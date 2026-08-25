Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: conheça o padre brasileiro que abençoou o casamento

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Cerimônia religiosa aconteceu no Santuário de Fátima, em Portugal, e teve a participação de um sacerdote com uma ligação especial com o Brasil

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O casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez teve um momento especial além da cerimônia civil realizada em Portugal. Após oficializarem a união, o casal recebeu uma bênção religiosa em uma das principais referências católicas do país.

A celebração aconteceu na Capela da Casa de Retiros Nossa Senhora das Dores, estrutura ligada ao Santuário de Fátima, em Portugal. O responsável pela bênção foi um dos capelães do local, que acabou recebendo uma lembrança especial do astro português após a cerimônia.

E a história do religioso tem uma grande ligação com o Brasil. Ronaldo dos Santos Araújo é piauiense, nascido no município de Altos, no norte do estado. Aos 47 anos, o sacerdote vive em Portugal e atua no Santuário de Fátima desde 2019.

Quem é Ronaldo Araújo?

Nascido em 2 de outubro de 1978, no município de Altos, no Piauí, Ronaldo dos Santos Araújo construiu grande parte de sua trajetória religiosa em Manaus, capital do Amazonas.

Após ingressar no seminário diocesano, foi ordenado sacerdote pela Arquidiocese de Manaus em 14 de junho de 2009. O religioso permaneceu ligado às atividades da Igreja Católica no Amazonas durante os anos seguintes.

Em 31 de julho de 2019, Ronaldo Araújo foi nomeado capelão do Santuário de Fátima, em Portugal. Além da função de capelão, ele também atua como assistente espiritual da Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima.

Presente de Cristiano Ronaldo

A participação na cerimônia rendeu ao padre piauiense uma lembrança especial. Após a bênção do casamento, Ronaldo Araújo recebeu uma camisa da seleção portuguesa autografada por Cristiano Ronaldo.

O presente foi revelado por Romeu Araújo, irmão do sacerdote. Na camisa, CR7 deixou uma dedicatória:

"Para o padre Ronaldo, um abraço."

A lembrança tornou ainda mais especial a participação do religioso no casamento de uma das maiores estrelas do futebol mundial.

Casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez oficializaram a união no dia 11 de agosto, em uma cerimônia civil privada realizada em Cascais, em Portugal.

O momento foi reservado e contou com a presença dos filhos do jogador. Depois da oficialização civil, o casal seguiu para o Santuário de Fátima, onde recebeu a bênção religiosa.

Cristiano Ronaldo e Georgina estão juntos desde 2016 e ficaram noivos em agosto do ano passado. A modelo anunciou o noivado nas redes sociais, mostrando o anel que recebeu do jogador.

A cerimônia religiosa, portanto, teve um personagem especial para os brasileiros: um padre nascido no Piauí, que hoje exerce seu trabalho religioso em Portugal e ficou responsável por abençoar a união de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.

Quando Cristiano Ronaldo volta a campo?

Cristiano Ronaldo volta a campo ainda nesta terça-feira (25). O craque português enfrenta o Al-Ettifaq, às 15h (horário de Brasília), no EGO Stadium, em Dammam, na Arábia Saudita. A partida é válida pela 3ª rodada da competição.

O duelo será o segundo jogo de CR7 desde a parada para a Copa do Mundo. Na última partida, o camisa 7 entrou em campo e balançou as redes mais uma vez.

Com o gol, Cristiano Ronaldo chegou aos 977 gols na carreira e agora está a 23 da marca histórica de 1.000 gols.