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Atlético-MG vira sobre o Cruzeiro e avança à semifinal da Copa do Brasil

Galo aproveitou expulsão de Villalba no segundo tempo, devolveu eliminação de 2025 com vitória por 2 a 1 e aguarda vencedor de Grêmio x Inter

Por Davi Saboya Publicado em 02/09/2026 às 0:17
Vitor Hugo, zagueiro do Atlético-MG, na comemoração do gol sobre o Cruzeiro
Vitor Hugo, zagueiro do Atlético-MG, na comemoração do gol sobre o Cruzeiro - DENIS PINTO DIAS/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

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Em um clássico tenso, o Atlético-MG deu o troco no rival Cruzeiro pela eliminação nas quartas de final em 2025. No novo confronto, a equipe atleticana soube explorar a expulsão de Villalba e assegurou a vaga nas semifinais da Copa do Brasil com uma virada por 2 a 1 nos minutos finais, nesta terça-feira (1º), na Arena MRV. O confronto de ida, disputado no Mineirão, havia acabado em igualdade por 1 a 1.

A equipe cruzeirense chegou a ir para o descanso em vantagem de 1 a 0, graças ao gol de pênalti anotado por Kaio Jorge. O jogo parecia controlado pelos visitantes até que Villalba recebeu o segundo amarelo e acabou expulso aos 15 minutos da segunda etapa. Em superioridade numérica, o Atlético-MG transformou a pressão em gols, muito impulsionado pelo volante Fred, que deu a assistência para Victor Hugo igualar o placar e, mais tarde, finalizou com precisão para selar a vaga.

O próximo oponente do Alvinegro na semifinal será definido no embate entre Grêmio e Internacional, marcado para quinta-feira, na Arena do Grêmio. O primeiro clássico gaúcho terminou sem gols.

Na edição de 2025 do torneio, o Cruzeiro havia levado a melhor sobre o rival ao vencer ambas as partidas por 2 a 0. A presença mais recente do Atlético-MG na fase semifinal da competição ocorreu em 2024, ano em que terminou com o vice-campeonato frente ao Flamengo.

Passada a decisão mata-mata, os dois clubes viram a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG vai até a capital paulista enfrentar o São Paulo no sábado, às 18h30, no Morumbis. Já o Cruzeiro busca a recuperação no domingo, quando recebe o Athletico-PR, às 16h, no Mineirão.

Com o apoio maciço das arquibancadas, o Atlético-MG teve um início mais firme. O time da casa pressionava a retaguarda cruzeirense com movimentações rápidas e jogadas pelas pontas. Logo aos dois minutos, Cassierra cabeceou no poste. No rebote, após defesa de Otávio, Fred mandou por cima do travessão. Com o passar do tempo, o ritmo ficou mais amarrado, tomado pelas faíscas características do derbi mineiro.

Mesmo sob domínio do adversário, o Cruzeiro buscava responder em finalizações de longa distância, exigindo boas defesas do goleiro Everson. Confortável em campo, Kaio Jorge foi derrubado dentro da grande área por Vitor Hugo. O próprio centroavante cobrou a penalidade com precisão, acertando o ângulo e inaugurando o marcador aos 30 minutos. O Galo tentou responder antes do intervalo, mas Bernard furou a finalização dentro da pequena área na oportunidade mais clara.

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O temporal que caiu na etapa final acelerou a partida, permitindo ao Atlético-MG levar perigo em bolas cruzadas rente ao chão e arremates em diagonal. O Cruzeiro respondeu na mesma moeda e quase aumentou a vantagem em cabeceio de Kaio Jorge que carimbou o travessão. O jogo seguia movimentado e aberto até que, aos 15 minutos, Villalba fez falta em Cuello, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a equipe visitante em desvantagem numérica.

Em vantagem numérica, o Atlético-MG assumiu o controle absoluto do confronto. Fred testou o goleiro Otávio em boa defesa, e Lodi quase marcou em arremate que raspou a barra. A insistência deu resultado aos 32 minutos: Fred serviu Victor Hugo com um belo passe, e o meia dominou antes de finalizar rasteiro para deixar tudo igual. Empurrado pelo gol, o time mandante aumentou o sufoco. Victor Hugo ainda acertou a trave e, no momento em que a disputa se encaminhava para as penalidades, Fred arriscou da entrada da grande área para selar a virada e a vaga atleticana.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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