das semifinais diante de seus torcedores.

Quando serão as semifinais da Copa do Brasil?

As semifinais estão previstas para os dois primeiros finais de semana de novembro. A CBF estabeleceu 1º de novembro para os jogos de ida e 8 de novembro para os confrontos de volta.

Os horários e a programação definitiva ainda serão detalhados pela entidade.

  • 1º de novembro: jogos de ida das semifinais
  • 8 de novembro: jogos de volta das semifinais
  • 6 de dezembro: final única, na Arena Mané Garrincha

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Quais são os confrontos das semifinais?

Palmeiras x Vasco

  • Jogo de ida: Palmeiras mandante, no Nubank Parque
  • Jogo de volta: Vasco mandante, com Maracanã ou São Januário indicado como palco

Grêmio x Atlético-MG

  • Jogo de ida: Grêmio mandante, na Arena do Grêmio
  • Jogo de volta: Atlético-MG mandante, na Arena MRV

Quem são os semifinalistas da Copa do Brasil?

Os quatro clubes que seguem na disputa pertencem à Série A do Campeonato Brasileiro e já conquistaram a Copa do Brasil ao menos uma vez.

O Grêmio é o maior campeão entre os semifinalistas, com cinco títulos. O Palmeiras aparece logo atrás, com quatro conquistas. Atlético-MG e Vasco completam o grupo, com dois e um título, respectivamente.

  • Grêmio: 5 títulos — 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016
  • Palmeiras: 4 títulos — 1998, 2012, 2015 e 2020
  • Atlético-MG: 2 títulos — 2014 e 2021
  • Vasco: 1 título — 2011

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Como os semifinalistas chegaram à fase?

A Copa do Brasil começou em fevereiro com 126 clubes. Depois de sete etapas eliminatórias, quatro equipes permaneceram na disputa pelo título de 2026.

Por disputarem a primeira divisão nacional, Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG entraram diretamente na quinta fase.

Palmeiras

O Palmeiras eliminou a Jacuipense na quinta fase, passou pelo Fortaleza nas oitavas de final e superou o Santos nas quartas de final.

Vasco

O Vasco iniciou sua campanha contra o Paysandu. Nas oitavas, eliminou o Fluminense no clássico carioca e, nas quartas de final, despachou o Vitória.

Grêmio

O Grêmio passou pelo Confiança na quinta fase, eliminou o Mirassol nas oitavas e garantiu a classificação para a semifinal ao vencer o clássico contra o Internacional nas quartas.

Atlético-MG

O Atlético-MG superou o Ceará na quinta fase, eliminou o Juventude nas oitavas e avançou após vencer o Cruzeiro no clássico mineiro das quartas de final, com uma virada nos minutos finais do confronto decisivo.

Quanto é a premiação da Copa do Brasil 2026?

A premiação da Copa do Brasil é distribuída de maneira progressiva de acordo com o avanço das equipes nas fases do torneio. Os quatro semifinalistas já garantiram R$ 18 milhões cada em valores acumulados.

  • Quinta fase: R$ 2 milhões
  • Oitavas de final: R$ 3 milhões adicionais
  • Quartas de final: R$ 4 milhões adicionais
  • Semifinal: R$ 9 milhões adicionais
  • Total acumulado pelos semifinalistas: R$ 18 milhões

Na decisão, o valor aumenta. O vice-campeão receberá R$ 34 milhões, enquanto o campeão da Copa do Brasil 2026 ficará com R$ 78 milhões.

Finalistas da Copa do Brasil terão vaga na Libertadores

Além da premiação financeira, a chegada à decisão da Copa do Brasil garante aos dois finalistas uma vaga na Copa Libertadores da América de 2027.

Assim, Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG disputam nas semifinais não apenas um lugar na final inédita em Brasília, mas também a possibilidade de conquistar o título e a maior premiação da competição.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.