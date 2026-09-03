Voluntários da Copa do Mundo Feminina de 2027 já podem se inscrever para atuar no Recife
Capital pernambucana é uma das oito cidades-sede do Mundial, que será realizado no Brasil entre junho e julho do próximo ano
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Os interessados em atuar como voluntários na Copa do Mundo Feminina da FIFA™ 2027 já podem se inscrever para trabalhar no Recife. A capital pernambucana será uma das oito cidades-sede do Mundial, que acontece no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano. As inscrições foram abertas nesta quinta-feira (3), por meio da plataforma oficial da FIFA.
Ao todo, cerca de 6 mil voluntários serão selecionados para atuar na organização da competição. As funções estão distribuídas em áreas como mídia, tecnologia, transporte, gestão de competições, cerimônias e operações de mão de obra.
Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos, ser cidadão brasileiro ou estar legalmente autorizado a entrar no país. Os candidatos também precisam ter disponibilidade para cumprir de sete a dez turnos durante o período operacional do torneio, nos meses de junho e julho de 2027.
Requerimentos
Não é exigida experiência anterior para participar do programa. É necessário, porém, falar português ou inglês. O conhecimento de outros idiomas será considerado um diferencial no processo de seleção.
O trabalho voluntário não é remunerado. Os selecionados receberão alimentação durante os turnos, uniforme, opções de transporte dentro da cidade-sede e treinamento para desempenhar as atividades.
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A procura pelo programa começou antes mesmo da abertura das inscrições. Durante a etapa de manifestação de interesse, realizada em julho, mais de 100 mil pessoas demonstraram interesse em participar do voluntariado.
Além do Recife, o Mundial terá jogos em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A competição será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.