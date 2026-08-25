Sport lança programa para levar estudantes da rede pública à Ilha do Retiro

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Projeto Torcedor Nota 10 prevê entrada gratuita de alunos em jogos do clube e terá primeira participação na partida contra a Ponte Preta, em setembro

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O Sport lançou o programa Torcedor Nota 10, iniciativa que pretende levar estudantes de escolas públicas de Pernambuco para acompanhar gratuitamente partidas do clube na Ilha do Retiro. O projeto será apresentado oficialmente nesta quarta-feira (26), na Escola Municipal Vereador Antônio Januário, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes.

A primeira turma a participar da ação será formada por alunos da escola municipal de Jaboatão. Os estudantes acompanharão a partida entre Sport e Ponte Preta, marcada para o dia 10 de setembro, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O programa prevê a participação de alunos das redes municipal e estadual de ensino de diferentes municípios pernambucanos. A escolha das instituições ficará sob responsabilidade do poder público, enquanto o transporte dos estudantes até a Ilha do Retiro será organizado pelo Governo de Pernambuco e pelas prefeituras participantes.

Além de assistir aos jogos, os alunos terão acesso a atividades no complexo esportivo do Sport, incluindo ações com os mascotes do clube. Após as partidas, os estudantes receberão certificados de participação, enquanto as escolas receberão um certificado e uma camisa oficial para sorteio entre os alunos.

A iniciativa também prevê uma atividade pedagógica após a experiência no estádio. A proposta é que os estudantes produzam redações sobre a visita à Ilha do Retiro, relacionando a experiência esportiva com atividades desenvolvidas em sala de aula.

Segundo o Sport, o programa tem como objetivo ampliar o acesso de estudantes da rede pública ao futebol e aproximar o clube de novas gerações. A ação também busca incentivar a prática esportiva e promover uma experiência de convivência nos estádios.