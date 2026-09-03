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Futebol | Notícia

Em clássico tenso, Grêmio elimina o Inter na Copa do Brasil

Vitória por 3 a 1 garante vaga inédita sobre o rival e fecha noite marcada por tumulto nos vestiários e recorde de mais de 55 mil torcedores na Arena

Por Davi Saboya Publicado em 03/09/2026 às 23:47
Carlos Vinícius na comemoração de um dos gols sobre o Grêmio
Carlos Vinícius na comemoração de um dos gols sobre o Grêmio - LIAMARA POLLI/ESTADÃO CONTEÚDO

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A vitória por 3 a 1 e a classificação do Grêmio sobre o Internacional para as semifinais da Copa do Brasil no clássico Gre-Nal 454 terminaram em clima de forte tensão, na noite desta quinta-feira (3). Tão logo o árbitro apitou o fim da partida, integrantes das comissões técnicas dos dois clubes se desentenderam à beira do gramado, dando início a uma confusão generalizada que se estendeu até o túnel de acesso aos vestiários.

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O estopim para o tumulto ocorreu no momento em que o sistema de som da Arena do Grêmio executou uma valsa, em provocação explícita aos 15 anos sem conquistas relevantes do Internacional. O gesto tricolor funcionou como uma resposta com o mesmo tom a uma provocação feita pelos colorados em 2016, época em que o clube gremista vivia o seu próprio período de jejum de títulos.

Diante do clima acirrado e dos desentendimentos no gramado, os jogadores do Inter deixaram o campo direto para os vestiários e não prestaram depoimentos à imprensa. Além de esquentar os ânimos, a classificação entrou para os livros de história: esta foi a primeira vez em que o Grêmio eliminou o maior rival em um confronto mata-mata fora do âmbito das competições regionais.

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Dentro das quatro linhas, o grande nome da noite foi o atacante Carlos Vinícius, decisivo ao balançar as redes duas vezes na vitória tricolor por 3 a 1. A vaga na semifinal foi celebrada diante do maior público da história do estádio gremista, que recebeu 55.595 torcedores nas arquibancadas.

Na sequência da competição nacional, o Grêmio terá pela frente o Atlético-MG na disputa por uma vaga na grande decisão. O Galo assegurou a sua classificação ao eliminar o rival Cruzeiro nas quartas de final, garantindo o triunfo de virada por 2 a 1 no jogo da volta, disputado na Arena MRV.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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