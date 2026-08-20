Copa do Mundo Feminina 2027: quantos jogos cada estádio vai receber? Confira
Fifa divulgou o calendário da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá 64 partidas em oito estádios brasileiros; veja a divisão dos jogos
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A Fifa divulgou nesta quinta-feira (20) o calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho. Ao todo, serão 64 partidas distribuídas por oito estádios em diferentes regiões do país.
A Neo Química Arena, em São Paulo, será o estádio com o maior número de jogos, com dez partidas previstas. Na sequência aparecem o Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Castelão, em Fortaleza, com nove confrontos cada.
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A Arena Pernambuco, em Recife, receberá sete jogos durante a competição, incluindo uma partida das oitavas de final.
O Mundial reunirá 32 seleções e manterá o formato utilizado na edição de 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia. A Copa de 2027 será a primeira edição do torneio realizada no continente sul-americano.
Quantos jogos cada estádio receberá na Copa do Mundo Feminina 2027?
- Neo Química Arena, em São Paulo: 10 jogos
- Maracanã, no Rio de Janeiro: 9 jogos
- Castelão, em Fortaleza: 9 jogos
- Mineirão, em Belo Horizonte: 8 jogos
- Mané Garrincha, em Brasília: 7 jogos
- Beira-Rio, em Porto Alegre: 7 jogos
- Arena Pernambuco, em Recife: 7 jogos
- Fonte Nova, em Salvador: 7 jogos
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Onde serão disputados os jogos do mata-mata?
A definição dos estádios também estabelece o caminho da fase eliminatória até a decisão. A Arena Pernambuco estará entre as sedes das oitavas de final, enquanto o Maracanã receberá a grande final.
Oitavas de final
- Castelão — 2 jogos
- Mineirão
- Neo Química Arena
- Fonte Nova
- Arena Pernambuco
- Mané Garrincha
Quartas de final
- Mineirão
- Castelão
- Maracanã
- Neo Química Arena
Semifinais
- Maracanã
- Neo Química Arena
Disputa pelo terceiro lugar
- Neo Química Arena
Final
- Maracanã
Arena Pernambuco terá sete jogos na Copa do Mundo Feminina
Entre as oito sedes do Mundial, a Arena Pernambuco receberá sete partidas.
Os demais jogos destinados a cada estádio serão conhecidos com mais detalhes após o sorteio da competição. A definição dos grupos está marcada para dezembro de 2026, no Brasil, e o evento também estabelecerá o chaveamento do torneio.
Com os grupos definidos, será possível identificar quais seleções passarão por cada uma das cidades e como ficará o caminho até a final, marcada para o dia 25 de julho de 2027, no Maracanã.
Calendário da Copa do Mundo Feminina 2027
- Início: 24 de junho de 2027
- Final: 25 de julho de 2027
- Seleções participantes: 32
- Total de jogos: 64
- Número de estádios: 8
- Sorteio dos grupos: dezembro de 2026, no Brasil
- Sede da final: Maracanã, no Rio de Janeiro