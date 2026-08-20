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Futebol | Notícia

Flamengo vence Cruzeiro com golaços no Maracanã e avança na Libertadores

Com brilho de Pedro, Arrascaeta e Samuel Lino, Fla superou o time mineiro e garantiu a vaga nas quartas de final diante de mais de 72 mil torcedores

Por Davi Saboya Publicado em 20/08/2026 às 0:34
Comemoração dos jogadores do Flamengo após a classificação na Libertadores
Comemoração dos jogadores do Flamengo após a classificação na Libertadores - ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

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Em uma partida marcada por alto nível técnico e três golaços, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 1, nesta quarta-feira (19), no Maracanã, e garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores após o 1 a 1 do jogo de ida. O Rubro-Negro aguarda o classificado do duelo entre Tolima e Independiente Del Valle, que venceu a primeira partida por 1 a 0 na Colômbia.

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Apoiado por mais de 72 mil torcedores, o maior público da temporada no estádio, o Flamengo sufocou o Cruzeiro no início. Léo Ortiz, Samuel Lino e Pedro perderam chances claras antes dos 15 minutos.

Apesar de a equipe mineira ter ensaiado uma reação adiantando as linhas, foram os donos da casa que abriram o placar aos 35 minutos: em bela tabela, Pedro serviu Arrascaeta, que mandou no ângulo de Otávio.

O Cruzeiro voltou pressionando para a etapa final e deixou tudo igual aos seis minutos. Após salvar uma bola em cima da linha analisada pelo VAR, a defesa rubro-negra não segurou o chute de fora da área de Lucas Romero. O gol animou os visitantes, que assustaram com Gerson e Kaio Jorge, gerando apreensão na torcida carioca.

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A resposta do Flamengo veio novamente na individualidade. Aos 17 minutos, Pedro deu mais uma grande assistência para Samuel Lino, que limpou a marcação com um belo drible e fez o segundo.

Com a entrada de Paquetá na vaga de Arrascaeta, o Rubro-Negro cadenciou a posse de bola, controlou as investidas do rival até o apito final e confirmou a vitória por 2 a 1 na busca pelo pentacampeonato continental.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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