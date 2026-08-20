Calendário completo da Copa do Mundo Feminina 2027: datas, jogos e estádios de toda a competição
A Fifa divulgou a tabela completa do Mundial, que terá 64 partidas em oito cidades brasileiras entre junho e julho de 2027; veja os jogos
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A Fifa divulgou o calendário completo da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho. A competição reunirá 32 seleções e terá 64 partidas distribuídas entre oito estádios brasileiros.
A Seleção Brasileira fará os três jogos da fase de grupos no Maracanã, na Neo Química Arena e no Estádio Nacional Mané Garrincha. O Brasil abre o Mundial no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho.
Os adversários das seleções ainda serão definidos em sorteio. Mesmo assim, a tabela já estabelece os grupos, as datas e os estádios de todos os confrontos, incluindo o caminho da fase eliminatória até a final.
A decisão da Copa do Mundo Feminina de 2027 está marcada para o dia 25 de julho, no Maracanã.
Calendário completo da Copa do Mundo Feminina 2027
Fase de grupos
24 de junho, quinta-feira
- Grupo A: Brasil x A definir | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro
25 de junho, sexta-feira
- Grupo A: A definir x A definir | Arena Fonte Nova | Salvador
- Grupo B: A definir x A definir | Estádio Nacional | Brasília
- Grupo B: A definir x A definir | Arena Itaquera | São Paulo
26 de junho, sábado
- Grupo C: A definir x A definir | Estádio Mineirão | Belo Horizonte
- Grupo C: A definir x A definir | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre
- Grupo D: A definir x A definir | Arena Castelão | Fortaleza
- Grupo D: A definir x A definir | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro
27 de junho, domingo
- Grupo E: A definir x A definir | Estádio Nacional | Brasília
- Grupo E: A definir x A definir | Arena de Pernambuco | Recife
- Grupo F: A definir x A definir | Arena Fonte Nova | Salvador
- Grupo F: A definir x A definir | Arena Itaquera | São Paulo
28 de junho, segunda-feira
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- Grupo G: A definir x A definir | Estádio Mineirão | Belo Horizonte
- Grupo G: A definir x A definir | Arena Castelão | Fortaleza
- Grupo H: A definir x A definir | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre
29 de junho, terça-feira
- Grupo H: A definir x A definir | Arena Fonte Nova | Salvador
- Grupo A: A definir x A definir | Arena de Pernambuco | Recife
- Grupo A: Brasil x A definir | Arena Itaquera | São Paulo
30 de junho, quarta-feira
- Grupo B: A definir x A definir | Estádio Mineirão | Belo Horizonte
- Grupo B: A definir x A definir | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre
- Grupo C: A definir x A definir | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro
1º de julho, quinta-feira
- Grupo C: A definir x A definir | Estádio Nacional | Brasília
- Grupo D: A definir x A definir | Arena de Pernambuco | Recife
- Grupo D: A definir x A definir | Arena Itaquera | São Paulo
2 de julho, sexta-feira
- Grupo E: A definir x A definir | Arena Castelão | Fortaleza
- Grupo E: A definir x A definir | Arena Fonte Nova | Salvador
- Grupo F: A definir x A definir | Estádio Mineirão | Belo Horizonte
3 de julho, sábado
- Grupo F: A definir x A definir | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre
- Grupo G: A definir x A definir | Arena de Pernambuco | Recife
- Grupo G: A definir x A definir | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro
4 de julho, domingo
- Grupo H: A definir x A definir | Arena Castelão | Fortaleza
- Grupo H: A definir x A definir | Arena Itaquera | São Paulo
- Grupo A: Brasil x A definir | Estádio Nacional | Brasília
- Grupo A: A definir x A definir | Arena Fonte Nova | Salvador
5 de julho, segunda-feira
- Grupo B: A definir x A definir | Arena de Pernambuco | Recife
- Grupo B: A definir x A definir | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro
- Grupo C: A definir x A definir | Estádio Mineirão | Belo Horizonte
- Grupo C: A definir x A definir | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre
6 de julho, terça-feira
- Grupo D: A definir x A definir | Estádio Nacional | Brasília
- Grupo D: A definir x A definir | Arena Castelão | Fortaleza
7 de julho, quarta-feira
- Grupo E: A definir x A definir | Arena de Pernambuco | Recife
- Grupo E: A definir x A definir | Estádio Mineirão | Belo Horizonte
- Grupo F: A definir x A definir | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro
- Grupo F: A definir x A definir | Arena Fonte Nova | Salvador
8 de julho, quinta-feira
- Grupo G: A definir x A definir | Arena Castelão | Fortaleza
- Grupo G: A definir x A definir | Arena Itaquera | São Paulo
- Grupo H: A definir x A definir | Estádio Nacional | Brasília
- Grupo H: A definir x A definir | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre
Oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2027
10 de julho, sábado
- Jogo 49: 1A x 2B | Arena Castelão | Fortaleza
- Jogo 50: 1C x 2D | Arena de Pernambuco | Recife
11 de julho, domingo
- Jogo 51: 1B x 2A | Estádio Mineirão | Belo Horizonte
- Jogo 52: 1D x 2C | Arena Itaquera | São Paulo
12 de julho, segunda-feira
- Jogo 53: 1E x 2F | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre
- Jogo 54: 1G x 2H | Arena Fonte Nova | Salvador
13 de julho, terça-feira
- Jogo 55: 1F x 2E | Arena Castelão | Fortaleza
- Jogo 56: 1H x 2G | Estádio Nacional | Brasília
Quartas de final
16 de julho, sexta-feira
- Jogo 57: Vencedor do jogo 49 x Vencedor do jogo 50 | Estádio Mineirão | Belo Horizonte
- Jogo 58: Vencedor do jogo 53 x Vencedor do jogo 54 | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro
17 de julho, sábado
- Jogo 59: Vencedor do jogo 51 x Vencedor do jogo 52 | Arena Castelão | Fortaleza
- Jogo 60: Vencedor do jogo 55 x Vencedor do jogo 56 | Arena Itaquera | São Paulo
Semifinais da Copa do Mundo Feminina 2027
20 de julho, terça-feira
- Jogo 61: Vencedor do jogo 57 x Vencedor do jogo 58 | Arena Itaquera | São Paulo
21 de julho, quarta-feira
- Jogo 62: Vencedor do jogo 59 x Vencedor do jogo 60 | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro
Disputa pelo terceiro lugar
24 de julho, sábado
- Perdedor do jogo 61 x Perdedor do jogo 62 | Arena Itaquera | São Paulo
Final da Copa do Mundo Feminina 2027
25 de julho, domingo
- Vencedor do jogo 61 x Vencedor do jogo 62 | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro