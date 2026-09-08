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Futebol | Notícia

Bola de Ouro 2026: veja todos os indicados, brasileiros e categorias da premiação

Premiação será realizada em Londres no dia 26 de outubro e terá brasileiros entre os concorrentes nas principais categorias individuais

Por Thiago Seabra Publicado em 08/09/2026 às 12:18
Troféu entregue ao vencedor da Bola de Ouro
Troféu entregue ao vencedor da Bola de Ouro - Reprodução/ France Football

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A organização da Bola de Ouro divulgou nesta terça-feira (8) a lista completa de indicados às categorias da premiação de 2026. A cerimônia da tradicional honraria da revista francesa France Football será realizada no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.

A edição deste ano será a 70ª da história da Bola de Ouro. Em uma mudança inédita, a cerimônia deixará Paris e será realizada na capital inglesa. A escolha de Londres também funciona como uma homenagem a Stanley Matthews, ex-atacante inglês do Blackpool e primeiro vencedor do prêmio, em 1956.

Os indicados foram selecionados com base no desempenho apresentado durante a temporada 2025/26. Como 2026 é ano de Copa do Mundo, o desempenho das seleções no torneio mundial também aparece entre os critérios de avaliação dos votantes.

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Brasil tem quatro representantes em categorias individuais

O futebol brasileiro aparece em diferentes listas da premiação. Na disputa masculina pela Bola de Ouro, o país terá Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Vinícius Júnior, do Real Madrid.

O atacante Raphinha, que era apontado como um dos possíveis representantes brasileiros, não aparece entre os 30 indicados ao prêmio masculino.

No futebol feminino, a goleira Lorena, do Kansas City Current, representa o Brasil. A jogadora recebeu duas indicações: está entre as concorrentes à Bola de Ouro feminina e também disputa o Troféu Yashin, destinado às melhores goleiras.

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Flamengo é o único clube não europeu entre os finalistas

O Brasil também está representado na disputa pelo prêmio de melhor time masculino do ano. O Flamengo aparece entre os cinco finalistas e é o único clube de fora da Europa na relação.

O clube carioca chega à disputa após uma temporada em que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2025, a Copa Libertadores de 2025 e o Campeonato Carioca de 2026.

Durante o período analisado pela premiação, o Flamengo foi comandado por Filipe Luís durante sete meses e por Leonardo Jardim nos cinco meses finais.

O Rubro-Negro concorre com Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern de Munique e Bodø/Glimt.

Os concorrentes do Flamengo

  • Paris Saint-Germain: atual vencedor do prêmio, campeão da Champions League, da Ligue 1 e da Copa Intercontinental. Na decisão da competição intercontinental, derrotou o próprio Flamengo.
  • Arsenal: campeão da Premier League e finalista da Champions League.
  • Bayern de Munique: campeão da Bundesliga com apenas uma derrota no campeonato nacional.
  • Bodø/Glimt: campeão da Copa da Noruega, eliminou a Inter de Milão nos playoffs e venceu Manchester City e Atlético de Madrid na fase de liga da Champions League.

Aitana Bonmatí fica fora da disputa feminina

Entre as principais ausências da lista feminina está Aitana Bonmatí. A meio-campista do Barcelona havia vencido as últimas três edições da Bola de Ouro, mas não aparece entre as indicadas em 2026.

A jogadora sofreu uma grave lesão na perna em dezembro de 2025 e ficou fora do restante da temporada competitiva.

O Brasil também não tem representantes nas disputas pelos Troféus Johan Cruyff de melhor treinador no futebol masculino e feminino nem entre os indicados ao Troféu Kopa masculino de melhor jogador sub-21.

Vozinha é destaque entre os goleiros

Uma das indicações que chamaram atenção na categoria masculina de goleiros é a de Vozinha, de Cabo Verde. Aos 40 anos, o arqueiro aparece entre os dez concorrentes ao Troféu Yashin.

O goleiro se destacou pela seleção cabo-verdiana durante a Copa do Mundo e divide a lista com nomes consagrados como Thibaut Courtois e Emiliano Martínez.

Lamine Yamal comenta disputa pela Bola de Ouro

Entre os concorrentes ao prêmio masculino e ao Troféu Kopa está o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona. Após a divulgação das listas, o atacante afirmou que não pretende fazer campanha pessoal para conquistar a Bola de Ouro.

Yamal declarou que "não vai implorar" por votos. O jogador destacou o orgulho pelas conquistas da temporada, incluindo o título da Copa do Mundo com a Espanha e a liga espanhola pelo Barcelona, e afirmou acreditar nas próprias chances pelo desempenho apresentado.

O atacante também falou sobre a ausência de seu nome entre os três favoritos apontados por Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro masculina no ano anterior. O francês citou Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia e Harry Kane como seus favoritos.

Yamal minimizou a escolha do ex-companheiro e lembrou da proximidade entre Dembélé e Mbappé. O espanhol afirmou, ainda, que não precisa provar a ninguém o desempenho que teve durante a temporada.

Veja todos os indicados à Bola de Ouro 2026

Melhor jogador no futebol masculino

  • Jude Bellingham (Inglaterra)
  • Pau Cubarsí (Espanha)
  • Marc Cucurella (Espanha)
  • Ousmane Dembélé (França)
  • Luis Díaz (Colômbia)
  • Bruno Fernandes (Portugal)
  • Erling Haaland (Noruega)
  • Gabriel Magalhães (Brasil)
  • Harry Kane (Inglaterra)
  • Achraf Hakimi (Marrocos)
  • Lamine Yamal (Espanha)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia)
  • Marquinhos (Brasil)
  • Sadio Mané (Senegal)
  • Lautaro Martínez (Argentina)
  • Kylian Mbappé (França)
  • Nuno Mendes (Portugal)
  • Lionel Messi (Argentina)
  • Michael Olise (França)
  • João Neves (Portugal)
  • Willian Pacho (Equador)
  • Julián Quiñones (México)
  • Declan Rice (Inglaterra)
  • Rodri (Espanha)
  • Fabián Ruiz (Espanha)
  • Ferran Torres (Espanha)
  • William Saliba (França)
  • Dayot Upamecano (França)
  • Vinícius Júnior (Brasil)
  • Vitinha (Portugal)

Melhor jogadora no futebol feminino

  • Selma Bacha (França)
  • Barbra Banda (Zâmbia)
  • Klara Bühl (Alemanha)
  • Esmee Brugts (Países Baixos)
  • Mariona Caldentey (Espanha)
  • Scarlett Camberos (México)
  • Kerstin Casparij (Países Baixos)
  • Temwa Chawinga (Malawi)
  • Cata Coll (Espanha)
  • Melchie Dumornay (Haiti)
  • Caroline Graham Hansen (Noruega)
  • Alex Greenwood (Inglaterra)
  • Pernille Harder (Dinamarca)
  • Patri Guijarro (Espanha)
  • Rose Lavelle (Estados Unidos)
  • Yui Hasegawa (Japão)
  • Mapi León (Espanha)
  • Lorena (Brasil)
  • Melvine Malard (França)
  • Manaka Matsukubo (Japão)
  • Ewa Pajor (Polônia)
  • Vivianne Miedema (Países Baixos)
  • Claudia Pina (Espanha)
  • Alexia Putellas (Espanha)
  • Alessia Russo (Inglaterra)
  • Momoko Tanikawa (Japão)
  • Wendie Renard (França)
  • Khadija Shaw (Jamaica)
  • Caroline Weir (Escócia)
  • Tessa Wullaert (Bélgica)

Troféu Kopa – melhor jogador sub-21 masculino

  • Kerim Alajbegovi? (Bósnia Herzegovina)
  • Ayyoub Bouaddi (Marrocos)
  • Pau Cubarsí (Espanha)
  • Yan Diomandé (Costa do Marfim)
  • Lennart Karl (Alemanha)
  • Éli Junior Kroupi (França)
  • Lamine Yamal (Espanha)
  • Johan Manzambi (Suíça)
  • Ibrahim Maza (Argélia)
  • Warren Zaïre-Emery (França)

Troféu Kopa – melhor jogadora sub-21 feminina

  • Veerle Buurman (Países Baixos)
  • Vicky López (Espanha)
  • Felicia Schröder (Suécia)
  • Clara Serrajordi (Espanha)
  • Lily Yohannes (Estados Unidos)

Troféu Yashin – melhor goleiro masculino

  • Yassine Bounou (Marrocos)
  • Thibaut Courtois (Bélgica)
  • Joan García (Espanha)
  • Gregor Kobel (Suíça)
  • Emiliano Martínez (Argentina)
  • Édouard Mendy (Senegal)
  • David Raya (Espanha)
  • Matvey Safonov (Rússia)
  • Unai Simón (Espanha)
  • Vozinha (Cabo Verde)

Troféu Yashin – melhor goleira feminina

  • Ann-Katrin Berger (Alemanha)
  • Cata Coll (Espanha)
  • Hannah Hampton (Inglaterra)
  • Lorena (Brasil)
  • Ayaka Yamashita (Japão)

Troféu Johan Cruyff – melhor treinador masculino

  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis de la Fuente (Espanha)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincent Kompany (Bayern de Munique)
  • Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Troféu Johan Cruyff – melhor treinadora feminina

  • Jonatan Giráldez (OL Lyonnes)
  • Andrée Jeglertz (Manchester City)
  • Nils Nielsen (Japão)
  • Pere Romeu (Barcelona)
  • Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)

Melhor time do ano no futebol masculino

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Bayern de Munique (Alemanha)
  • Bodø/Glimt (Noruega)
  • Flamengo (Brasil)
  • Paris Saint-Germain (França)

Melhor time do ano no futebol feminino

  • Barcelona (Espanha)
  • Bayern de Munique (Alemanha)
  • Club América (México)
  • Manchester City (Inglaterra)
  • OL Lyonnes (França)

Quando será a cerimônia da Bola de Ouro 2026?

A cerimônia da Bola de Ouro 2026 está marcada para 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra. Será a primeira vez que a premiação será realizada na capital inglesa.

A edição marca os 70 anos do prêmio criado pela revista France Football. A mudança de sede neste ano homenageia Stanley Matthews, primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.