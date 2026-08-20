Onde o Brasil vai jogar na Copa do Mundo Feminina 2027? Veja caminho e possíveis estádios

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Seleção brasileira estreará no Maracanã e terá caminhos diferentes no mata-mata caso termine a primeira fase na liderança ou vice-liderança do Grupo A

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A Fifa divulgou o calendário da Copa do Mundo Feminina de 2027, e o Brasil já conhece o caminho previsto para a disputa da competição. A seleção fará as três partidas da primeira fase em cidades diferentes, com estreia marcada para o Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho.

Na sequência, o Brasil atuará na Arena Itaquera, em São Paulo, e no Mané Garrincha, em Brasília. O caminho da Seleção no mata-mata dependerá da posição conquistada no Grupo A.

Caso termine na primeira colocação, o Brasil terá uma rota diferente daquela destinada ao segundo colocado do grupo, com mudanças de estádios e datas nas oitavas, quartas e semifinais.

Jogos do Brasil na 1ª fase da Copa do Mundo 2027

O Brasil, país-sede da competição, abrirá sua participação no Mundial no Maracanã. Depois, a Seleção viajará para São Paulo e Brasília para completar a primeira fase.

1ª rodada: Maracanã — 24 de junho

Maracanã — 24 de junho 2ª rodada: Arena Itaquera — 29 de junho

Arena Itaquera — 29 de junho 3ª rodada: Arena Mané Garrincha — 4 de julho

Os adversários do Brasil ainda serão conhecidos no sorteio dos grupos, previsto para dezembro, no Brasil. O evento também definirá o chaveamento da competição.

Se o Brasil terminar em 1º do Grupo A

Se avançar como líder do Grupo A, a Seleção terá o seguinte caminho na fase eliminatória, caso siga avançando:

Oitavas de final

Arena Castelão, em Fortaleza — 10 de julho

Quartas de final

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte — 16 de julho

Semifinal

Arena Itaquera, em São Paulo — 20 de julho

COPA DO MUNDO FEMININA: Arena Pernambuco está pronta para sediar o Mundial?

Se o Brasil terminar em 2º do Grupo A

A segunda posição do Grupo A levaria a Seleção para outro lado do chaveamento.

Neste cenário, o Brasil disputaria as oitavas de final no Mineirão e seguiria por uma rota diferente até uma eventual semifinal.

Oitavas de final

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte — 11 de julho

Quartas de final

Arena Castelão, em Fortaleza — 17 de julho

Semifinal

Maracanã, no Rio de Janeiro — 21 de julho

Quando será a Copa do Mundo Feminina de 2027?

O Mundial será realizado entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, com a participação de 32 seleções e um total de 64 partidas. O Brasil será o país-sede e receberá os jogos em oito estádios.

A competição marcará ainda a primeira Copa do Mundo Feminina disputada na América do Sul.