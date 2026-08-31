Janela de transferências fecha amanhã: clubes brasileiros ainda podem contratar jogadores da Europa?
Mercado europeu chega ao fim, mas diferentes países ainda terão a janela aberta para negociações nas próximas semanas
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A janela de transferências do futebol europeu está chegando ao fim. As principais ligas do continente encerram o período para contratações nesta terça-feira, 1º de setembro, data que deve ser marcada por intensa movimentação dos clubes em busca dos últimos reforços para a temporada 2026/27.
Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França estão entre os principais mercados que fecham nesta terça. Com o prazo se aproximando, os clubes têm apenas mais um dia para concluir negociações e registrar novos jogadores. Porém, mesmo após o fechamento, alguns mercados importantes da Europa continuarão abertos.
Quando fecha a janela nas principais ligas da Europa?
A janela de transferências foi aberta em datas diferentes entre os principais campeonatos europeus. Na Inglaterra e na França, o mercado começou em 15 de junho. Na Itália, a abertura aconteceu em 29 de junho, enquanto Alemanha e Espanha iniciaram o período em 1º de julho.
- Inglaterra: 1º de setembro
- Espanha: 1º de setembro
- Alemanha: 1º de setembro
- Itália: 1º de setembro
- França: 1º de setembro
O último dia costuma ser marcado por negociações aceleradas, com clubes tentando fechar acordos antes do encerramento oficial do mercado. Mesmo depois do prazo, jogadores que estejam sem contrato ainda podem ser contratados, de acordo com as regras de cada competição.
Afinal, a janela fecha quando?
Quando a data limite é 1º de setembro, o mercado não fecha na virada do dia 31 para o dia 1º. Os clubes ainda podem negociar durante o dia, até o horário oficial definido por cada país. Por isso, o chamado “Deadline Day” costuma ter muita movimentação até os últimos minutos.
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E os clubes ainda podem negociar com mercados abertos?
Sim. O fechamento da janela em um país não impede negociações com clubes de mercados que continuam abertos. Assim, um clube brasileiro pode contratar, por exemplo, um jogador das cinco grandes ligas europeias mesmo depois do fechamento nesses países, já que o mercado brasileiro segue aberto até 11 de setembro.
A lógica também vale para os clubes europeus: eles podem vender jogadores para países com a janela aberta. A diferença é que, com o mercado fechado, eles ficam impedidos de registrar normalmente novos jogadores vindos de outros clubes até a próxima janela.
E no futebol brasileiro?
No futebol brasileiro, os clubes ainda terão mais alguns dias para realizar movimentações. A janela de transferências no país permanece aberta até 11 de setembro.
Isso significa que os clubes brasileiros ainda poderão contratar jogadores de mercados que já terão fechado, desde que a negociação e o registro estejam de acordo com as regras da CBF e das competições.
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Outros países da Europa
Enquanto os principais mercados fecham nesta terça, alguns países europeus terão mais alguns dias para contratar jogadores.
- Holanda: 2 de setembro
- Turquia: 4 de setembro
- Ucrânia: 4 de setembro
- Rússia: 10 de setembro
- Portugal: 15 de setembro
Esses mercados podem continuar sendo alternativas para jogadores que não encontrem espaço nos grandes clubes europeus. Portugal, por exemplo, permanecerá com a janela aberta até 15 de setembro.
E o mercado do Mundo Árabe?
Os clubes do chamado Mundo Árabe também terão mais tempo para movimentar seus elencos. A Arábia Saudita é o principal destaque, com a janela da Saudi Pro League aberta até 12 de outubro.
Apesar de ter reduzido o ritmo de grandes contratações em comparação com os últimos anos, o futebol saudita continua sendo um destino relevante para jogadores de destaque, principalmente pelo alto poder financeiro dos clubes.
Além da Arábia Saudita, outros mercados da região também seguem abertos:
- Catar: 3 de setembro
- Emirados Árabes: 28 de setembro
- Arábia Saudita: 12 de outubro
Assim, embora o mercado das principais ligas europeias termine nesta terça-feira, o futebol internacional ainda terá semanas de movimentações. Para os clubes brasileiros, a janela permanece aberta até 11 de setembro, enquanto alguns mercados estrangeiros seguirão podendo contratar jogadores por ainda mais tempo.