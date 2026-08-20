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Escalação do Corinthians x Rosario Central: Memphis Depay vai jogar hoje? Confira os prováveis titulares

Corinthians recebe o Rosario Central pelas oitavas da Libertadores, e Memphis Depay deve começar no banco; veja os prováveis titulares

Por Thiago Seabra Publicado em 20/08/2026 às 12:42
Memphis Depay concentrado em jogo do Corinthians
Memphis Depay concentrado em jogo do Corinthians - Rodrigo Coca/Corinthians

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O Corinthians enfrenta o Rosario Central nesta quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Após o empate sem gols na Argentina, o time paulista precisa vencer para avançar diretamente às quartas de final.

A principal dúvida entre os torcedores envolve Memphis Depay. O atacante holandês foi testado em uma das atividades da equipe, mas a tendência é que comece a partida no banco de reservas e seja utilizado de forma controlada ao longo do confronto.

O técnico Fernando Diniz também terá mudanças obrigatórias na formação. Allan está suspenso após a expulsão no primeiro jogo, enquanto Yuri Alberto e André Ramalho estão entre os desfalques da equipe.

Qual é a provável escalação do Corinthians?

Com algumas baixas e a necessidade de definir o substituto de Allan no meio-campo, André Carrillo aparece como opção para iniciar entre os titulares. Nos treinamentos anteriores ao duelo, Kaio César e Pedro Raul foram utilizados na formação principal do ataque.

Assim, a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Rosario Central é:

  • Hugo Souza;
  • Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu;
  • Raniele, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro;
  • Kaio César e Pedro Raul.

Memphis Depay vai jogar contra o Rosario Central?

A tendência é que Memphis Depay esteja à disposição, mas não comece entre os titulares. A comissão técnica trabalha com cautela no retorno do holandês para evitar uma nova lesão.

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A expectativa é de que o atacante possa atuar entre 30 e 45 minutos, dependendo das condições da partida. Memphis foi testado no ataque durante uma atividade coletiva na quarta-feira, mas Kaio César e Pedro Raul foram utilizados como dupla ofensiva titular durante a maior parte da preparação.

O camisa 10 não disputa uma partida completa há um longo período. Sua última atuação pelo Corinthians havia sido em 27 de maio, contra o Platense, pela fase de grupos da Libertadores, quando foi substituído no intervalo.

Antes disso, Memphis também passou por problemas físicos após atuar contra o Santos, em março. Durante o período afastado, o jogador realizou trabalhos físicos individuais para acelerar a preparação para o retorno.

Rodrigo Coca/ Corinthians
Imagem do treinador Fernando Diniz - Rodrigo Coca/ Corinthians

Desfalques do Corinthians contra o Rosario Central

Fernando Diniz terá problemas importantes para montar a equipe. Yuri Alberto segue em recuperação de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e está fora do confronto.

Na defesa, André Ramalho também não deve atuar. O zagueiro foi hospitalizado com um quadro de labirintite, recebeu alta, mas não participou dos treinamentos recentes.

Além deles, o Corinthians ainda tem jogadores em recuperação física, como André, Zakaria Labyad, Vitinho e Kayke. Jesse Lingard, por sua vez, apresentou desconforto na coxa e teve sua participação condicionada à avaliação física antes da partida.

O que o Corinthians precisa para se classificar?

O primeiro jogo das oitavas de final terminou em 0 a 0. Por isso, o cenário para a partida na Neo Química Arena está completamente aberto.

  • Vitória do Corinthians: classificação para as quartas de final;
  • Vitória do Rosario Central: classificação da equipe argentina;
  • Novo empate: decisão da vaga nos pênaltis.

Não há vantagem pelo número de gols marcados fora de casa na Libertadores.

Quem avançar no confronto entre Corinthians e Rosario Central enfrentará o Estudiantes nas quartas de final. A equipe argentina já garantiu a classificação após eliminar a Universidad Católica.

Corinthians x Rosario Central: informações do jogo

  • Data: quinta-feira (20)
  • Horário: 21h30
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo
  • Competição: Copa Libertadores 2026
  • Fase: jogo de volta das oitavas de final
  • Resultado da ida: Rosario Central 0 x 0 Corinthians

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.