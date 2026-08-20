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Futebol |

Chaveamento atualizado da Libertadores hoje (20/08): veja resultados, classificados e próximos jogos

Estudiantes e Fluminense já garantiram vaga nas quartas de final, enquanto Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e outros seguem na disputa

Por Thiago Seabra Publicado em 20/08/2026 às 9:00
Jogadores do Flamengo comemorando gol na Libertadores
Jogadores do Flamengo comemorando gol na Libertadores - Adriano Fontes/ CRF

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Quatro equipes já estão classificadas para as quartas de final da Copa Libertadores de 2026. Estudiantes, Fluminense, Flamengo e Palmeiras garantiram suas vagas, enquanto os outros quatro confrontos das oitavas seguem em definição.

Na atualização mais recente do chaveamento, o Flamengo eliminou o Cruzeiro com vitória por 2 a 1 no Maracanã, enquanto o Palmeiras superou o Cerro Porteño por 1 a 0, em Assunção. O Platense também avançou ao derrotar o Coquimbo Unido nos pênaltis.

Com isso, apenas quatro vagas nas quartas de final seguem abertas. Nesta quinta-feira (20), LDU x Mirassol e Corinthians x Rosario Central definem mais dois classificados.

Flamengo elimina o Cruzeiro e avança na Libertadores

Arrascaeta abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo. o Cruzeiro chegou ao empate aos cinco minutos após Lucas Romero acertar um chute de fora da área.

A resposta rubro-negra veio aos 16 minutos. Samuel Lino marcou o segundo gol do Flamengo e garantiu a vitória por 2 a 1.

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Nas quartas de final, o Flamengo enfrentará o vencedor do confronto entre Independiente del Valle e Tolima. A equipe colombiana venceu o primeiro jogo por 1 a 0, e a partida de volta acontece no dia 25 de agosto, às 21h30.

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Palmeiras vence o Cerro Porteño fora de casa

O Palmeiras também confirmou presença nas quartas de final ao derrotar o Cerro Porteño por 1 a 0, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

Depois do empate por 1 a 1 no primeiro jogo, o time comandado por Abel Ferreira precisava de uma vitória para avançar sem a necessidade de uma disputa por pênaltis.

O Cerro Porteño pressionou e teve mais posse de bola durante o primeiro tempo, mas o Palmeiras aproveitou uma cobrança de escanteio para decidir a partida. Arias levantou a bola na área, e Gustavo Gómez marcou de cabeça.

O gol garantiu a vitória palmeirense e a classificação. Agora, o Palmeiras enfrentará nas quartas de final o vencedor de LDU x Mirassol.

Platense vence nos pênaltis e será adversário do Fluminense

O Platense também garantiu sua classificação para as quartas de final. Após o empate por 0 a 0 no jogo de volta contra o Coquimbo Unido, a decisão foi para os pênaltis.

Na disputa, a equipe argentina venceu por 7 a 6 e avançou na competição.

O resultado definiu o adversário do Fluminense na próxima fase. O Tricolor havia eliminado o Independiente Rivadavia nos pênaltis e agora enfrentará o Platense por uma vaga na semifinal.

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Corinthians e Rosario Central definem classificado nesta quinta

O Estudiantes aguarda seu adversário nas quartas de final. A definição acontece nesta quinta-feira (20), quando Corinthians e Rosario Central se enfrentam pelo jogo de volta.

O primeiro confronto terminou empatado em 0 a 0. Dessa forma, quem vencer avança. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

LDU x Mirassol também vale vaga nas quartas

Também nesta quinta-feira (20), LDU e Mirassol entram em campo para definir outro classificado às quartas de final.

O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1. Assim, uma vitória simples para qualquer um dos lados garante a classificação, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Quem avançar enfrentará o Palmeiras na próxima fase.

Resultados das oitavas de final da Libertadores

Jogos de ida

  • Estudiantes 1 x 1 Universidad Católica
  • Rosario Central 0 x 0 Corinthians
  • Cruzeiro 1 x 1 Flamengo
  • Tolima 0 x 1 Independiente del Valle
  • Mirassol 1 x 1 LDU
  • Palmeiras 1 x 1 Cerro Porteño
  • Fluminense 1 x 1 Independiente Rivadavia
  • Platense 1 x 1 Coquimbo Unido

Jogos de volta

  • Universidad Católica 0 x 3 Estudiantes — Estudiantes classificado
  • Corinthians x Rosario Central — 20/08, às 21h30
  • Flamengo 2 x 1 Cruzeiro — Flamengo classificado
  • Independiente del Valle x Tolima — 25/08, às 21h30
  • LDU x Mirassol — 20/08, às 19h
  • Cerro Porteño 0 x 1 Palmeiras — Palmeiras classificado
  • Independiente Rivadavia 1 (4) x (5) 1 Fluminense — Fluminense classificado
  • Coquimbo Unido 0 (6) x (7) 0 Platense — Platense classificado

Chaveamento das quartas de final da Libertadores

  • Estudiantes x Corinthians ou Rosario Central
  • Flamengo x Independiente del Valle ou Tolima
  • Palmeiras x Mirassol ou LDU
  • Fluminense x Platense

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.