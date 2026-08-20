Copa do Mundo Feminina 2027: quantos jogos cada estádio vai receber? Confira

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Fifa divulgou o calendário da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá 64 partidas em oito estádios brasileiros; veja a divisão dos jogos

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A Fifa divulgou nesta quinta-feira (20) o calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho. Ao todo, serão 64 partidas distribuídas por oito estádios em diferentes regiões do país.

A Neo Química Arena, em São Paulo, será o estádio com o maior número de jogos, com dez partidas previstas. Na sequência aparecem o Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Castelão, em Fortaleza, com nove confrontos cada.

COPA DO MUNDO FEMININA: Arena Pernambuco está pronta para sediar o Mundial? | Escrete Clube #87

A Arena Pernambuco, em Recife, receberá sete jogos durante a competição, incluindo uma partida das oitavas de final.

O Mundial reunirá 32 seleções e manterá o formato utilizado na edição de 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia. A Copa de 2027 será a primeira edição do torneio realizada no continente sul-americano.

Quantos jogos cada estádio receberá na Copa do Mundo Feminina 2027?

Neo Química Arena, em São Paulo: 10 jogos

10 jogos Maracanã, no Rio de Janeiro: 9 jogos

9 jogos Castelão, em Fortaleza: 9 jogos

9 jogos Mineirão, em Belo Horizonte: 8 jogos

8 jogos Mané Garrincha, em Brasília: 7 jogos

7 jogos Beira-Rio, em Porto Alegre: 7 jogos

7 jogos Arena Pernambuco, em Recife: 7 jogos

7 jogos Fonte Nova, em Salvador: 7 jogos

Onde serão disputados os jogos do mata-mata?

A definição dos estádios também estabelece o caminho da fase eliminatória até a decisão. A Arena Pernambuco estará entre as sedes das oitavas de final, enquanto o Maracanã receberá a grande final.

Oitavas de final

Castelão — 2 jogos

Mineirão

Neo Química Arena

Fonte Nova

Arena Pernambuco

Mané Garrincha

Quartas de final

Mineirão

Castelão

Maracanã

Neo Química Arena

Semifinais

Maracanã

Neo Química Arena

Disputa pelo terceiro lugar

Neo Química Arena

Final

Maracanã

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Arena Pernambuco terá sete jogos na Copa do Mundo Feminina

Entre as oito sedes do Mundial, a Arena Pernambuco receberá sete partidas.

Os demais jogos destinados a cada estádio serão conhecidos com mais detalhes após o sorteio da competição. A definição dos grupos está marcada para dezembro de 2026, no Brasil, e o evento também estabelecerá o chaveamento do torneio.

Com os grupos definidos, será possível identificar quais seleções passarão por cada uma das cidades e como ficará o caminho até a final, marcada para o dia 25 de julho de 2027, no Maracanã.

Calendário da Copa do Mundo Feminina 2027