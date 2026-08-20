Quais jogos serão disputados na Arena de Pernambuco na Copa do Mundo Feminina 2027? Confira datas e grupos
Estádio pernambucano receberá seis partidas da fase de grupos e uma das oitavas de final; seleções que jogarão em Recife serão definidas em dezembro
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A Arena de Pernambuco receberá sete partidas da Copa do Mundo Feminina de 2027. O calendário da competição já definiu as datas, os grupos envolvidos e o confronto da fase eliminatória que será disputado no estádio, localizado em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.
Serão seis jogos pela fase de grupos e um pelas oitavas de final. As seleções que entrarão em campo na Arena de Pernambuco, porém, ainda serão conhecidas.
O sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizado em dezembro, no Brasil, e definirá a composição dos grupos e, consequentemente, quais equipes disputarão cada uma das partidas programadas para o estádio pernambucano.
O Brasil não terá jogos na Arena de Pernambuco durante a Copa do Mundo Feminina de 2027. Saiba onde o Brasil disputará seus jogos aqui.
Quais jogos serão disputados na Arena de Pernambuco?
A Arena de Pernambuco receberá partidas envolvendo equipes dos grupos A, B, D, E e G durante a primeira fase. O Grupo E será o único a ter dois jogos programados no estádio.
Confira o calendário:
- 27 de junho: jogo do Grupo E
- 29 de junho: jogo do Grupo A
- 1º de julho: jogo do Grupo D
- 3 de julho: jogo do Grupo G
- 5 de julho: jogo do Grupo B
- 7 de julho: jogo do Grupo E
Os confrontos ainda aparecerão com as seleções definidas após o sorteio dos grupos.
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Arena de Pernambuco terá jogo das oitavas de final
Além das seis partidas da fase inicial, o estádio também será palco de uma das disputas das oitavas de final.
O confronto está marcado para o dia 10 de julho e colocará frente a frente o primeiro colocado do Grupo C e o segundo colocado do Grupo D.
- 10 de julho — Oitavas de final: 1º do Grupo C x 2º do Grupo D
Assim, a Arena de Pernambuco terá participação no mata-mata, mas não receberá jogos das quartas de final, semifinais ou da decisão.
Brasil não jogará na Arena de Pernambuco
Apesar de Pernambuco estar entre as oito sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, a Seleção Brasileira não tem partidas programadas para a Arena de Pernambuco no caminho definido para a primeira fase.
O Brasil, integrante do Grupo A, fará seus três jogos iniciais em outros estádios.
A estreia será no Maracanã, no dia 24 de junho. Depois, a Seleção atuará na Arena Itaquera, em 29 de junho, e encerrará a fase de grupos no Mané Garrincha, em 4 de julho.