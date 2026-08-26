Neymar vai jogar contra o Palmeiras hoje? Entenda situação do craque do Santos
Camisa 10 treinou normalmente antes do clássico pela Copa do Brasil, mas gramado sintético e situação disciplinar pesam na decisão
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Neymar não deve jogar contra o Palmeiras nesta quarta-feira (26), no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A informação foi dada inicialmente pelo ge. Santos e Palmeiras se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo.
O camisa 10 consta inicialmente na lista de relacionados do Santos, mas a expectativa é de que seja cortado antes da partida. A principal questão envolve o gramado sintético do estádio, tipo de piso que o jogador evita desde o retorno ao futebol brasileiro.
O Santos inicia o mata-mata fora de casa buscando um resultado favorável para levar a disputa para a Vila Belmiro. O jogo de volta definirá qual dos dois rivais avançará às semifinais da Copa do Brasil.
Por que Neymar não deve jogar contra o Palmeiras?
O principal motivo para a provável ausência de Neymar é o gramado artificial. O atacante já manifestou descontentamento em relação a esse tipo de piso e tem receio de atuar em campos sintéticos.
Desde que retornou ao Santos, Neymar participou de apenas uma partida disputada em gramado sintético. A avaliação envolvendo a possibilidade de lesões também pesa na decisão de preservá-lo para os próximos compromissos.
Outro fator é a situação disciplinar do camisa 10. Neymar está pendurado com dois cartões amarelos acumulados na Copa do Brasil. Caso fosse advertido novamente no jogo de ida, ficaria fora da partida decisiva na Vila Belmiro.
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Neymar treinou, mas deve ficar em Santos
Apesar da expectativa de ausência, Neymar treinou normalmente na terça-feira no CT Rei Pelé. O nome do jogador também apareceu na relação inicial de 25 atletas preparados para o clássico.
Porém, o planejamento é que dois nomes sejam cortados antes da bola rolar, incluindo o camisa 10. Dessa forma, Neymar não deve viajar com a delegação santista para disputar a primeira partida das quartas de final.
A expectativa é que o jogador volte a ficar à disposição do técnico Cuca nos próximos compromissos, incluindo o clássico contra o Corinthians, no domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro, além do confronto de volta diante do Palmeiras.
Como chega o Santos para o clássico?
O Santos vem de empate por 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, Barreal marcou o gol santista após assistência de Neymar.
Com o resultado, o Peixe permaneceu na 14ª colocação, com 26 pontos. Agora, a equipe muda o foco para a Copa do Brasil e tenta superar um retrospecto recente sem chegar além das quartas de final desde a edição de 2015.
Relacionados do Santos para Palmeiras x Santos
Mesmo com a provável ausência de Neymar, o Santos levou opções para todos os setores. Confira os jogadores relacionados inicialmente:
Goleiros
- João Paulo
- Gabriel Brazão
- Diógenes
Laterais
- Igor Vinícius
- Davizinho
- Escobar
- Rafael Gonzaga
Zagueiros
- Lucas Veríssimo
- Luan Peres
- João Ananias
Meio-campistas
- João Schmidt
- Willian Arão
- Gabriel Bontempo
- Christian Oliva
- Rollheiser
- Gustavo Henrique
- Samuel Pierri
Atacantes
- Gabriel Barbosa
- Rony
- Thaciano
- Caballero
- Moisés
- Barreal
- Miguelito
- Neymar
Histórico de Palmeiras x Santos na Copa do Brasil
Palmeiras e Santos já se enfrentaram anteriormente em duas disputas eliminatórias da Copa do Brasil, e o time alviverde levou a melhor nas duas ocasiões.
Em 1998, os clubes duelaram pela semifinal. Após empate por 1 a 1 no primeiro jogo e igualdade por 2 a 2 na Vila Belmiro, o Palmeiras avançou à final pela antiga regra do gol marcado fora de casa.
O reencontro mais marcante aconteceu na decisão de 2015. O Santos venceu a primeira partida por 1 a 0, mas o Palmeiras ganhou o jogo de volta por 2 a 1 e conquistou o título nos pênaltis.
Agora, os rivais voltam a se encontrar em um mata-mata da competição. Para o Santos, o desafio é buscar um resultado positivo fora de casa mesmo sem a expectativa de contar com Neymar no primeiro confronto.
Ficha do jogo
- Jogo: Palmeiras x Santos
- Competição: Copa do Brasil — quartas de final, jogo de ida
- Data: quarta-feira (26)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Nubank Parque, em São Paulo