Inter e Grêmio entregam clássico tenso, de pouca técnica, e empatam sem gols na Copa do Brasil

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Decisão por vaga nas semifinais fica para a próxima quinta-feira, na Arena do Grêmio. Em caso de nova igualdade, disputa vai para os pênaltis

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O Gre-Nal 453 confirmou que a fase conturbada vivenciada por Internacional e Grêmio no Campeonato Brasileiro também se arrastou para a Copa do Brasil. No confronto de ida das quartas de final, disputado nesta quinta-feira (27), no Beira-Rio, a dupla gaúcha protagonizou um clássico fraco tecnicamente e de pouquíssima emoção, terminando em um empate sem gols.

O duelo entregou o roteiro tradicional da rivalidade porto-alegrense: excesso de disputas físicas, faltas táticas e discussões ríspidas, acompanhados por uma escassez de criatividade com a bola nos pés.

A partida teve o apito inicial atrasado em alguns minutos devido à fumaça vermelha promovida pela torcida colorada nas arquibancadas. Quando a bola rolou, a etapa inicial se desenhou amarrada, com erros sucessivos de passe que deixaram os goleiros em situação de meros espectadores.

O momento de maior tensão ocorreu na reta final do primeiro tempo, quando o atacante gremista Carlos Vinícius, que já possuía cartão amarelo, acertou o braço em uma dividida com Bruno Gomes. A jogada gerou grande tumulto e forte pressão dos jogadores do Inter por um segundo amarelo, estendendo a etapa inicial até os 55 minutos.

No segundo tempo, o jogo ensaiou uma melhora logo nos primeiros instantes. Krovinovic arriscou um forte chute da entrada da área e obrigou o goleiro Matheus Cunha a fazer a primeira grande defesa do confronto. Contudo, a empolgação durou pouco. O Internacional passou a ter mais iniciativa e subiu suas linhas, mas abusou dos cruzamentos ineficientes.

Já o Grêmio mostrou-se nulo na construção de contra-ataques e, com o passar dos minutos, conformou-se com a igualdade, trocando passes na defesa para gastar o tempo. Nos minutos finais, o cansaço físico comprometeu ainda mais o rendimento das duas equipes, consolidando o 0 a 0 no placar.

Sem vantagem acumulada para nenhum dos lados, a definição do classificado ficou para o jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira, às 20h, na Arena do Grêmio. Quem vencer a partida garante o passaporte para as semifinais da Copa do Brasil, enquanto uma nova igualdade levará a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis.