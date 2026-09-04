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Futebol | Notícia

Liga Social Joga Pra Elas reúne 400 meninas em evento esportivo no Recife

Programação acontece de 17 a 20 de setembro e contará com palestras, campeonato de futebol feminino e atividades de formação, confira

Por Maju Siqueira Publicado em 04/09/2026 às 19:03
Liga Social Joga Pra Elas
Liga Social Joga Pra Elas - Divulgação

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O futebol feminino vai ocupar o Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife, entre os dias 17 e 20 de setembro. A "Liga Social Joga Pra Elas" reunirá cerca de 400 meninas e mulheres, entre 10 e 18 anos, de diferentes regiões de Pernambuco, em uma programação que vai unir competição, formação e inclusão por meio do esporte.

Mais do que os jogos, o evento terá como um dos principais destaques a participação de equipes formadas por atletas indígenas e quilombolas. A presença dos grupos amplia a representatividade da competição e coloca diferentes comunidades pernambucanas no mesmo espaço por meio do futebol.

Programação começa antes dos jogos

A bola só começa a rolar nos dias 19 e 20 de setembro. Antes disso, nos dias 17 e 18, as participantes terão acesso a palestras, workshops, serviços e atividades de formação.

A proposta é utilizar o período do evento também para discutir temas relacionados ao desenvolvimento das jovens e às possibilidades criadas pelo esporte, especialmente para meninas de diferentes territórios e contextos sociais.

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A Liga Social Joga Pra Elas é realizada em parceria com Love.fútbol, Common Goal, Pazear e Geração 4, instituições que atuam em projetos sociais ligados ao esporte.

A programação acontece no Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife, de 17 a 20 de setembro.

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