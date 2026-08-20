Recife terá sete jogos na Arena Pernambuco durante a Copa do Mundo Feminina de 2027
Arena Pernambuco será palco de sete partidas da Copa do Mundo Feminina, incluindo um confronto das oitavas de final; Torneio acontece em junho e julho
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Recife será uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 e receberá sete partidas da competição na Arena Pernambuco. Entre os jogos programados para o estádio pernambucano está um confronto válido pelas oitavas de final.
A Arena Pernambuco aparece entre os estádios que receberão sete jogos no Mundial, ao lado do Mané Garrincha, em Brasília, do Beira-Rio, em Porto Alegre, e da Fonte Nova, em Salvador.
Ao todo, a competição será disputada em oito cidades brasileiras. A Neo Química Arena, em São Paulo, será o estádio com mais partidas, com dez jogos, seguida por Maracanã e Castelão, com nove cada, e pelo Mineirão, que receberá oito confrontos.
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Arena Pernambuco terá jogo do mata-mata
Além das partidas da fase de grupos, Recife também receberá um duelo decisivo. A Arena Pernambuco será palco de uma das partidas das oitavas de final da Copa do Mundo Feminina.
O Castelão, em Fortaleza, será o único estádio a receber dois jogos nesta fase. Também terão partidas das oitavas a Neo Química Arena, o Mineirão, a Fonte Nova e o Mané Garrincha.
As quartas de final serão disputadas no Mineirão, Castelão, Maracanã e Neo Química Arena. As semifinais acontecerão no Maracanã e na Neo Química Arena, enquanto São Paulo também receberá a disputa pelo terceiro lugar. A decisão do Mundial será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Veja quantos jogos cada estádio receberá
- Neo Química Arena, em São Paulo: 10 jogos
- Maracanã, no Rio de Janeiro: 9 jogos
- Castelão, em Fortaleza: 9 jogos
- Mineirão, em Belo Horizonte: 8 jogos
- Mané Garrincha, em Brasília: 7 jogos
- Beira-Rio, em Porto Alegre: 7 jogos
- Arena Pernambuco, em Recife: 7 jogos
- Fonte Nova, em Salvador: 7 jogos
Onde serão disputados os jogos do mata-mata?
Oitavas de final
- Castelão - 2 jogos
- Mineirão
- Neo Química Arena
- Fonte Nova
- Arena Pernambuco
- Mané Garrincha
Quartas de final
- Mineirão
- Castelão
- Maracanã
- Neo Química Arena
Semifinais
- Maracanã
- Neo Química Arena
- Disputa pelo terceiro lugar
- Neo Química Arena
Final
- Maracanã
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A Seleção Brasileira vai jogar na Arena Pernambuco?
Não. De acordo com o caminho já definido para a Seleção Brasileira, o Brasil não tem jogos programados na Arena Pernambuco, em Recife.
Veja onde a Seleção jogará caso siga avançando na competição:
- Fase de grupos: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília
- Se terminar em 1º do grupo: Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo
- Se terminar em 2º do grupo: Belo Horizonte, Fortaleza e Rio de Janeiro
Dessa forma, Recife receberá sete jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, incluindo uma partida das oitavas de final, mas nenhum deles será da Seleção Brasileira.
Como será a Copa do Mundo Feminina de 2027?
A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada por 32 seleções, assim como aconteceu na edição de 2023. A competição será realizada entre 24 de junho e 25 de julho.
Até o momento, 18 seleções já estão classificadas para o Mundial:
- Alemanha
- Argélia
- Argentina
- Austrália
- Brasil
- Camarões
- China
- Colômbia
- Coreia do Norte
- Coreia do Sul
- Dinamarca
- Espanha
- Filipinas
- França
- Japão
- Malawi
- Marrocos
- Nova Zelândia
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