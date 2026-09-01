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Vaquejada não inviabiliza amistosos na Arena de Pernambuco, diz diretora; troca do gramado é principal desafio

Lohaine Collins afirma que evento não impede realização das partidas e nega que Arena não vá mais receber os amistosos da Seleção Brasileira

Por Maju Siqueira Publicado em 01/09/2026 às 18:32
Arena Pernambuco
Arena Pernambuco - ARNALDO CARVALHO/JC IMAGEM

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A realização da vaquejada na Arena de Pernambuco não deve impedir que o estádio receba amistosos da Seleção Brasileira Feminina. Segundo Lohaine Collins, diretora da Arena, o principal desafio para conciliar os eventos é o cronograma de troca do gramado, que será substituído por um modelo híbrido em preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Em entrevista à Rádio Jornal, Lohaine explicou que a vaquejada, por si só, não inviabilizaria os amistosos, já que a troca do gramado precisará ser realizada independentemente da programação de eventos no estádio.

“A vaquejada em si ela não atrapalharia os amistosos porque de qualquer forma a gente já vai fazer a troca do gramado.”

A substituição completa do campo é um dos processos previstos para adequar a Arena de Pernambuco às exigências da FIFA para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O procedimento demanda um período de aproximadamente três meses e precisa ser organizado em conjunto com os demais eventos já previstos para o estádio.

Arena ainda negocia datas

Lohaine também negou a informação de que a Arena de Pernambuco teria a possibilidade de não receber amistosos da Seleção por causa da vaquejada. De acordo com a diretora, as conversas entre o Governo de Pernambuco, a Arena e a FIFA ainda estão em andamento para definir o cronograma.

“Não foi dito que a gente não vai receber esses amistosos. Isso aí é uma fake news, uma fofoca que tá rolando por aí.”

A possibilidade é de que a Seleção Brasileira Feminina dispute um amistoso na Arena em outubro, mas a CBF ainda não confirmou oficialmente a data. 

Arena receberá sete jogos da Copa do Mundo

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A Arena de Pernambuco será uma das oito sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027. O estádio receberá sete partidas do torneio, sendo seis pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final.

A competição será realizada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. A abertura e a estreia da Seleção Brasileira estão previstas para o dia 24 de junho, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Para receber os jogos, a Arena passa por uma série de adequações exigidas pela FIFA, entre elas a implantação do gramado híbrido e outras intervenções estruturais e operacionais.

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