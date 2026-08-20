Recife terá sete jogos na Arena Pernambuco durante a Copa do Mundo Feminina de 2027

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Arena Pernambuco será palco de sete partidas da Copa do Mundo Feminina, incluindo um confronto das oitavas de final; Torneio acontece em junho e julho

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Recife será uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 e receberá sete partidas da competição na Arena Pernambuco. Entre os jogos programados para o estádio pernambucano está um confronto válido pelas oitavas de final.

A Arena Pernambuco aparece entre os estádios que receberão sete jogos no Mundial, ao lado do Mané Garrincha, em Brasília, do Beira-Rio, em Porto Alegre, e da Fonte Nova, em Salvador.

Ao todo, a competição será disputada em oito cidades brasileiras. A Neo Química Arena, em São Paulo, será o estádio com mais partidas, com dez jogos, seguida por Maracanã e Castelão, com nove cada, e pelo Mineirão, que receberá oito confrontos.

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Arena Pernambuco terá jogo do mata-mata

Além das partidas da fase de grupos, Recife também receberá um duelo decisivo. A Arena Pernambuco será palco de uma das partidas das oitavas de final da Copa do Mundo Feminina.

O Castelão, em Fortaleza, será o único estádio a receber dois jogos nesta fase. Também terão partidas das oitavas a Neo Química Arena, o Mineirão, a Fonte Nova e o Mané Garrincha.

As quartas de final serão disputadas no Mineirão, Castelão, Maracanã e Neo Química Arena. As semifinais acontecerão no Maracanã e na Neo Química Arena, enquanto São Paulo também receberá a disputa pelo terceiro lugar. A decisão do Mundial será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Veja quantos jogos cada estádio receberá



Neo Química Arena, em São Paulo: 10 jogos



10 jogos Maracanã, no Rio de Janeiro: 9 jogos



9 jogos Castelão, em Fortaleza: 9 jogos



9 jogos Mineirão, em Belo Horizonte: 8 jogos



8 jogos Mané Garrincha, em Brasília: 7 jogos



7 jogos Beira-Rio, em Porto Alegre: 7 jogos



7 jogos Arena Pernambuco, em Recife: 7 jogos



7 jogos Fonte Nova, em Salvador: 7 jogos



Onde serão disputados os jogos do mata-mata?



Oitavas de final



Castelão - 2 jogos

Mineirão

Neo Química Arena

Fonte Nova

Arena Pernambuco

Mané Garrincha

Quartas de final



Mineirão

Castelão

Maracanã

Neo Química Arena

Semifinais



Maracanã

Neo Química Arena

Disputa pelo terceiro lugar

Neo Química Arena

Final



Maracanã

A Seleção Brasileira vai jogar na Arena Pernambuco?

Não. De acordo com o caminho já definido para a Seleção Brasileira, o Brasil não tem jogos programados na Arena Pernambuco, em Recife.

Veja onde a Seleção jogará caso siga avançando na competição:

Fase de grupos: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília

Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília Se terminar em 1º do grupo: Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo

Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo Se terminar em 2º do grupo: Belo Horizonte, Fortaleza e Rio de Janeiro

Dessa forma, Recife receberá sete jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, incluindo uma partida das oitavas de final, mas nenhum deles será da Seleção Brasileira.

Como será a Copa do Mundo Feminina de 2027?

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada por 32 seleções, assim como aconteceu na edição de 2023. A competição será realizada entre 24 de junho e 25 de julho.

Até o momento, 18 seleções já estão classificadas para o Mundial:

Alemanha Argélia Argentina Austrália Brasil Camarões China Colômbia Coreia do Norte Coreia do Sul Dinamarca Espanha Filipinas França Japão Malawi Marrocos Nova Zelândia

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