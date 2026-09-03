Palmeiras empata com o Santos na Vila e avança às semifinais da Copa do Brasil
Verdão administra vantagem do jogo de ida para confirmar vaga contra o Vasco. Neymar sente lesão muscular e é substituído no intervalo
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O Palmeiras garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Brasil ao segurar o empate em 0 a 0 com o Santos, nesta quarta-feira (2), em plena Vila Belmiro. Sustentado pela vantagem de 3 a 0 construída no jogo de ida, no Nubank Parque, o Alviverde avançou para enfrentar o Vasco na próxima fase e manteve vivo o objetivo de conquistar o quinto título do torneio nacional.
Em um confronto em que deu a iniciativa ao adversário, a equipe comandada por Abel Ferreira controlou os espaços e criou as chances mais perigosas do clássico. Mesmo pecando na pontaria, com Maurício desperdiçando oportunidades claras na primeira etapa e Vitor Roque sem eficiência no segundo tempo, o Palmeiras praticamente não sofreu sustos na defesa diante do domínio inócuo do rival.
Do lado santista, o resultado veio acompanhado de um duro golpe físico e tático. Principal esperança de uma reviravolta no confronto, Neymar teve atuação discreta, isolado entre a marcação alviverde, e deixou o gramado no intervalo após sentir uma lesão no músculo posterior da coxa direita.
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Sem o camisa 10 e sem poder de reação com as mexidas de Cuca na etapa final, o Peixe deixou o campo sob vaias dos cerca de 15 mil torcedores presentes. Fora da Copa do Brasil, o clube praiano passa a concentrar suas forças na sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.
Classificação do Vasco
Pelo terceiro ano consecutivo, o Vasco assegurou sua vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Nesta quarta, o Cruz-Maltino suportou a pressão no Barradão, superou o bom momento do Vitória e venceu por 2 a 0, carimbando a classificação com o placar agregado de 3 a 0. Os gols do triunfo em Salvador foram marcados por Andrés Gómez e Puma Rodríguez.
Além de garantir mais R$ 9 milhões em premiações nos cofres do clube, o resultado credenciou o Gigante da Colina para enfrentar o Palmeiras na disputa por uma vaga na grande final. A vitória vascaína também colocou fim ao momento do Rubro-Negro baiano, tido como a grande surpresa e "rei das viradas" desta edição após eliminar Flamengo e Athletico-PR dentro de casa.