Voluntários da Copa do Mundo Feminina de 2027 já podem se inscrever para atuar no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Capital pernambucana é uma das oito cidades-sede do Mundial, que será realizado no Brasil entre junho e julho do próximo ano

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os interessados em atuar como voluntários na Copa do Mundo Feminina da FIFA™ 2027 já podem se inscrever para trabalhar no Recife. A capital pernambucana será uma das oito cidades-sede do Mundial, que acontece no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano. As inscrições foram abertas nesta quinta-feira (3), por meio da plataforma oficial da FIFA.

Ao todo, cerca de 6 mil voluntários serão selecionados para atuar na organização da competição. As funções estão distribuídas em áreas como mídia, tecnologia, transporte, gestão de competições, cerimônias e operações de mão de obra.

Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos, ser cidadão brasileiro ou estar legalmente autorizado a entrar no país. Os candidatos também precisam ter disponibilidade para cumprir de sete a dez turnos durante o período operacional do torneio, nos meses de junho e julho de 2027.

Requerimentos

Não é exigida experiência anterior para participar do programa. É necessário, porém, falar português ou inglês. O conhecimento de outros idiomas será considerado um diferencial no processo de seleção.

O trabalho voluntário não é remunerado. Os selecionados receberão alimentação durante os turnos, uniforme, opções de transporte dentro da cidade-sede e treinamento para desempenhar as atividades.

A procura pelo programa começou antes mesmo da abertura das inscrições. Durante a etapa de manifestação de interesse, realizada em julho, mais de 100 mil pessoas demonstraram interesse em participar do voluntariado.

Além do Recife, o Mundial terá jogos em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A competição será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo