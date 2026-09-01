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Janela de transferências: veja as maiores contratações da temporada 2026/27

Mercado das principais ligas europeias chega ao fim nesta terça-feira (1º), com Morgan Rogers liderando ranking das negociações mais caras

Por Lucas Valle Publicado em 01/09/2026 às 10:17 | Atualizado em 01/09/2026 às 11:07
Yan Diamond&eacute;, nova contrata&ccedil;&atilde;o do Real Madrid para a temporada 2026/2027
Yan Diamondé, nova contratação do Real Madrid para a temporada 2026/2027 - Divulgação/Real Madrid

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A janela de transferências do futebol europeu chega ao fim nesta terça-feira (1º), em um último dia que promete muita movimentação nos principais mercados do continente. Antes do encerramento, 200 das principais transferências da temporada 2026/27 já movimentaram cifras milionárias, segundo levantamento do Sofascore.

Entre as negociações mais caras, cinco ultrapassam a marca de 100 milhões de euros, enquanto outras dezenas superam os 40 milhões de euros. O topo da lista é ocupado pelo inglês Morgan Rogers, que deixou o Aston Villa para defender o Chelsea por 138 milhões de euros.

Logo atrás aparece Elliot Anderson, contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por 135 milhões de euros. Yan Diomandé e Bradley Barcola completam o grupo de jogadores negociados por pelo menos 125 milhões de euros.

As 10 maiores transferências da temporada

O ranking é dominado por jogadores que trocaram clubes da Premier League. Das dez negociações mais caras, sete envolveram clubes ingleses, mostrando novamente a força financeira do futebol da Inglaterra no mercado internacional.

  1. Morgan Rogers — Aston Villa - Chelsea — 138 milhões de euros
  2. Elliot Anderson — Nottingham Forest - Manchester City — €135 milhões de euros
  3. Yan Diomandé — RB Leipzig - Real Madrid — 125 milhões de euros
  4. Bradley Barcola — PSG - Liverpool — 125 milhões de euros
  5. Sandro Tonali — Newcastle - Tottenham — 108 milhões de euros
  6. Mateus Fernandes — West Ham - Tottenham — 99 milhões de euros
  7. Ayyoub Bouaddi — Lille - Manchester City — 95 milhões de euros
  8. Sávio — Manchester City - Tottenham — 87,7 milhões de euros
  9. Bruno Guimarães — Newcastle - Arsenal — 87,5 milhões de euros
  10. Carlos Baleba — Brighton - Manchester United — 75,9 milhões de euros

As cifras chamam atenção principalmente pelo número de negócios acima de 100 milhões de euros. Cinco jogadores já ultrapassaram essa barreira, com Rogers, Anderson, Diomandé, Barcola e Tonali no topo.

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Morgan Rogers, meia-atacante do Chelsea - Divulgação/ chelseafc
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Elliot Anderson, meio-campista do Manchester City - Divulgação/ elliotandersonn
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Yan Diamondé, nova contratação do Real Madrid para a temporada 2026/2027 - Divulgação/Real Madrid
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Bradley Barcola, atacante do Liverpool - Divulgação/ liverpoolfc
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Sandro Tonali, meio-campista do Tottenham - Divulgação/ sandrotonali
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Mateus Fernandes, meio-campista do Tottenham - Divulgação/spursofficial
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Ayyoub Bouaddi, meio-campista do Manchester City - Divulgação/ayyoub.bouaddi
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Savio, atacante brasileiro do Tottenham - Divulgação/spursofficial
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Bruno Guimarães assinou contrato com o Arsenal - Divulgação/Arsenal
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Carlos Baleba. meio-campista do Manchester United - Divulgação/manutd

Premier League domina as maiores negociações

O futebol inglês aparece como o grande protagonista do mercado. Clubes da Premier League estão envolvidos em boa parte das maiores negociações, tanto na contratação quanto na venda de jogadores.

O Chelsea, por exemplo, aparece diversas vezes entre os principais negócios. Além de Morgan Rogers, contratado por 138 milhões de euros, o clube negociou Andrey Santos com o Manchester United por 56,3 milhões de euros, Nicolas Jackson com o Aston Villa por 55,5 milhões de euros e Marc Cucurella com o Real Madrid por 55 milhões de euros.

O Tottenham também teve um verão de grandes investimentos. O clube contratou Sandro Tonali por 108 milhões de euros, Mateus Fernandes por 99 milhões de euros e Sávio por 87,7 milhões de euros, três dos dez negócios mais caros da temporada.

Já o Manchester City aparece no topo com Elliot Anderson, contratado por 135 milhões de euros. O clube também investiu 95 milhões de euros em Ayyoub Bouaddi e 37,5 milhões de euros em Allan, do Palmeiras.

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Brasileiros também aparecem entre os grandes negócios

O Brasil também está representado entre as principais transferências da temporada. Sávio ocupa a oitava posição do ranking, com a transferência de 87,7 milhões de euros do Manchester City para o Tottenham.

Logo atrás aparece Bruno Guimarães, que troca o Newcastle pelo Arsenal em uma negociação de 87,5 milhões de euros.

Outros brasileiros também aparecem entre os principais negócios, como Andrey Santos, negociado pelo Chelsea com o Manchester United por 56,3 milhões de euros, e João Gomes, que deixa o Wolverhampton para defender o Aston Villa por 40 milhões de euros.

Transferências acima de €50 milhões

Além dos dez primeiros colocados, outras grandes negociações chamaram atenção durante o mercado. Ao todo, mais de 30 transferências da lista ultrapassam os 50 milhões de euros, mostrando o alto nível de investimento dos clubes.

Entre elas estão:

  • Gonçalo Ramos — PSG Milan — 74 milhões de euros
  • Anthony Gordon — Newcastle Barcelona — 70 milhões de euros
  • Crysencio Summerville — West Ham - Al-Hilal — 64,5 milhões de euros
  • Jérémy Jacquet — Rennes - Liverpool — 63,6 milhões de euros
  • Tijjani Reijnders — Manchester City - Al-Qadsiah — 61 milhões de euros
  • Maxence Lacroix — Crystal Palace - Chelsea — 60,7 milhões de euros
  • Rodri — Manchester City - Barcelona — 60 milhões de euros
  • Johan Manzambi — Freiburg - Aston Villa — 60 milhões de euros
  • Jan Paul van Hecke — Brighton - Tottenham — 60 milhões de euros
  • Ezri Konsa — Aston Villa - Arsenal — 59,6 milhões de euros

Mercado ainda pode mudar

Apesar de os principais negócios já terem sido realizados, a janela ainda não foi encerrada. O mercado chega ao fim nesta terça-feira, mas o horário varia de acordo com o país.

Na Alemanha, Itália e França, o encerramento acontece às 16h (horário de Brasília). Na Espanha, o prazo vai até 18h59, enquanto a Inglaterra terá o fechamento às 19h.

Por isso, o ranking ainda pode sofrer alterações ao longo do dia. Novas negociações podem ser concluídas antes dos respectivos horários-limite, movimentando a lista das maiores transferências da temporada.

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Confira abaixo a lista completa das 200 maiores transferências da temporada 2026/27:

  1. Morgan Rogers — Aston Villa - Chelsea — 138 milhões de euros
  2. Elliot Anderson — Nottingham Forest - Manchester City — 135 milhões de euros
  3. Yan Diomandé — RB Leipzig - Real Madrid — 125 milhões de euros
  4. Bradley Barcola — PSG - Liverpool — 125 milhões de euros
  5. Sandro Tonali — Newcastle - Tottenham — 108 milhões de euros
  6. Mateus Fernandes — West Ham - Tottenham — 99 milhões de euros
  7. Ayyoub Bouaddi — Lille - Manchester City — 95 milhões de euros
  8. Sávio — Manchester City - Tottenham — 87,7 milhões de euros
  9. Bruno Guimarães — Newcastle - Arsenal — 87,5 milhões de euros
  10. Carlos Baleba — Brighton - Manchester United — 75,9 milhões de euros
  11. Gonçalo Ramos — PSG - Milan — 74 milhões de euros
  12. Anthony Gordon — Newcastle - Barcelona — 70 milhões de euros
  13. Crysencio Summerville — West Ham - Al-Hilal — 64,5 milhões de euros
  14. Jérémy Jacquet — Rennes - Liverpool — 63,6 milhões de euros
  15. Tijjani Reijnders — Manchester City - Al-Qadsiah — 61 milhões de euros
  16. Maxence Lacroix — Crystal Palace - Chelsea — 60,7 milhões de euros
  17. Rodri — Manchester City - Barcelona — 60 milhões de euros
  18. Johan Manzambi — Freiburg - Aston Villa — 60 milhões de euros
  19. Jan Paul van Hecke — Brighton - Tottenham — 60 milhões de euros
  20. Ezri Konsa — Aston Villa - Arsenal — 59,6 milhões de euros
  21. Ollie Watkins — Aston Villa - Al-Hilal — 58,4 milhões de euros
  22. Marco Palestra — Atalanta - Chelsea — 57 milhões de euros
  23. Andrey Santos — Chelsea - Manchester United — 56,3 milhões de euros
  24. Nico González — Manchester City - Newcastle — 56 milhões de euros
  25. Nicolas Jackson — Chelsea - Aston Villa — 55,5 milhões de euros
  26. Marc Cucurella — Chelsea - Real Madrid — 55 milhões de euros
  27. Ibrahim Mbaye — PSG - Aston Villa — 55 milhões de euros
  28. Luka Vukovi — Tottenham - Brighton — 54 milhões de euros
  29. Liam Delap — Chelsea - Nottingham Forest — 52,5 milhões de euros
  30. Ismael Saibari — PSV - Bayern de Munique — 50 milhões de euros
  31. Geovany Quenda — Sporting - Chelsea — 50 milhões de euros
  32. Maghnes Akliouche — Monaco - PSG — 50 milhões de euros
  33. Nathaniel Brown — Eintracht Frankfurt - Bayern de Munique — 50 milhões de euros
  34. Bazoumana Touré — Hoffenheim - Newcastle — 50 milhões de euros
  35. Ferran Torres — Barcelona - PSG — 48,5 milhões de euros
  36. Mamadou Sangaré — Lens - Brentford — 48 milhões de euros
  37. James Trafford — Manchester City - Leeds United — 46,7 milhões de euros
  38. Mika Godts — Ajax - PSG — 45 milhões de euros
  39. Rasmus Højlund — Manchester United - Napoli — 44 milhões de euros
  40. Loïs Openda — RB Leipzig - Juventus — 42,8 milhões de euros
  41. Randal Kolo Muani — PSG - Juventus — 41,2 milhões de euros
  42. Youri Tielemans — Aston Villa - Manchester United — 41 milhões de euros
  43. El Hadji Malick Diouf — West Ham - Brentford — 40,8 milhões de euros
  44. Gonzalo García — Real Madrid - Fulham — 40 milhões de euros
  45. Cristian Romero — Tottenham - Atlético de Madrid — 40 milhões de euros
  46. Piero Hincapié — Bayer Leverkusen - Arsenal — 40 milhões de euros
  47. Kang-in Lee — PSG - Atlético de Madrid — 40 milhões de euros
  48. Christos Tzolis — Club Brugge - Arsenal — 40 milhões de euros
  49. Valentín Barco — Strasbourg - Chelsea — 40 milhões de euros
  50. Víctor Muñoz — Osasuna - Liverpool — 40 milhões de euros
  51. João Gomes — Wolves - Aston Villa — 40 milhões de euros
  52. Ousmane Diomande — Sporting - Nottingham Forest — 40 milhões de euros
  53. Morten Hjulmand — Sporting - Atlético de Madrid — 40 milhões de euros
  54. Francisco Trincão — Sporting - Al-Ahli — 39,4 milhões de euros
  55. Mason Greenwood — Marseille - Fenerbahçe — 39 milhões de euros
  56. Rafael Leão — Milan - Galatasaray — 38 milhões de euros
  57. Allan — Palmeiras - Manchester City — 37,5 milhões de euros
  58. Tarik Muharemovi — Sassuolo - Leeds United — 37 milhões de euros
  59. Santiago Castro — Bologna - Roma — 36 milhões de euros
  60. Amar Dedi — Benfica - Newcastle — 35,9 milhões de euros
  61. Aladji Bamba — Monaco - Newcastle — 35,5 milhões de euros
  62. Kerim Alajbegovi — Leverkusen - Juventus — 32 milhões de euros
  63. Luká Horníek — Braga - Newcastle — 30,6 milhões de euros
  64. Julio Enciso — Strasbourg - Ipswich Town — 30,5 milhões de euros
  65. Shea Charles — Southampton - Fulham — 30,4 milhões de euros
  66. Orkun Kökçü — Benfica - Beikta — 30 milhões de euros
  67. Curtis Jones — Liverpool - Inter — 30 milhões de euros
  68. Zion Suzuki — Parma - Aston Villa — 30 milhões de euros
  69. Trevoh Chalobah — Chelsea - Como — 30 milhões de euros
  70. Djed Spence — Tottenham - Inter — 30 milhões de euros
  71. Konstantinos Karetsas — Genk - Borussia Dortmund — 30 milhões de euros
  72. Rodrigo Zalazar — Braga - Sporting — 30 milhões de euros
  73. Mario Gila — Lazio - Milan — 30 milhões de euros
  74. Afonso Moreira — Lyon - Bayer Leverkusen — 29,5 milhões de euros
  75. Taylor Harwood-Bellis — Southampton - Aston Villa — 29,2 milhões de euros
  76. Zadok Yohanna — AIK - Brighton — 28 milhões de euros
  77. Emersonn — Toulouse - Ipswich Town — 28 milhões de euros
  78. Dayann Methalie — Toulouse - Sunderland — 28 milhões de euros
  79. Caleb Yirenkyi — Nordsjælland - Coventry City — 27 milhões de euros
  80. Christ Inao Oulaï — Trabzonspor - Fiorentina — 26 milhões de euros
  81. Giannis Konstantelias — PAOK - Borussia Dortmund — 26 milhões de euros
  82. Miguel Gutiérrez — Napoli - Bayer Leverkusen — 26 milhões de euros
  83. Brennan Johnson — Crystal Palace - Everton — 25,8 milhões de euros
  84. Dwight McNeil — Everton - Crystal Palace — 25,8 milhões de euros
  85. Arne Engels — Celtic - West Ham — 25,8 milhões de euros
  86. Daniel Muñoz — Crystal Palace - Nottingham Forest — 25,7 milhões de euros
  87. Carl Rushworth — Brighton - Coventry City — 25,7 milhões de euros
  88. Carlos Espí — Levante - Real Madrid — 25 milhões de euros
  89. Donyell Malen — Aston Villa - Roma — 25 milhões de euros
  90. Rodrigo Mora — Porto - Roma — 25 milhões de euros
  91. Álvaro Rodriguez — Elche - Bournemouth — 25 milhões de euros
  92. Emmanuel Emegha — Strasbourg - Chelsea — 25 milhões de euros
  93. António Silva — Benfica - Bournemouth — 25 milhões de euros
  94. Aleksey Batrakov — Lokomotiv - Galatasaray — 25 milhões de euros
  95. Mathys Detourbet — Troyes - Manchester City — 25 milhões de euros
  96. Arthur Atta — Udinese - Fiorentina — 25 milhões de euros
  97. Patrick Zabi — Reims - Paris FC — 25 milhões de euros
  98. Matthis Abline — Nantes - Monaco — 25 milhões de euros
  99. Denan Pejinovi — Wolfsburg - Stuttgart — 25 milhões de euros
  100. Maxime Estève — Burnley - RB Leipzig — 25 milhões de euros
  101. Merlin Röhl — Freiburg - Everton — 25 milhões de euros
  102. Sidiki Cherif — Fenerbahçe - Coventry City — 24,5 milhões de euros
  103. Anan Khalaili — USG - Crystal Palace — 24,5 milhões de euros
  104. Florentino Luís — Benfica - Burnley — 24 milhões de euros
  105. Sean Steur — Ajax - Newcastle — 23,5 milhões de euros
  106. Abdul Fatawu Issahaku — Leicester - Ipswich Town — 23,5 milhões de euros
  107. Nobel Mendy — Rayo Vallecano - Hull City — 23,4 milhões de euros
  108. Konstantinos Tzolakis — Olympiacos - Hull City — 23,3 milhões de euros
  109. Pascal Struijk — Leeds - Brighton — 23,2 milhões de euros
  110. Facundo Medina — Marseille - Bayer Leverkusen — 23 milhões de euros
  111. Aleksandar Stankovi — Club Brugge - Inter — 23 milhões de euros
  112. Loum Tchaouna — Burnley - Coventry City — 23 milhões de euros
  113. Exequiel Palacios — Leverkusen - Ipswich Town — 22,5 milhões de euros
  114. Mateo Pellegrino — Parma - Fiorentina — 22,5 milhões de euros
  115. Karim Adeyemi — Dortmund - Barcelona — 22 milhões de euros
  116. Samú Costa — Mallorca - Al-Nassr — 22 milhões de euros
  117. Joey Veerman — PSV - Borussia Dortmund — 22 milhões de euros
  118. Eliezer Mayenda — Sunderland - Rennes — 22 milhões de euros
  119. Eduard Spertsyan — Krasnodar - Al-Ahli — 21,9 milhões de euros
  120. Ewen Jaouen — Reims - Newcastle — 21,5 milhões de euros
  121. Ibrahima Ba — Famalicão - Sporting — 21,3 milhões de euros
  122. Tyrique George — Chelsea - Everton — 21 milhões de euros
  123. Issa Doumbia — Venezia - Sporting — 20,5 milhões de euros
  124. Georgiy Sudakov — Shakhtar - Benfica — 20,3 milhões de euros
  125. Jhon Lucumí — Bologna - Juventus — 20,1 milhões de euros
  126. Denzel Dumfries — Inter - Real Madrid — 20 milhões de euros
  127. Thiago Almada — Atlético de Madrid - River Plate — 20 milhões de euros
  128. Alessandro Circati — Parma - Benfica — 20 milhões de euros
  129. Gustavo Sá — Famalicão - Nottingham Forest — 20 milhões de euros
  130. Abdoul Ouattara — Strasbourg - Ipswich Town — 20 milhões de euros
  131. Karim Coulibaly — Werder Bremen - Strasbourg — 20 milhões de euros
  132. Rocco Reitz — Borussia M'gladbach - RB Leipzig — 20 milhões de euros
  133. Marcos Leonardo — Al-Hilal - Ajax — 19,9 milhões de euros
  134. Joane Gadou — RB Salzburg - Borussia Dortmund — 19,5 milhões de euros
  135. Hayden Hackney — Middlesbrough - Everton — 19,3 milhões de euros
  136. Pep Chavarría — Rayo Vallecano - Chelsea — 19 milhões de euros
  137. Florentino Luís — Burnley - Ipswich Town — 18,7 milhões de euros
  138. Álex Jiménez — Milan - Bournemouth — 18,5 milhões de euros
  139. Nathan De Cat — Anderlecht - Hoffenheim — 18,5 milhões de euros
  140. Sergi Altimira — Real Betis - Sporting — 18,3 milhões de euros
  141. Leandro Trossard — Arsenal - Beikta — 18 milhões de euros
  142. Facundo Medina — Lens - Marseille — 18 milhões de euros
  143. Sidiki Cherif — Angers - Fenerbahçe — 18 milhões de euros
  144. Matteo Ruggeri — Atlético de Madrid - Aston Villa — 18 milhões de euros
  145. Aurèle Amenda — Frankfurt - Coventry City — 18 milhões de euros
  146. Jannik Schuster — RB Salzburg - Brentford — 18 milhões de euros
  147. Diego Coppola — Brighton - Paris FC — 17,5 milhões de euros
  148. Jaidon Anthony — Burnley - Brentford — 17,5 milhões de euros
  149. Marc Guiu — Chelsea - RB Leipzig — 17 milhões de euros
  150. Jakub Kiwior — Arsenal - Porto — 17 milhões de euros
  151. Breel Embolo — Rennes - Atlanta United — 17 milhões de euros
  152. Jakub Kamiski — Köln - Benfica — 17 milhões de euros
  153. Ilyas Ansah — Union Berlin - Hull City — 17 milhões de euros
  154. Alisson Santos — Sporting - Napoli — 16,5 milhões de euros
  155. Konstantinos Koulierakis — Wolfsburg - Roma — 16,5 milhões de euros
  156. Jeff Ekhator — Genoa - Juventus — 16,4 milhões de euros
  157. Akor Adams — Sevilla - Venezia — 16 milhões de euros
  158. Troy Parrott — AZ - Real Betis — 16 milhões de euros
  159. Vedat Muriqi — Mallorca - Fenerbahçe — 15,5 milhões de euros
  160. André Luiz — Olympiacos - Sporting Kansas City — 15,5 milhões de euros
  161. Mohamed Ali Cho — Nice - Hull City — 15,2 milhões de euros
  162. Bilal El Khannouss — Leicester - Stuttgart — 15 milhões de euros
  163. Manuel Akanji — Manchester City - Inter — 15 milhões de euros
  164. Alejandro Grimaldo — Leverkusen - Atlético de Madrid — 15 milhões de euros
  165. Ayase Ueda — Feyenoord - Lille — 15 milhões de euros
  166. Nestory Irankunda — Watford - Sporting — 15 milhões de euros
  167. Leo Sauer — Feyenoord - Stuttgart — 15 milhões de euros
  168. Jan-Carlo Simi — Anderlecht - Al-Ittihad — 15 milhões de euros
  169. Felipe Augusto — Trabzonspor - Zenit — 15 milhões de euros
  170. Nathan-Dylan Saliba — Anderlecht - Villarreal — 15 milhões de euros
  171. Viery — Grêmio - Fiorentina — 15 milhões de euros
  172. Pablo Pagis — Lorient - Paris FC — 15 milhões de euros
  173. Lucas Herrington — Colorado Rapids - Hull City — 14,8 milhões de euros
  174. Kodai Sano — NEC - PSV — 14,5 milhões de euros
  175. Timothy Weah — Juventus - Marseille — 14,4 milhões de euros
  176. João Palhinha — Bayern - Benfica — 14 milhões de euros
  177. Luca Koleosho — Burnley - Paris FC — 14 milhões de euros
  178. Ángel Correa — Tigres - River Plate — 13,2 milhões de euros
  179. Nahuel Molina — Atlético de Madrid - Roma — 13 milhões de euros
  180. Jaouen Hadjam — Young Boys - Brighton — 13 milhões de euros
  181. Aral imir — Midtjylland - Trabzonspor — 13 milhões de euros
  182. Dion Lopy — Almería - Al-Ittihad — 13 milhões de euros
  183. Sven Mijnans — AZ - PSV — 13 milhões de euros
  184. Giovanni Fabbian — Bologna - Fiorentina — 13 milhões de euros
  185. Adam Daghim — RB Salzburg - Hoffenheim — 13 milhões de euros
  186. Zavier Gozo — Real Salt Lake - Crystal Palace — 13 milhões de euros
  187. Edvin Austbø — Viking - West Ham — 12,9 milhões de euros
  188. Kasper Høgh — Bodø/Glimt - Celtic — 12,9 milhões de euros
  189. Costinha — Olympiacos - Brighton — 12,7 milhões de euros
  190. Baar Önal — NEC - Lille — 12,5 milhões de euros
  191. Álvaro Morata — Milan - Como — 12 milhões de euros
  192. Enzo Barrenechea — Aston Villa - Benfica — 12 milhões de euros
  193. Jan Virgili — Mallorca - Club Brugge — 12 milhões de euros
  194. Noël Aséko — Bayern - Eintracht Frankfurt — 12 milhões de euros
  195. Kojo Peprah Oppong — Nice - Fenerbahçe — 12 milhões de euros
  196. Mio Backhaus — Werder Bremen - Freiburg — 12 milhões de euros
  197. Gianluca Gaetano — Cagliari - Atalanta — 12 milhões de euros
  198. Mats Rots — Twente - Hoffenheim — 12 milhões de euros
  199. Jeremy Monga — Leicester - Manchester City — 11,7 milhões de euros
  200. Federico Viñas — León - Toluca — 11,7 milhões de euros

Dados: Sofascore

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.