Palmeiras vence Santos, abre larga vantagem e encaminha classificação na Copa do Brasil

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No outro jogo desta quarta-feira (26), o Vasco bateu o Vitória, no Rio de Janeiro, e joga pelo empate na partida de volta das quartas de final

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Em noite inspirada de Flaco López, o Palmeiras celebrou seus 112 anos de fundação com uma vitória maiúscula sobre o Santos por 3 a 0, nesta quarta-feira (26), no Nubank Parque. O atacante foi o responsável por abrir os caminhos de uma partida que se desenhava complicada, comandando o ritmo alviverde no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira.

Apesar da larga vantagem construída sob o comando de Abel Ferreira, o placar poderia ter sido ainda mais elástico. Durante o segundo tempo do "Clássico da Saudade", o Palmeiras empilhou chances desperdiçadas, deixando escapar a oportunidade de aplicar uma goleada histórica. O domínio palmeirense foi fruto de uma forte atuação coletiva, mas também evidenciou a fragilidade de um Santos que sentiu o peso de atuar sem Neymar, desfalque na partida e crítico assumido do gramado sintético da arena.

Com o resultado bastante confortável, o Verdão dá um passo gigante rumo às semifinais. Para o confronto de volta, marcado para o dia 2 de setembro, na Vila Belmiro, o Peixe precisará de um feito heroico: vencer por quatro gols de diferença para avançar de forma direta, ou devolver a desvantagem de três gols para forçar a decisão nas penalidades máximas.

Outro jogo da Copa do Brasil

Também nesta quarta, o Vasco mostrou poder de superação para fazer o dever de casa e largar em vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo lidando com a expulsão precoce de Barros, a equipe carioca ditou o ritmo em São Januário e venceu o Vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira, graças a um belo gol anotado por Andrés Gómez.

A desvantagem numérica em campo não se refletiu no desempenho das equipes. O Cruzmaltino foi amplamente superior, assumiu o controle das ações e chegou a ter um gol anulado, além de acertar a trave adversária. Durante os 90 minutos, a organização e o ímpeto dos donos da casa passavam a sensação de que era o time nordestino quem atuava com um jogador a menos.

Com o triunfo, o Vasco agora joga com a vantagem do empate na partida de volta para carimbar o passaporte rumo às semifinais. O duelo decisivo está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio Barradão, em Salvador (BA).

Do outro lado, o Vitória aposta todas as suas fichas na força de sua torcida como mandante para reverter o placar agregado, roteiro idêntico ao que a equipe baiana já executou com sucesso para eliminar Flamengo e Athletico-PR nas fases anteriores da competição.