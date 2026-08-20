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Onde o Brasil vai jogar na Copa do Mundo Feminina 2027? Veja caminho e possíveis estádios

Seleção brasileira estreará no Maracanã e terá caminhos diferentes no mata-mata caso termine a primeira fase na liderança ou vice-liderança do Grupo A

Por Thiago Seabra Publicado em 20/08/2026 às 9:50
Imagem das jogadoras da seleção brasileira feminina
Imagem das jogadoras da seleção brasileira feminina - Lívia Villas Boas / CBF

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A Fifa divulgou o calendário da Copa do Mundo Feminina de 2027, e o Brasil já conhece o caminho previsto para a disputa da competição. A seleção fará as três partidas da primeira fase em cidades diferentes, com estreia marcada para o Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho.

Na sequência, o Brasil atuará na Arena Itaquera, em São Paulo, e no Mané Garrincha, em Brasília. O caminho da Seleção no mata-mata dependerá da posição conquistada no Grupo A.

Caso termine na primeira colocação, o Brasil terá uma rota diferente daquela destinada ao segundo colocado do grupo, com mudanças de estádios e datas nas oitavas, quartas e semifinais.

Jogos do Brasil na 1ª fase da Copa do Mundo 2027

O Brasil, país-sede da competição, abrirá sua participação no Mundial no Maracanã. Depois, a Seleção viajará para São Paulo e Brasília para completar a primeira fase.

  • 1ª rodada: Maracanã — 24 de junho
  • 2ª rodada: Arena Itaquera — 29 de junho
  • 3ª rodada: Arena Mané Garrincha — 4 de julho

Os adversários do Brasil ainda serão conhecidos no sorteio dos grupos, previsto para dezembro, no Brasil. O evento também definirá o chaveamento da competição.

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Se o Brasil terminar em 1º do Grupo A

Se avançar como líder do Grupo A, a Seleção terá o seguinte caminho na fase eliminatória, caso siga avançando:

Oitavas de final

  • Arena Castelão, em Fortaleza — 10 de julho

Quartas de final

  • Estádio Mineirão, em Belo Horizonte — 16 de julho

Semifinal

  • Arena Itaquera, em São Paulo — 20 de julho

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Se o Brasil terminar em 2º do Grupo A

A segunda posição do Grupo A levaria a Seleção para outro lado do chaveamento.

Neste cenário, o Brasil disputaria as oitavas de final no Mineirão e seguiria por uma rota diferente até uma eventual semifinal.

Oitavas de final

  • Estádio Mineirão, em Belo Horizonte — 11 de julho

Quartas de final

  • Arena Castelão, em Fortaleza — 17 de julho

Semifinal

  • Maracanã, no Rio de Janeiro — 21 de julho

Quando será a Copa do Mundo Feminina de 2027?

O Mundial será realizado entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, com a participação de 32 seleções e um total de 64 partidas. O Brasil será o país-sede e receberá os jogos em oito estádios.

A competição marcará ainda a primeira Copa do Mundo Feminina disputada na América do Sul.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.