Chaveamento atualizado da Libertadores hoje (20/08): veja resultados, classificados e próximos jogos
Estudiantes e Fluminense já garantiram vaga nas quartas de final, enquanto Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e outros seguem na disputa
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Quatro equipes já estão classificadas para as quartas de final da Copa Libertadores de 2026. Estudiantes, Fluminense, Flamengo e Palmeiras garantiram suas vagas, enquanto os outros quatro confrontos das oitavas seguem em definição.
Na atualização mais recente do chaveamento, o Flamengo eliminou o Cruzeiro com vitória por 2 a 1 no Maracanã, enquanto o Palmeiras superou o Cerro Porteño por 1 a 0, em Assunção. O Platense também avançou ao derrotar o Coquimbo Unido nos pênaltis.
Com isso, apenas quatro vagas nas quartas de final seguem abertas. Nesta quinta-feira (20), LDU x Mirassol e Corinthians x Rosario Central definem mais dois classificados.
Flamengo elimina o Cruzeiro e avança na Libertadores
Arrascaeta abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo. o Cruzeiro chegou ao empate aos cinco minutos após Lucas Romero acertar um chute de fora da área.
A resposta rubro-negra veio aos 16 minutos. Samuel Lino marcou o segundo gol do Flamengo e garantiu a vitória por 2 a 1.
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Nas quartas de final, o Flamengo enfrentará o vencedor do confronto entre Independiente del Valle e Tolima. A equipe colombiana venceu o primeiro jogo por 1 a 0, e a partida de volta acontece no dia 25 de agosto, às 21h30.
Palmeiras vence o Cerro Porteño fora de casa
O Palmeiras também confirmou presença nas quartas de final ao derrotar o Cerro Porteño por 1 a 0, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.
Depois do empate por 1 a 1 no primeiro jogo, o time comandado por Abel Ferreira precisava de uma vitória para avançar sem a necessidade de uma disputa por pênaltis.
O Cerro Porteño pressionou e teve mais posse de bola durante o primeiro tempo, mas o Palmeiras aproveitou uma cobrança de escanteio para decidir a partida. Arias levantou a bola na área, e Gustavo Gómez marcou de cabeça.
O gol garantiu a vitória palmeirense e a classificação. Agora, o Palmeiras enfrentará nas quartas de final o vencedor de LDU x Mirassol.
Platense vence nos pênaltis e será adversário do Fluminense
O Platense também garantiu sua classificação para as quartas de final. Após o empate por 0 a 0 no jogo de volta contra o Coquimbo Unido, a decisão foi para os pênaltis.
Na disputa, a equipe argentina venceu por 7 a 6 e avançou na competição.
O resultado definiu o adversário do Fluminense na próxima fase. O Tricolor havia eliminado o Independiente Rivadavia nos pênaltis e agora enfrentará o Platense por uma vaga na semifinal.
Corinthians e Rosario Central definem classificado nesta quinta
O Estudiantes aguarda seu adversário nas quartas de final. A definição acontece nesta quinta-feira (20), quando Corinthians e Rosario Central se enfrentam pelo jogo de volta.
O primeiro confronto terminou empatado em 0 a 0. Dessa forma, quem vencer avança. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
LDU x Mirassol também vale vaga nas quartas
Também nesta quinta-feira (20), LDU e Mirassol entram em campo para definir outro classificado às quartas de final.
O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1. Assim, uma vitória simples para qualquer um dos lados garante a classificação, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.
Quem avançar enfrentará o Palmeiras na próxima fase.
Resultados das oitavas de final da Libertadores
Jogos de ida
- Estudiantes 1 x 1 Universidad Católica
- Rosario Central 0 x 0 Corinthians
- Cruzeiro 1 x 1 Flamengo
- Tolima 0 x 1 Independiente del Valle
- Mirassol 1 x 1 LDU
- Palmeiras 1 x 1 Cerro Porteño
- Fluminense 1 x 1 Independiente Rivadavia
- Platense 1 x 1 Coquimbo Unido
Jogos de volta
- Universidad Católica 0 x 3 Estudiantes — Estudiantes classificado
- Corinthians x Rosario Central — 20/08, às 21h30
- Flamengo 2 x 1 Cruzeiro — Flamengo classificado
- Independiente del Valle x Tolima — 25/08, às 21h30
- LDU x Mirassol — 20/08, às 19h
- Cerro Porteño 0 x 1 Palmeiras — Palmeiras classificado
- Independiente Rivadavia 1 (4) x (5) 1 Fluminense — Fluminense classificado
- Coquimbo Unido 0 (6) x (7) 0 Platense — Platense classificado
Chaveamento das quartas de final da Libertadores
- Estudiantes x Corinthians ou Rosario Central
- Flamengo x Independiente del Valle ou Tolima
- Palmeiras x Mirassol ou LDU
- Fluminense x Platense