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Calendário completo da Copa do Mundo Feminina 2027: datas, jogos e estádios de toda a competição

A Fifa divulgou a tabela completa do Mundial, que terá 64 partidas em oito cidades brasileiras entre junho e julho de 2027; veja os jogos

Por Thiago Seabra Publicado em 20/08/2026 às 10:51 | Atualizado em 20/08/2026 às 10:53
Seleção Brasileira Feminina enfrenta Jamaica em amistoso na Arena de Pernambuco
Seleção Brasileira Feminina enfrenta Jamaica em amistoso na Arena de Pernambuco - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A Fifa divulgou o calendário completo da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho. A competição reunirá 32 seleções e terá 64 partidas distribuídas entre oito estádios brasileiros.

A Seleção Brasileira fará os três jogos da fase de grupos no Maracanã, na Neo Química Arena e no Estádio Nacional Mané Garrincha. O Brasil abre o Mundial no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho.

Os adversários das seleções ainda serão definidos em sorteio. Mesmo assim, a tabela já estabelece os grupos, as datas e os estádios de todos os confrontos, incluindo o caminho da fase eliminatória até a final.

A decisão da Copa do Mundo Feminina de 2027 está marcada para o dia 25 de julho, no Maracanã.

Calendário completo da Copa do Mundo Feminina 2027

Fase de grupos

24 de junho, quinta-feira

  • Grupo A: Brasil x A definir | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro

25 de junho, sexta-feira

  • Grupo A: A definir x A definir | Arena Fonte Nova | Salvador
  • Grupo B: A definir x A definir | Estádio Nacional | Brasília
  • Grupo B: A definir x A definir | Arena Itaquera | São Paulo

26 de junho, sábado

  • Grupo C: A definir x A definir | Estádio Mineirão | Belo Horizonte
  • Grupo C: A definir x A definir | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre
  • Grupo D: A definir x A definir | Arena Castelão | Fortaleza
  • Grupo D: A definir x A definir | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro

27 de junho, domingo

  • Grupo E: A definir x A definir | Estádio Nacional | Brasília
  • Grupo E: A definir x A definir | Arena de Pernambuco | Recife
  • Grupo F: A definir x A definir | Arena Fonte Nova | Salvador
  • Grupo F: A definir x A definir | Arena Itaquera | São Paulo

28 de junho, segunda-feira

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  • Grupo G: A definir x A definir | Estádio Mineirão | Belo Horizonte
  • Grupo G: A definir x A definir | Arena Castelão | Fortaleza
  • Grupo H: A definir x A definir | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre

29 de junho, terça-feira

  • Grupo H: A definir x A definir | Arena Fonte Nova | Salvador
  • Grupo A: A definir x A definir | Arena de Pernambuco | Recife
  • Grupo A: Brasil x A definir | Arena Itaquera | São Paulo

30 de junho, quarta-feira

  • Grupo B: A definir x A definir | Estádio Mineirão | Belo Horizonte
  • Grupo B: A definir x A definir | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre
  • Grupo C: A definir x A definir | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro

1º de julho, quinta-feira

  • Grupo C: A definir x A definir | Estádio Nacional | Brasília
  • Grupo D: A definir x A definir | Arena de Pernambuco | Recife
  • Grupo D: A definir x A definir | Arena Itaquera | São Paulo

2 de julho, sexta-feira

  • Grupo E: A definir x A definir | Arena Castelão | Fortaleza
  • Grupo E: A definir x A definir | Arena Fonte Nova | Salvador
  • Grupo F: A definir x A definir | Estádio Mineirão | Belo Horizonte

3 de julho, sábado

  • Grupo F: A definir x A definir | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre
  • Grupo G: A definir x A definir | Arena de Pernambuco | Recife
  • Grupo G: A definir x A definir | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro

4 de julho, domingo

  • Grupo H: A definir x A definir | Arena Castelão | Fortaleza
  • Grupo H: A definir x A definir | Arena Itaquera | São Paulo
  • Grupo A: Brasil x A definir | Estádio Nacional | Brasília
  • Grupo A: A definir x A definir | Arena Fonte Nova | Salvador

5 de julho, segunda-feira

  • Grupo B: A definir x A definir | Arena de Pernambuco | Recife
  • Grupo B: A definir x A definir | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro
  • Grupo C: A definir x A definir | Estádio Mineirão | Belo Horizonte
  • Grupo C: A definir x A definir | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre

6 de julho, terça-feira

  • Grupo D: A definir x A definir | Estádio Nacional | Brasília
  • Grupo D: A definir x A definir | Arena Castelão | Fortaleza

7 de julho, quarta-feira

  • Grupo E: A definir x A definir | Arena de Pernambuco | Recife
  • Grupo E: A definir x A definir | Estádio Mineirão | Belo Horizonte
  • Grupo F: A definir x A definir | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro
  • Grupo F: A definir x A definir | Arena Fonte Nova | Salvador

8 de julho, quinta-feira

  • Grupo G: A definir x A definir | Arena Castelão | Fortaleza
  • Grupo G: A definir x A definir | Arena Itaquera | São Paulo
  • Grupo H: A definir x A definir | Estádio Nacional | Brasília
  • Grupo H: A definir x A definir | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre

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Oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2027

10 de julho, sábado

  • Jogo 49: 1A x 2B | Arena Castelão | Fortaleza
  • Jogo 50: 1C x 2D | Arena de Pernambuco | Recife

11 de julho, domingo

  • Jogo 51: 1B x 2A | Estádio Mineirão | Belo Horizonte
  • Jogo 52: 1D x 2C | Arena Itaquera | São Paulo

12 de julho, segunda-feira

  • Jogo 53: 1E x 2F | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre
  • Jogo 54: 1G x 2H | Arena Fonte Nova | Salvador

13 de julho, terça-feira

  • Jogo 55: 1F x 2E | Arena Castelão | Fortaleza
  • Jogo 56: 1H x 2G | Estádio Nacional | Brasília

Quartas de final

16 de julho, sexta-feira

  • Jogo 57: Vencedor do jogo 49 x Vencedor do jogo 50 | Estádio Mineirão | Belo Horizonte
  • Jogo 58: Vencedor do jogo 53 x Vencedor do jogo 54 | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro

17 de julho, sábado

  • Jogo 59: Vencedor do jogo 51 x Vencedor do jogo 52 | Arena Castelão | Fortaleza
  • Jogo 60: Vencedor do jogo 55 x Vencedor do jogo 56 | Arena Itaquera | São Paulo

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Semifinais da Copa do Mundo Feminina 2027

20 de julho, terça-feira

  • Jogo 61: Vencedor do jogo 57 x Vencedor do jogo 58 | Arena Itaquera | São Paulo

21 de julho, quarta-feira

  • Jogo 62: Vencedor do jogo 59 x Vencedor do jogo 60 | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro

Disputa pelo terceiro lugar

24 de julho, sábado

  • Perdedor do jogo 61 x Perdedor do jogo 62 | Arena Itaquera | São Paulo

Final da Copa do Mundo Feminina 2027

25 de julho, domingo

  • Vencedor do jogo 61 x Vencedor do jogo 62 | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.