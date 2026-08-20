Ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027: veja como comprar, preços estimados e quando as vendas podem começar
Torcedores já podem registrar interesse no site da Fifa, enquanto a entidade ainda não divulga a data oficial para o início das vendas
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A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho, e Recife será uma das cidades-sede da competição. A Arena Pernambuco receberá sete partidas, incluindo um confronto das oitavas de final.
Apesar da proximidade do torneio, a Fifa ainda não divulgou a data para o início da venda de ingressos. Por enquanto, os torcedores podem registrar interesse no site oficial da entidade para receber informações e notícias sobre as entradas assim que forem divulgadas.
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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027?
A venda oficial dos ingressos ainda não foi aberta, mas os torcedores já podem registrar o interesse no site da Fifa para receber informações sobre as entradas da Copa do Mundo Feminina de 2027.
Veja o passo a passo:
- Acesse a página de ingressos da Copa do Mundo Feminina de 2027 no site da Fifa. (clique para entrar)
- Informe o seu endereço de e-mail para iniciar o cadastro.
- A Fifa enviará um código de acesso para o e-mail informado.
- Digite o código recebido para continuar o processo.
- Em seguida, o torcedor será direcionado para uma nova página, onde deverá preencher os seguintes dados:
- Nome próprio
- Sobrenome
- Gênero
- Data de nascimento
- Língua de preferência
Após preencher e enviar as informações, o torcedor terá registrado oficialmente o interesse na compra de ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027.
Segundo o site da Fifa, após o cadastro, o interessado será mantido informado sobre as novidades e os detalhes relacionados aos ingressos para a competição.
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Quando a venda de ingressos pode começar?
A Fifa ainda não confirmou uma data. Porém, é possível fazer uma comparação com a Copa do Mundo Feminina de 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia.
Naquela edição, a competição começou no dia 20 de julho de 2023. A primeira fase de venda de ingressos teve início em 6 de outubro de 2022, inicialmente com uma pré-venda exclusiva para clientes Visa.
A venda para o público geral foi aberta uma semana depois, em 13 de outubro de 2022. Ou seja, os primeiros ingressos começaram a ser comercializados cerca de nove meses antes do início do Mundial.
O que isso pode indicar para 2027?
A Copa do Mundo Feminina de 2027 começa em 24 de junho. Caso a Fifa adote um calendário semelhante ao da edição de 2023, a venda de ingressos poderia ser iniciada entre setembro e outubro de 2026.
A comparação, no entanto, é apenas uma estimativa baseada no cronograma da Copa de 2023, já que a Fifa ainda não confirmou quando abrirá as vendas para o Mundial no Brasil.
Além da primeira etapa, novas cargas de ingressos podem ser disponibilizadas ao longo dos meses. Em 2023, por exemplo, a Fifa abriu outras fases de vendas e lançou um grande lote adicional em abril, cerca de 100 dias antes do início da competição.
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Quanto devem custar os ingressos?
A Fifa ainda não divulgou os preços oficiais dos ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027. No entanto, projeções iniciais indicam valores diferentes de acordo com a fase da competição e os setores dos estádios.
Projeção de preços estimados
- Fase de grupos e disputa do terceiro lugar: entre US$ 17 e US$ 38, aproximadamente R$ 86 a R$ 193
- Jogo de abertura: entre US$ 22 e US$ 52, cerca de R$ 111 a R$ 264
- Oitavas e quartas de final: estimativa entre R$ 100 e R$ 300
- Final: entre US$ 37 e US$ 84, aproximadamente R$ 188 a R$ 428
Pelas estimativas, os ingressos mais baratos para os jogos da fase de grupos e da disputa pelo terceiro lugar custariam cerca de R$ 86, enquanto os setores mais caros poderiam chegar a aproximadamente R$ 193.
Para o jogo de abertura, os valores projetados começam em torno de R$ 111 e podem chegar a R$ 264, dependendo do setor escolhido.
Já para a final da Copa do Mundo Feminina, a previsão inicial aponta ingressos a partir de aproximadamente R$ 188 nos setores mais baratos, podendo chegar a cerca de R$ 428.
Os valores são apenas estimativas e não representam os preços oficiais da Fifa. A entidade ainda pode definir ou alterar os preços antes do início da comercialização dos ingressos.
A Seleção Brasileira vai jogar na Arena Pernambuco?
Não. De acordo com o caminho já definido para a Seleção Brasileira, o Brasil não tem jogos programados na Arena Pernambuco, em Recife.
Veja onde a Seleção jogará caso siga avançando na competição:
- Fase de grupos: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília
- Se terminar em 1º do grupo: Fortaleza nas oitavas, Belo Horizonte nas quartas e São Paulo na semifinal
- Se terminar em 2º do grupo: Belo Horizonte nas oitavas, Fortaleza nas quartas e Rio de Janeiro na semifinal
Dessa forma, Recife receberá sete jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, mas nenhum deles será da Seleção Brasileira.
Como será a Copa do Mundo Feminina de 2027?
A competição contará com 32 seleções e será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Até o momento, 18 seleções já estão classificadas para o Mundial:
- Brasil
- Alemanha
- Argélia
- Argentina
- Austrália
- Camarões
- China
- Colômbia
- Coreia do Norte
- Coreia do Sul
- Dinamarca
- Espanha
- Filipinas
- França
- Japão
- Malawi
- Marrocos
- Nova Zelândia
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