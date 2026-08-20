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Copa do Mundo Feminina 2027: quantos jogos cada estádio vai receber? Confira

Fifa divulgou o calendário da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá 64 partidas em oito estádios brasileiros; veja a divisão dos jogos

Por Thiago Seabra Publicado em 20/08/2026 às 9:37 | Atualizado em 20/08/2026 às 9:48
A Sele&ccedil;&atilde;o Brasileira Feminina vive grande momento sob o comando de Arthur Elias
A Seleção Brasileira Feminina vive grande momento sob o comando de Arthur Elias - (Fotos : Lívia Villas Boas / CBF)

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A Fifa divulgou nesta quinta-feira (20) o calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho. Ao todo, serão 64 partidas distribuídas por oito estádios em diferentes regiões do país.

A Neo Química Arena, em São Paulo, será o estádio com o maior número de jogos, com dez partidas previstas. Na sequência aparecem o Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Castelão, em Fortaleza, com nove confrontos cada.

COPA DO MUNDO FEMININA: Arena Pernambuco está pronta para sediar o Mundial? | Escrete Clube #87

A Arena Pernambuco, em Recife, receberá sete jogos durante a competição, incluindo uma partida das oitavas de final.

O Mundial reunirá 32 seleções e manterá o formato utilizado na edição de 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia. A Copa de 2027 será a primeira edição do torneio realizada no continente sul-americano.

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Quantos jogos cada estádio receberá na Copa do Mundo Feminina 2027?

  • Neo Química Arena, em São Paulo: 10 jogos
  • Maracanã, no Rio de Janeiro: 9 jogos
  • Castelão, em Fortaleza: 9 jogos
  • Mineirão, em Belo Horizonte: 8 jogos
  • Mané Garrincha, em Brasília: 7 jogos
  • Beira-Rio, em Porto Alegre: 7 jogos
  • Arena Pernambuco, em Recife: 7 jogos
  • Fonte Nova, em Salvador: 7 jogos

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Onde serão disputados os jogos do mata-mata?

A definição dos estádios também estabelece o caminho da fase eliminatória até a decisão. A Arena Pernambuco estará entre as sedes das oitavas de final, enquanto o Maracanã receberá a grande final.

Oitavas de final

  • Castelão — 2 jogos
  • Mineirão
  • Neo Química Arena
  • Fonte Nova
  • Arena Pernambuco
  • Mané Garrincha

Quartas de final

  • Mineirão
  • Castelão
  • Maracanã
  • Neo Química Arena

Semifinais

  • Maracanã
  • Neo Química Arena

Disputa pelo terceiro lugar

  • Neo Química Arena

Final

  • Maracanã

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Arena Pernambuco terá sete jogos na Copa do Mundo Feminina

Entre as oito sedes do Mundial, a Arena Pernambuco receberá sete partidas.

Os demais jogos destinados a cada estádio serão conhecidos com mais detalhes após o sorteio da competição. A definição dos grupos está marcada para dezembro de 2026, no Brasil, e o evento também estabelecerá o chaveamento do torneio.

Com os grupos definidos, será possível identificar quais seleções passarão por cada uma das cidades e como ficará o caminho até a final, marcada para o dia 25 de julho de 2027, no Maracanã.

Calendário da Copa do Mundo Feminina 2027

  • Início: 24 de junho de 2027
  • Final: 25 de julho de 2027
  • Seleções participantes: 32
  • Total de jogos: 64
  • Número de estádios: 8
  • Sorteio dos grupos: dezembro de 2026, no Brasil
  • Sede da final: Maracanã, no Rio de Janeiro

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.