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Brasil vai jogar na Arena de Pernambuco na Copa do Mundo 2027? Entenda o caminho da Seleção Brasileira

Estádio pernambucano receberá sete partidas do Mundial, mas nenhuma delas poderá ter a Seleção Brasileira; veja as rotas previstas para o Brasil

Por Thiago Seabra Publicado em 20/08/2026 às 10:15 | Atualizado em 20/08/2026 às 10:17
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A Seleção Brasileira não jogará na Arena de Pernambuco durante a Copa do Mundo Feminina de 2027.

O calendário da competição já definiu o caminho do Brasil, e nenhuma das possibilidades previstas para a equipe passa pelo estádio de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O Brasil já tem estabelecidos os locais das três partidas da fase de grupos e também conhece os dois caminhos possíveis no mata-mata, que dependerão da posição da Seleção em sua chave.

Mesmo se avançar em primeiro ou segundo lugar, o Brasil não terá a Arena de Pernambuco como possível palco em seu caminho até a semifinal.

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Onde o Brasil vai jogar na 1ª fase da Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira fará as partidas da fase de grupos em três cidades diferentes. A estreia está marcada para o Maracanã, no Rio de Janeiro, antes das viagens para São Paulo e Brasília.

  • 24 de junho: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • 29 de junho: Neo Química Arena, em São Paulo
  • 4 de julho: Mané Garrincha, em Brasília

Portanto, o Brasil não terá nenhum jogo da primeira fase na Arena de Pernambuco.

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Se o Brasil passar em primeiro do grupo

Se terminar a primeira fase na liderança de seu grupo, a Seleção seguirá por um caminho que passa por Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo.

  • Oitavas de final: Fortaleza
  • Quartas de final: Belo Horizonte
  • Semifinal: São Paulo

Neste cenário, a Arena de Pernambuco também fica fora da rota da Seleção.

Se o Brasil passar em segundo do grupo

O segundo caminho possível é destinado ao Brasil caso a equipe avance na vice-liderança.

  • Oitavas de final: Belo Horizonte
  • Quartas de final: Fortaleza
  • Semifinal: Rio de Janeiro

Assim como no caminho do primeiro colocado, não há possibilidade de a Seleção Brasileira atuar na Arena de Pernambuco.

Quais jogos serão disputados na Arena de Pernambuco?

Apesar de não receber a Seleção Brasileira, a Arena de Pernambuco será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027. O estádio terá seis partidas pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final.

  • 27 de junho — Jogo 9: Grupo E
  • 29 de junho — Jogo 17: Grupo A
  • 1º de julho — Jogo 23: Grupo D
  • 3 de julho — Jogo 29: Grupo G
  • 5 de julho — Jogo 35: Grupo B
  • 7 de julho — Jogo 41: Grupo E
  • 11 de julho — Jogo 50: Oitavas de final

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.