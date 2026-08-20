Brasil vai jogar na Arena de Pernambuco na Copa do Mundo 2027? Entenda o caminho da Seleção Brasileira

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Estádio pernambucano receberá sete partidas do Mundial, mas nenhuma delas poderá ter a Seleção Brasileira; veja as rotas previstas para o Brasil

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A Seleção Brasileira não jogará na Arena de Pernambuco durante a Copa do Mundo Feminina de 2027.

O calendário da competição já definiu o caminho do Brasil, e nenhuma das possibilidades previstas para a equipe passa pelo estádio de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O Brasil já tem estabelecidos os locais das três partidas da fase de grupos e também conhece os dois caminhos possíveis no mata-mata, que dependerão da posição da Seleção em sua chave.

Mesmo se avançar em primeiro ou segundo lugar, o Brasil não terá a Arena de Pernambuco como possível palco em seu caminho até a semifinal.

Onde o Brasil vai jogar na 1ª fase da Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira fará as partidas da fase de grupos em três cidades diferentes. A estreia está marcada para o Maracanã, no Rio de Janeiro, antes das viagens para São Paulo e Brasília.

24 de junho: Maracanã, no Rio de Janeiro

Maracanã, no Rio de Janeiro 29 de junho: Neo Química Arena, em São Paulo

Neo Química Arena, em São Paulo 4 de julho: Mané Garrincha, em Brasília

Portanto, o Brasil não terá nenhum jogo da primeira fase na Arena de Pernambuco.

Se o Brasil passar em primeiro do grupo

Se terminar a primeira fase na liderança de seu grupo, a Seleção seguirá por um caminho que passa por Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo.

Oitavas de final: Fortaleza

Fortaleza Quartas de final: Belo Horizonte

Belo Horizonte Semifinal: São Paulo

Neste cenário, a Arena de Pernambuco também fica fora da rota da Seleção.

Se o Brasil passar em segundo do grupo

O segundo caminho possível é destinado ao Brasil caso a equipe avance na vice-liderança.

Oitavas de final: Belo Horizonte

Belo Horizonte Quartas de final: Fortaleza

Fortaleza Semifinal: Rio de Janeiro

Assim como no caminho do primeiro colocado, não há possibilidade de a Seleção Brasileira atuar na Arena de Pernambuco.

Quais jogos serão disputados na Arena de Pernambuco?

Apesar de não receber a Seleção Brasileira, a Arena de Pernambuco será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027. O estádio terá seis partidas pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final.