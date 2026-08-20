Fora de casa, Palmeiras bate Cerro Porteño e conquista classificação na Libertadores

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O gol da classificação do Alviverde foi marcado justamente por um dos seus jogadores paraguaios: o zagueiro Gustavo Gómez, que é capitão da seleção

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Com garra e aproveitando as limitações do Cerro Porteño, o Palmeiras venceu os paraguaios por 1x0, nesta quarta-feira (19), em Assunção, e garantiu a vaga nas quartas de final da Libertadores. O único gol do confronto foi marcado pelo capitão Gustavo Gómez. Agora, o Alviverde aguarda o vencedor do duelo entre Mirassol e LDU, que jogam nesta quinta-feira (20), para conhecer seu próximo adversário na competição.

Apesar da vitória, o Palmeiras iniciou a partida apresentando as mesmas falhas dos últimos jogos. Desorganizado e com buracos na marcação do meio-campo, o time somou erros de passe e decisões ruins no ataque, com atuações apagadas de Vitor Roque, Allan e Lucas Evangelista, escalado no lugar do suspenso Andreas Pereira. O Cerro, contudo, desperdiçou as chances que teve, incluindo um chute por cima do travessão de Ramírez, livre na pequena área.

O cenário começou a mudar aos 40 minutos. O Verdão se encontrou no passe e, após boa jogada finalizada por Evangelista render um escanteio, Gustavo Gómez subiu de cabeça para abrir o placar. Com o tento, o zagueiro tornou-se o primeiro jogador a marcar em nove edições consecutivas do torneio continental.

Na etapa final, mesmo com os espaços deixados pela postura ofensiva do técnico Ariel Holan no Cerro, o Palmeiras pecou nas definições. Maurício, que entrou na vaga de Vitor Roque, mandou para fora aos 32 minutos. Pouco depois, Marlon Freitas teve um chute travado com o braço por Velázquez dentro da área, mas a arbitragem não assinalou o pênalti.

Na reta final, o Palmeiras recuou e se fechou na defesa. Sem sofrer grandes sustos, o time contou ainda com boa atuação do goleiro Carlos Miguel, que realizou defesa importante em finalização de Vegetti nos acréscimos para assegurar o placar mínimo e a classificação fora de casa.