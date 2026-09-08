Bola de Ouro 2026: veja todos os indicados, brasileiros e categorias da premiação
Premiação será realizada em Londres no dia 26 de outubro e terá brasileiros entre os concorrentes nas principais categorias individuais
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A organização da Bola de Ouro divulgou nesta terça-feira (8) a lista completa de indicados às categorias da premiação de 2026. A cerimônia da tradicional honraria da revista francesa France Football será realizada no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.
A edição deste ano será a 70ª da história da Bola de Ouro. Em uma mudança inédita, a cerimônia deixará Paris e será realizada na capital inglesa. A escolha de Londres também funciona como uma homenagem a Stanley Matthews, ex-atacante inglês do Blackpool e primeiro vencedor do prêmio, em 1956.
Os indicados foram selecionados com base no desempenho apresentado durante a temporada 2025/26. Como 2026 é ano de Copa do Mundo, o desempenho das seleções no torneio mundial também aparece entre os critérios de avaliação dos votantes.
Brasil tem quatro representantes em categorias individuais
O futebol brasileiro aparece em diferentes listas da premiação. Na disputa masculina pela Bola de Ouro, o país terá Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Vinícius Júnior, do Real Madrid.
O atacante Raphinha, que era apontado como um dos possíveis representantes brasileiros, não aparece entre os 30 indicados ao prêmio masculino.
No futebol feminino, a goleira Lorena, do Kansas City Current, representa o Brasil. A jogadora recebeu duas indicações: está entre as concorrentes à Bola de Ouro feminina e também disputa o Troféu Yashin, destinado às melhores goleiras.
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Flamengo é o único clube não europeu entre os finalistas
O Brasil também está representado na disputa pelo prêmio de melhor time masculino do ano. O Flamengo aparece entre os cinco finalistas e é o único clube de fora da Europa na relação.
O clube carioca chega à disputa após uma temporada em que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2025, a Copa Libertadores de 2025 e o Campeonato Carioca de 2026.
Durante o período analisado pela premiação, o Flamengo foi comandado por Filipe Luís durante sete meses e por Leonardo Jardim nos cinco meses finais.
O Rubro-Negro concorre com Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern de Munique e Bodø/Glimt.
Os concorrentes do Flamengo
- Paris Saint-Germain: atual vencedor do prêmio, campeão da Champions League, da Ligue 1 e da Copa Intercontinental. Na decisão da competição intercontinental, derrotou o próprio Flamengo.
- Arsenal: campeão da Premier League e finalista da Champions League.
- Bayern de Munique: campeão da Bundesliga com apenas uma derrota no campeonato nacional.
- Bodø/Glimt: campeão da Copa da Noruega, eliminou a Inter de Milão nos playoffs e venceu Manchester City e Atlético de Madrid na fase de liga da Champions League.
Aitana Bonmatí fica fora da disputa feminina
Entre as principais ausências da lista feminina está Aitana Bonmatí. A meio-campista do Barcelona havia vencido as últimas três edições da Bola de Ouro, mas não aparece entre as indicadas em 2026.
A jogadora sofreu uma grave lesão na perna em dezembro de 2025 e ficou fora do restante da temporada competitiva.
O Brasil também não tem representantes nas disputas pelos Troféus Johan Cruyff de melhor treinador no futebol masculino e feminino nem entre os indicados ao Troféu Kopa masculino de melhor jogador sub-21.
Vozinha é destaque entre os goleiros
Uma das indicações que chamaram atenção na categoria masculina de goleiros é a de Vozinha, de Cabo Verde. Aos 40 anos, o arqueiro aparece entre os dez concorrentes ao Troféu Yashin.
O goleiro se destacou pela seleção cabo-verdiana durante a Copa do Mundo e divide a lista com nomes consagrados como Thibaut Courtois e Emiliano Martínez.
Lamine Yamal comenta disputa pela Bola de Ouro
Entre os concorrentes ao prêmio masculino e ao Troféu Kopa está o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona. Após a divulgação das listas, o atacante afirmou que não pretende fazer campanha pessoal para conquistar a Bola de Ouro.
Yamal declarou que "não vai implorar" por votos. O jogador destacou o orgulho pelas conquistas da temporada, incluindo o título da Copa do Mundo com a Espanha e a liga espanhola pelo Barcelona, e afirmou acreditar nas próprias chances pelo desempenho apresentado.
O atacante também falou sobre a ausência de seu nome entre os três favoritos apontados por Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro masculina no ano anterior. O francês citou Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia e Harry Kane como seus favoritos.
Yamal minimizou a escolha do ex-companheiro e lembrou da proximidade entre Dembélé e Mbappé. O espanhol afirmou, ainda, que não precisa provar a ninguém o desempenho que teve durante a temporada.
Veja todos os indicados à Bola de Ouro 2026
Melhor jogador no futebol masculino
- Jude Bellingham (Inglaterra)
- Pau Cubarsí (Espanha)
- Marc Cucurella (Espanha)
- Ousmane Dembélé (França)
- Luis Díaz (Colômbia)
- Bruno Fernandes (Portugal)
- Erling Haaland (Noruega)
- Gabriel Magalhães (Brasil)
- Harry Kane (Inglaterra)
- Achraf Hakimi (Marrocos)
- Lamine Yamal (Espanha)
- Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia)
- Marquinhos (Brasil)
- Sadio Mané (Senegal)
- Lautaro Martínez (Argentina)
- Kylian Mbappé (França)
- Nuno Mendes (Portugal)
- Lionel Messi (Argentina)
- Michael Olise (França)
- João Neves (Portugal)
- Willian Pacho (Equador)
- Julián Quiñones (México)
- Declan Rice (Inglaterra)
- Rodri (Espanha)
- Fabián Ruiz (Espanha)
- Ferran Torres (Espanha)
- William Saliba (França)
- Dayot Upamecano (França)
- Vinícius Júnior (Brasil)
- Vitinha (Portugal)
Melhor jogadora no futebol feminino
- Selma Bacha (França)
- Barbra Banda (Zâmbia)
- Klara Bühl (Alemanha)
- Esmee Brugts (Países Baixos)
- Mariona Caldentey (Espanha)
- Scarlett Camberos (México)
- Kerstin Casparij (Países Baixos)
- Temwa Chawinga (Malawi)
- Cata Coll (Espanha)
- Melchie Dumornay (Haiti)
- Caroline Graham Hansen (Noruega)
- Alex Greenwood (Inglaterra)
- Pernille Harder (Dinamarca)
- Patri Guijarro (Espanha)
- Rose Lavelle (Estados Unidos)
- Yui Hasegawa (Japão)
- Mapi León (Espanha)
- Lorena (Brasil)
- Melvine Malard (França)
- Manaka Matsukubo (Japão)
- Ewa Pajor (Polônia)
- Vivianne Miedema (Países Baixos)
- Claudia Pina (Espanha)
- Alexia Putellas (Espanha)
- Alessia Russo (Inglaterra)
- Momoko Tanikawa (Japão)
- Wendie Renard (França)
- Khadija Shaw (Jamaica)
- Caroline Weir (Escócia)
- Tessa Wullaert (Bélgica)
Troféu Kopa – melhor jogador sub-21 masculino
- Kerim Alajbegovi? (Bósnia Herzegovina)
- Ayyoub Bouaddi (Marrocos)
- Pau Cubarsí (Espanha)
- Yan Diomandé (Costa do Marfim)
- Lennart Karl (Alemanha)
- Éli Junior Kroupi (França)
- Lamine Yamal (Espanha)
- Johan Manzambi (Suíça)
- Ibrahim Maza (Argélia)
- Warren Zaïre-Emery (França)
Troféu Kopa – melhor jogadora sub-21 feminina
- Veerle Buurman (Países Baixos)
- Vicky López (Espanha)
- Felicia Schröder (Suécia)
- Clara Serrajordi (Espanha)
- Lily Yohannes (Estados Unidos)
Troféu Yashin – melhor goleiro masculino
- Yassine Bounou (Marrocos)
- Thibaut Courtois (Bélgica)
- Joan García (Espanha)
- Gregor Kobel (Suíça)
- Emiliano Martínez (Argentina)
- Édouard Mendy (Senegal)
- David Raya (Espanha)
- Matvey Safonov (Rússia)
- Unai Simón (Espanha)
- Vozinha (Cabo Verde)
Troféu Yashin – melhor goleira feminina
- Ann-Katrin Berger (Alemanha)
- Cata Coll (Espanha)
- Hannah Hampton (Inglaterra)
- Lorena (Brasil)
- Ayaka Yamashita (Japão)
Troféu Johan Cruyff – melhor treinador masculino
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Espanha)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern de Munique)
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
Troféu Johan Cruyff – melhor treinadora feminina
- Jonatan Giráldez (OL Lyonnes)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Japão)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
Melhor time do ano no futebol masculino
- Arsenal (Inglaterra)
- Bayern de Munique (Alemanha)
- Bodø/Glimt (Noruega)
- Flamengo (Brasil)
- Paris Saint-Germain (França)
Melhor time do ano no futebol feminino
- Barcelona (Espanha)
- Bayern de Munique (Alemanha)
- Club América (México)
- Manchester City (Inglaterra)
- OL Lyonnes (França)
Quando será a cerimônia da Bola de Ouro 2026?
A cerimônia da Bola de Ouro 2026 está marcada para 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra. Será a primeira vez que a premiação será realizada na capital inglesa.
A edição marca os 70 anos do prêmio criado pela revista France Football. A mudança de sede neste ano homenageia Stanley Matthews, primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956.