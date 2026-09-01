Janela de transferências: veja as maiores contratações da temporada 2026/27
Mercado das principais ligas europeias chega ao fim nesta terça-feira (1º), com Morgan Rogers liderando ranking das negociações mais caras
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A janela de transferências do futebol europeu chega ao fim nesta terça-feira (1º), em um último dia que promete muita movimentação nos principais mercados do continente. Antes do encerramento, 200 das principais transferências da temporada 2026/27 já movimentaram cifras milionárias, segundo levantamento do Sofascore.
Entre as negociações mais caras, cinco ultrapassam a marca de 100 milhões de euros, enquanto outras dezenas superam os 40 milhões de euros. O topo da lista é ocupado pelo inglês Morgan Rogers, que deixou o Aston Villa para defender o Chelsea por 138 milhões de euros.
Logo atrás aparece Elliot Anderson, contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por 135 milhões de euros. Yan Diomandé e Bradley Barcola completam o grupo de jogadores negociados por pelo menos 125 milhões de euros.
As 10 maiores transferências da temporada
O ranking é dominado por jogadores que trocaram clubes da Premier League. Das dez negociações mais caras, sete envolveram clubes ingleses, mostrando novamente a força financeira do futebol da Inglaterra no mercado internacional.
- Morgan Rogers — Aston Villa - Chelsea — 138 milhões de euros
- Elliot Anderson — Nottingham Forest - Manchester City — €135 milhões de euros
- Yan Diomandé — RB Leipzig - Real Madrid — 125 milhões de euros
- Bradley Barcola — PSG - Liverpool — 125 milhões de euros
- Sandro Tonali — Newcastle - Tottenham — 108 milhões de euros
- Mateus Fernandes — West Ham - Tottenham — 99 milhões de euros
- Ayyoub Bouaddi — Lille - Manchester City — 95 milhões de euros
- Sávio — Manchester City - Tottenham — 87,7 milhões de euros
- Bruno Guimarães — Newcastle - Arsenal — 87,5 milhões de euros
- Carlos Baleba — Brighton - Manchester United — 75,9 milhões de euros
As cifras chamam atenção principalmente pelo número de negócios acima de 100 milhões de euros. Cinco jogadores já ultrapassaram essa barreira, com Rogers, Anderson, Diomandé, Barcola e Tonali no topo.
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Premier League domina as maiores negociações
O futebol inglês aparece como o grande protagonista do mercado. Clubes da Premier League estão envolvidos em boa parte das maiores negociações, tanto na contratação quanto na venda de jogadores.
O Chelsea, por exemplo, aparece diversas vezes entre os principais negócios. Além de Morgan Rogers, contratado por 138 milhões de euros, o clube negociou Andrey Santos com o Manchester United por 56,3 milhões de euros, Nicolas Jackson com o Aston Villa por 55,5 milhões de euros e Marc Cucurella com o Real Madrid por 55 milhões de euros.
O Tottenham também teve um verão de grandes investimentos. O clube contratou Sandro Tonali por 108 milhões de euros, Mateus Fernandes por 99 milhões de euros e Sávio por 87,7 milhões de euros, três dos dez negócios mais caros da temporada.
Já o Manchester City aparece no topo com Elliot Anderson, contratado por 135 milhões de euros. O clube também investiu 95 milhões de euros em Ayyoub Bouaddi e 37,5 milhões de euros em Allan, do Palmeiras.
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Brasileiros também aparecem entre os grandes negócios
O Brasil também está representado entre as principais transferências da temporada. Sávio ocupa a oitava posição do ranking, com a transferência de 87,7 milhões de euros do Manchester City para o Tottenham.
Logo atrás aparece Bruno Guimarães, que troca o Newcastle pelo Arsenal em uma negociação de 87,5 milhões de euros.
Outros brasileiros também aparecem entre os principais negócios, como Andrey Santos, negociado pelo Chelsea com o Manchester United por 56,3 milhões de euros, e João Gomes, que deixa o Wolverhampton para defender o Aston Villa por 40 milhões de euros.
Transferências acima de €50 milhões
Além dos dez primeiros colocados, outras grandes negociações chamaram atenção durante o mercado. Ao todo, mais de 30 transferências da lista ultrapassam os 50 milhões de euros, mostrando o alto nível de investimento dos clubes.
Entre elas estão:
- Gonçalo Ramos — PSG Milan — 74 milhões de euros
- Anthony Gordon — Newcastle Barcelona — 70 milhões de euros
- Crysencio Summerville — West Ham - Al-Hilal — 64,5 milhões de euros
- Jérémy Jacquet — Rennes - Liverpool — 63,6 milhões de euros
- Tijjani Reijnders — Manchester City - Al-Qadsiah — 61 milhões de euros
- Maxence Lacroix — Crystal Palace - Chelsea — 60,7 milhões de euros
- Rodri — Manchester City - Barcelona — 60 milhões de euros
- Johan Manzambi — Freiburg - Aston Villa — 60 milhões de euros
- Jan Paul van Hecke — Brighton - Tottenham — 60 milhões de euros
- Ezri Konsa — Aston Villa - Arsenal — 59,6 milhões de euros
Mercado ainda pode mudar
Apesar de os principais negócios já terem sido realizados, a janela ainda não foi encerrada. O mercado chega ao fim nesta terça-feira, mas o horário varia de acordo com o país.
Na Alemanha, Itália e França, o encerramento acontece às 16h (horário de Brasília). Na Espanha, o prazo vai até 18h59, enquanto a Inglaterra terá o fechamento às 19h.
Por isso, o ranking ainda pode sofrer alterações ao longo do dia. Novas negociações podem ser concluídas antes dos respectivos horários-limite, movimentando a lista das maiores transferências da temporada.
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Confira abaixo a lista completa das 200 maiores transferências da temporada 2026/27:
- Morgan Rogers — Aston Villa - Chelsea — 138 milhões de euros
- Elliot Anderson — Nottingham Forest - Manchester City — 135 milhões de euros
- Yan Diomandé — RB Leipzig - Real Madrid — 125 milhões de euros
- Bradley Barcola — PSG - Liverpool — 125 milhões de euros
- Sandro Tonali — Newcastle - Tottenham — 108 milhões de euros
- Mateus Fernandes — West Ham - Tottenham — 99 milhões de euros
- Ayyoub Bouaddi — Lille - Manchester City — 95 milhões de euros
- Sávio — Manchester City - Tottenham — 87,7 milhões de euros
- Bruno Guimarães — Newcastle - Arsenal — 87,5 milhões de euros
- Carlos Baleba — Brighton - Manchester United — 75,9 milhões de euros
- Gonçalo Ramos — PSG - Milan — 74 milhões de euros
- Anthony Gordon — Newcastle - Barcelona — 70 milhões de euros
- Crysencio Summerville — West Ham - Al-Hilal — 64,5 milhões de euros
- Jérémy Jacquet — Rennes - Liverpool — 63,6 milhões de euros
- Tijjani Reijnders — Manchester City - Al-Qadsiah — 61 milhões de euros
- Maxence Lacroix — Crystal Palace - Chelsea — 60,7 milhões de euros
- Rodri — Manchester City - Barcelona — 60 milhões de euros
- Johan Manzambi — Freiburg - Aston Villa — 60 milhões de euros
- Jan Paul van Hecke — Brighton - Tottenham — 60 milhões de euros
- Ezri Konsa — Aston Villa - Arsenal — 59,6 milhões de euros
- Ollie Watkins — Aston Villa - Al-Hilal — 58,4 milhões de euros
- Marco Palestra — Atalanta - Chelsea — 57 milhões de euros
- Andrey Santos — Chelsea - Manchester United — 56,3 milhões de euros
- Nico González — Manchester City - Newcastle — 56 milhões de euros
- Nicolas Jackson — Chelsea - Aston Villa — 55,5 milhões de euros
- Marc Cucurella — Chelsea - Real Madrid — 55 milhões de euros
- Ibrahim Mbaye — PSG - Aston Villa — 55 milhões de euros
- Luka Vukovi — Tottenham - Brighton — 54 milhões de euros
- Liam Delap — Chelsea - Nottingham Forest — 52,5 milhões de euros
- Ismael Saibari — PSV - Bayern de Munique — 50 milhões de euros
- Geovany Quenda — Sporting - Chelsea — 50 milhões de euros
- Maghnes Akliouche — Monaco - PSG — 50 milhões de euros
- Nathaniel Brown — Eintracht Frankfurt - Bayern de Munique — 50 milhões de euros
- Bazoumana Touré — Hoffenheim - Newcastle — 50 milhões de euros
- Ferran Torres — Barcelona - PSG — 48,5 milhões de euros
- Mamadou Sangaré — Lens - Brentford — 48 milhões de euros
- James Trafford — Manchester City - Leeds United — 46,7 milhões de euros
- Mika Godts — Ajax - PSG — 45 milhões de euros
- Rasmus Højlund — Manchester United - Napoli — 44 milhões de euros
- Loïs Openda — RB Leipzig - Juventus — 42,8 milhões de euros
- Randal Kolo Muani — PSG - Juventus — 41,2 milhões de euros
- Youri Tielemans — Aston Villa - Manchester United — 41 milhões de euros
- El Hadji Malick Diouf — West Ham - Brentford — 40,8 milhões de euros
- Gonzalo García — Real Madrid - Fulham — 40 milhões de euros
- Cristian Romero — Tottenham - Atlético de Madrid — 40 milhões de euros
- Piero Hincapié — Bayer Leverkusen - Arsenal — 40 milhões de euros
- Kang-in Lee — PSG - Atlético de Madrid — 40 milhões de euros
- Christos Tzolis — Club Brugge - Arsenal — 40 milhões de euros
- Valentín Barco — Strasbourg - Chelsea — 40 milhões de euros
- Víctor Muñoz — Osasuna - Liverpool — 40 milhões de euros
- João Gomes — Wolves - Aston Villa — 40 milhões de euros
- Ousmane Diomande — Sporting - Nottingham Forest — 40 milhões de euros
- Morten Hjulmand — Sporting - Atlético de Madrid — 40 milhões de euros
- Francisco Trincão — Sporting - Al-Ahli — 39,4 milhões de euros
- Mason Greenwood — Marseille - Fenerbahçe — 39 milhões de euros
- Rafael Leão — Milan - Galatasaray — 38 milhões de euros
- Allan — Palmeiras - Manchester City — 37,5 milhões de euros
- Tarik Muharemovi — Sassuolo - Leeds United — 37 milhões de euros
- Santiago Castro — Bologna - Roma — 36 milhões de euros
- Amar Dedi — Benfica - Newcastle — 35,9 milhões de euros
- Aladji Bamba — Monaco - Newcastle — 35,5 milhões de euros
- Kerim Alajbegovi — Leverkusen - Juventus — 32 milhões de euros
- Luká Horníek — Braga - Newcastle — 30,6 milhões de euros
- Julio Enciso — Strasbourg - Ipswich Town — 30,5 milhões de euros
- Shea Charles — Southampton - Fulham — 30,4 milhões de euros
- Orkun Kökçü — Benfica - Beikta — 30 milhões de euros
- Curtis Jones — Liverpool - Inter — 30 milhões de euros
- Zion Suzuki — Parma - Aston Villa — 30 milhões de euros
- Trevoh Chalobah — Chelsea - Como — 30 milhões de euros
- Djed Spence — Tottenham - Inter — 30 milhões de euros
- Konstantinos Karetsas — Genk - Borussia Dortmund — 30 milhões de euros
- Rodrigo Zalazar — Braga - Sporting — 30 milhões de euros
- Mario Gila — Lazio - Milan — 30 milhões de euros
- Afonso Moreira — Lyon - Bayer Leverkusen — 29,5 milhões de euros
- Taylor Harwood-Bellis — Southampton - Aston Villa — 29,2 milhões de euros
- Zadok Yohanna — AIK - Brighton — 28 milhões de euros
- Emersonn — Toulouse - Ipswich Town — 28 milhões de euros
- Dayann Methalie — Toulouse - Sunderland — 28 milhões de euros
- Caleb Yirenkyi — Nordsjælland - Coventry City — 27 milhões de euros
- Christ Inao Oulaï — Trabzonspor - Fiorentina — 26 milhões de euros
- Giannis Konstantelias — PAOK - Borussia Dortmund — 26 milhões de euros
- Miguel Gutiérrez — Napoli - Bayer Leverkusen — 26 milhões de euros
- Brennan Johnson — Crystal Palace - Everton — 25,8 milhões de euros
- Dwight McNeil — Everton - Crystal Palace — 25,8 milhões de euros
- Arne Engels — Celtic - West Ham — 25,8 milhões de euros
- Daniel Muñoz — Crystal Palace - Nottingham Forest — 25,7 milhões de euros
- Carl Rushworth — Brighton - Coventry City — 25,7 milhões de euros
- Carlos Espí — Levante - Real Madrid — 25 milhões de euros
- Donyell Malen — Aston Villa - Roma — 25 milhões de euros
- Rodrigo Mora — Porto - Roma — 25 milhões de euros
- Álvaro Rodriguez — Elche - Bournemouth — 25 milhões de euros
- Emmanuel Emegha — Strasbourg - Chelsea — 25 milhões de euros
- António Silva — Benfica - Bournemouth — 25 milhões de euros
- Aleksey Batrakov — Lokomotiv - Galatasaray — 25 milhões de euros
- Mathys Detourbet — Troyes - Manchester City — 25 milhões de euros
- Arthur Atta — Udinese - Fiorentina — 25 milhões de euros
- Patrick Zabi — Reims - Paris FC — 25 milhões de euros
- Matthis Abline — Nantes - Monaco — 25 milhões de euros
- Denan Pejinovi — Wolfsburg - Stuttgart — 25 milhões de euros
- Maxime Estève — Burnley - RB Leipzig — 25 milhões de euros
- Merlin Röhl — Freiburg - Everton — 25 milhões de euros
- Sidiki Cherif — Fenerbahçe - Coventry City — 24,5 milhões de euros
- Anan Khalaili — USG - Crystal Palace — 24,5 milhões de euros
- Florentino Luís — Benfica - Burnley — 24 milhões de euros
- Sean Steur — Ajax - Newcastle — 23,5 milhões de euros
- Abdul Fatawu Issahaku — Leicester - Ipswich Town — 23,5 milhões de euros
- Nobel Mendy — Rayo Vallecano - Hull City — 23,4 milhões de euros
- Konstantinos Tzolakis — Olympiacos - Hull City — 23,3 milhões de euros
- Pascal Struijk — Leeds - Brighton — 23,2 milhões de euros
- Facundo Medina — Marseille - Bayer Leverkusen — 23 milhões de euros
- Aleksandar Stankovi — Club Brugge - Inter — 23 milhões de euros
- Loum Tchaouna — Burnley - Coventry City — 23 milhões de euros
- Exequiel Palacios — Leverkusen - Ipswich Town — 22,5 milhões de euros
- Mateo Pellegrino — Parma - Fiorentina — 22,5 milhões de euros
- Karim Adeyemi — Dortmund - Barcelona — 22 milhões de euros
- Samú Costa — Mallorca - Al-Nassr — 22 milhões de euros
- Joey Veerman — PSV - Borussia Dortmund — 22 milhões de euros
- Eliezer Mayenda — Sunderland - Rennes — 22 milhões de euros
- Eduard Spertsyan — Krasnodar - Al-Ahli — 21,9 milhões de euros
- Ewen Jaouen — Reims - Newcastle — 21,5 milhões de euros
- Ibrahima Ba — Famalicão - Sporting — 21,3 milhões de euros
- Tyrique George — Chelsea - Everton — 21 milhões de euros
- Issa Doumbia — Venezia - Sporting — 20,5 milhões de euros
- Georgiy Sudakov — Shakhtar - Benfica — 20,3 milhões de euros
- Jhon Lucumí — Bologna - Juventus — 20,1 milhões de euros
- Denzel Dumfries — Inter - Real Madrid — 20 milhões de euros
- Thiago Almada — Atlético de Madrid - River Plate — 20 milhões de euros
- Alessandro Circati — Parma - Benfica — 20 milhões de euros
- Gustavo Sá — Famalicão - Nottingham Forest — 20 milhões de euros
- Abdoul Ouattara — Strasbourg - Ipswich Town — 20 milhões de euros
- Karim Coulibaly — Werder Bremen - Strasbourg — 20 milhões de euros
- Rocco Reitz — Borussia M'gladbach - RB Leipzig — 20 milhões de euros
- Marcos Leonardo — Al-Hilal - Ajax — 19,9 milhões de euros
- Joane Gadou — RB Salzburg - Borussia Dortmund — 19,5 milhões de euros
- Hayden Hackney — Middlesbrough - Everton — 19,3 milhões de euros
- Pep Chavarría — Rayo Vallecano - Chelsea — 19 milhões de euros
- Florentino Luís — Burnley - Ipswich Town — 18,7 milhões de euros
- Álex Jiménez — Milan - Bournemouth — 18,5 milhões de euros
- Nathan De Cat — Anderlecht - Hoffenheim — 18,5 milhões de euros
- Sergi Altimira — Real Betis - Sporting — 18,3 milhões de euros
- Leandro Trossard — Arsenal - Beikta — 18 milhões de euros
- Facundo Medina — Lens - Marseille — 18 milhões de euros
- Sidiki Cherif — Angers - Fenerbahçe — 18 milhões de euros
- Matteo Ruggeri — Atlético de Madrid - Aston Villa — 18 milhões de euros
- Aurèle Amenda — Frankfurt - Coventry City — 18 milhões de euros
- Jannik Schuster — RB Salzburg - Brentford — 18 milhões de euros
- Diego Coppola — Brighton - Paris FC — 17,5 milhões de euros
- Jaidon Anthony — Burnley - Brentford — 17,5 milhões de euros
- Marc Guiu — Chelsea - RB Leipzig — 17 milhões de euros
- Jakub Kiwior — Arsenal - Porto — 17 milhões de euros
- Breel Embolo — Rennes - Atlanta United — 17 milhões de euros
- Jakub Kamiski — Köln - Benfica — 17 milhões de euros
- Ilyas Ansah — Union Berlin - Hull City — 17 milhões de euros
- Alisson Santos — Sporting - Napoli — 16,5 milhões de euros
- Konstantinos Koulierakis — Wolfsburg - Roma — 16,5 milhões de euros
- Jeff Ekhator — Genoa - Juventus — 16,4 milhões de euros
- Akor Adams — Sevilla - Venezia — 16 milhões de euros
- Troy Parrott — AZ - Real Betis — 16 milhões de euros
- Vedat Muriqi — Mallorca - Fenerbahçe — 15,5 milhões de euros
- André Luiz — Olympiacos - Sporting Kansas City — 15,5 milhões de euros
- Mohamed Ali Cho — Nice - Hull City — 15,2 milhões de euros
- Bilal El Khannouss — Leicester - Stuttgart — 15 milhões de euros
- Manuel Akanji — Manchester City - Inter — 15 milhões de euros
- Alejandro Grimaldo — Leverkusen - Atlético de Madrid — 15 milhões de euros
- Ayase Ueda — Feyenoord - Lille — 15 milhões de euros
- Nestory Irankunda — Watford - Sporting — 15 milhões de euros
- Leo Sauer — Feyenoord - Stuttgart — 15 milhões de euros
- Jan-Carlo Simi — Anderlecht - Al-Ittihad — 15 milhões de euros
- Felipe Augusto — Trabzonspor - Zenit — 15 milhões de euros
- Nathan-Dylan Saliba — Anderlecht - Villarreal — 15 milhões de euros
- Viery — Grêmio - Fiorentina — 15 milhões de euros
- Pablo Pagis — Lorient - Paris FC — 15 milhões de euros
- Lucas Herrington — Colorado Rapids - Hull City — 14,8 milhões de euros
- Kodai Sano — NEC - PSV — 14,5 milhões de euros
- Timothy Weah — Juventus - Marseille — 14,4 milhões de euros
- João Palhinha — Bayern - Benfica — 14 milhões de euros
- Luca Koleosho — Burnley - Paris FC — 14 milhões de euros
- Ángel Correa — Tigres - River Plate — 13,2 milhões de euros
- Nahuel Molina — Atlético de Madrid - Roma — 13 milhões de euros
- Jaouen Hadjam — Young Boys - Brighton — 13 milhões de euros
- Aral imir — Midtjylland - Trabzonspor — 13 milhões de euros
- Dion Lopy — Almería - Al-Ittihad — 13 milhões de euros
- Sven Mijnans — AZ - PSV — 13 milhões de euros
- Giovanni Fabbian — Bologna - Fiorentina — 13 milhões de euros
- Adam Daghim — RB Salzburg - Hoffenheim — 13 milhões de euros
- Zavier Gozo — Real Salt Lake - Crystal Palace — 13 milhões de euros
- Edvin Austbø — Viking - West Ham — 12,9 milhões de euros
- Kasper Høgh — Bodø/Glimt - Celtic — 12,9 milhões de euros
- Costinha — Olympiacos - Brighton — 12,7 milhões de euros
- Baar Önal — NEC - Lille — 12,5 milhões de euros
- Álvaro Morata — Milan - Como — 12 milhões de euros
- Enzo Barrenechea — Aston Villa - Benfica — 12 milhões de euros
- Jan Virgili — Mallorca - Club Brugge — 12 milhões de euros
- Noël Aséko — Bayern - Eintracht Frankfurt — 12 milhões de euros
- Kojo Peprah Oppong — Nice - Fenerbahçe — 12 milhões de euros
- Mio Backhaus — Werder Bremen - Freiburg — 12 milhões de euros
- Gianluca Gaetano — Cagliari - Atalanta — 12 milhões de euros
- Mats Rots — Twente - Hoffenheim — 12 milhões de euros
- Jeremy Monga — Leicester - Manchester City — 11,7 milhões de euros
- Federico Viñas — León - Toluca — 11,7 milhões de euros
Dados: Sofascore