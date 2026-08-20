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Ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027: veja como comprar, preços estimados e quando as vendas podem começar

Torcedores já podem registrar interesse no site da Fifa, enquanto a entidade ainda não divulga a data oficial para o início das vendas

Por Lucas Valle Publicado em 20/08/2026 às 10:15 | Atualizado em 20/08/2026 às 10:38
Seleção Brasileira Feminina enfrenta Jamaica em amistoso na Arena de Pernambuco
Seleção Brasileira Feminina enfrenta Jamaica em amistoso na Arena de Pernambuco - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho, e Recife será uma das cidades-sede da competição. A Arena Pernambuco receberá sete partidas, incluindo um confronto das oitavas de final.

Apesar da proximidade do torneio, a Fifa ainda não divulgou a data para o início da venda de ingressos. Por enquanto, os torcedores podem registrar interesse no site oficial da entidade para receber informações e notícias sobre as entradas assim que forem divulgadas.

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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027?

A venda oficial dos ingressos ainda não foi aberta, mas os torcedores já podem registrar o interesse no site da Fifa para receber informações sobre as entradas da Copa do Mundo Feminina de 2027.

Veja o passo a passo:

  1. Acesse a página de ingressos da Copa do Mundo Feminina de 2027 no site da Fifa. (clique para entrar)
  2. Informe o seu endereço de e-mail para iniciar o cadastro.
  3. A Fifa enviará um código de acesso para o e-mail informado.
  4. Digite o código recebido para continuar o processo.
  5. Em seguida, o torcedor será direcionado para uma nova página, onde deverá preencher os seguintes dados:
  • Nome próprio
  • Sobrenome
  • E-mail
  • Gênero
  • Data de nascimento
  • Língua de preferência

Após preencher e enviar as informações, o torcedor terá registrado oficialmente o interesse na compra de ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Segundo o site da Fifa, após o cadastro, o interessado será mantido informado sobre as novidades e os detalhes relacionados aos ingressos para a competição.

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Quando a venda de ingressos pode começar?

A Fifa ainda não confirmou uma data. Porém, é possível fazer uma comparação com a Copa do Mundo Feminina de 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia.

Naquela edição, a competição começou no dia 20 de julho de 2023. A primeira fase de venda de ingressos teve início em 6 de outubro de 2022, inicialmente com uma pré-venda exclusiva para clientes Visa.

A venda para o público geral foi aberta uma semana depois, em 13 de outubro de 2022. Ou seja, os primeiros ingressos começaram a ser comercializados cerca de nove meses antes do início do Mundial.

O que isso pode indicar para 2027?

A Copa do Mundo Feminina de 2027 começa em 24 de junho. Caso a Fifa adote um calendário semelhante ao da edição de 2023, a venda de ingressos poderia ser iniciada entre setembro e outubro de 2026.

A comparação, no entanto, é apenas uma estimativa baseada no cronograma da Copa de 2023, já que a Fifa ainda não confirmou quando abrirá as vendas para o Mundial no Brasil.

Além da primeira etapa, novas cargas de ingressos podem ser disponibilizadas ao longo dos meses. Em 2023, por exemplo, a Fifa abriu outras fases de vendas e lançou um grande lote adicional em abril, cerca de 100 dias antes do início da competição.

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Quanto devem custar os ingressos?

A Fifa ainda não divulgou os preços oficiais dos ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027. No entanto, projeções iniciais indicam valores diferentes de acordo com a fase da competição e os setores dos estádios.

Projeção de preços estimados

  • Fase de grupos e disputa do terceiro lugar: entre US$ 17 e US$ 38, aproximadamente R$ 86 a R$ 193
  • Jogo de abertura: entre US$ 22 e US$ 52, cerca de R$ 111 a R$ 264
  • Oitavas e quartas de final: estimativa entre R$ 100 e R$ 300
  • Final: entre US$ 37 e US$ 84, aproximadamente R$ 188 a R$ 428

Pelas estimativas, os ingressos mais baratos para os jogos da fase de grupos e da disputa pelo terceiro lugar custariam cerca de R$ 86, enquanto os setores mais caros poderiam chegar a aproximadamente R$ 193.

Para o jogo de abertura, os valores projetados começam em torno de R$ 111 e podem chegar a R$ 264, dependendo do setor escolhido.

Já para a final da Copa do Mundo Feminina, a previsão inicial aponta ingressos a partir de aproximadamente R$ 188 nos setores mais baratos, podendo chegar a cerca de R$ 428.

Os valores são apenas estimativas e não representam os preços oficiais da Fifa. A entidade ainda pode definir ou alterar os preços antes do início da comercialização dos ingressos.

A Seleção Brasileira vai jogar na Arena Pernambuco?

Não. De acordo com o caminho já definido para a Seleção Brasileira, o Brasil não tem jogos programados na Arena Pernambuco, em Recife.

Veja onde a Seleção jogará caso siga avançando na competição:

  • Fase de grupos: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília
  • Se terminar em 1º do grupo: Fortaleza nas oitavas, Belo Horizonte nas quartas e São Paulo na semifinal
  • Se terminar em 2º do grupo: Belo Horizonte nas oitavas, Fortaleza nas quartas e Rio de Janeiro na semifinal

Dessa forma, Recife receberá sete jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, mas nenhum deles será da Seleção Brasileira.

Como será a Copa do Mundo Feminina de 2027?

A competição contará com 32 seleções e será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Até o momento, 18 seleções já estão classificadas para o Mundial:

  1. Brasil
  2. Alemanha
  3. Argélia
  4. Argentina
  5. Austrália
  6. Camarões
  7. China
  8. Colômbia
  9. Coreia do Norte
  10. Coreia do Sul
  11. Dinamarca
  12. Espanha
  13. Filipinas
  14. França
  15. Japão
  16. Malawi
  17. Marrocos
  18. Nova Zelândia

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.