Brasil vai jogar na Arena de Pernambuco na Copa do Mundo 2027? Entenda o caminho da Seleção Brasileira
Estádio pernambucano receberá sete partidas do Mundial, mas nenhuma delas poderá ter a Seleção Brasileira; veja as rotas previstas para o Brasil
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A Seleção Brasileira não jogará na Arena de Pernambuco durante a Copa do Mundo Feminina de 2027.
O calendário da competição já definiu o caminho do Brasil, e nenhuma das possibilidades previstas para a equipe passa pelo estádio de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.
O Brasil já tem estabelecidos os locais das três partidas da fase de grupos e também conhece os dois caminhos possíveis no mata-mata, que dependerão da posição da Seleção em sua chave.
Mesmo se avançar em primeiro ou segundo lugar, o Brasil não terá a Arena de Pernambuco como possível palco em seu caminho até a semifinal.
Onde o Brasil vai jogar na 1ª fase da Copa do Mundo?
A Seleção Brasileira fará as partidas da fase de grupos em três cidades diferentes. A estreia está marcada para o Maracanã, no Rio de Janeiro, antes das viagens para São Paulo e Brasília.
- 24 de junho: Maracanã, no Rio de Janeiro
- 29 de junho: Neo Química Arena, em São Paulo
- 4 de julho: Mané Garrincha, em Brasília
Portanto, o Brasil não terá nenhum jogo da primeira fase na Arena de Pernambuco.
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Se o Brasil passar em primeiro do grupo
Se terminar a primeira fase na liderança de seu grupo, a Seleção seguirá por um caminho que passa por Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo.
- Oitavas de final: Fortaleza
- Quartas de final: Belo Horizonte
- Semifinal: São Paulo
Neste cenário, a Arena de Pernambuco também fica fora da rota da Seleção.
Se o Brasil passar em segundo do grupo
O segundo caminho possível é destinado ao Brasil caso a equipe avance na vice-liderança.
- Oitavas de final: Belo Horizonte
- Quartas de final: Fortaleza
- Semifinal: Rio de Janeiro
Assim como no caminho do primeiro colocado, não há possibilidade de a Seleção Brasileira atuar na Arena de Pernambuco.
Quais jogos serão disputados na Arena de Pernambuco?
Apesar de não receber a Seleção Brasileira, a Arena de Pernambuco será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027. O estádio terá seis partidas pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final.
- 27 de junho — Jogo 9: Grupo E
- 29 de junho — Jogo 17: Grupo A
- 1º de julho — Jogo 23: Grupo D
- 3 de julho — Jogo 29: Grupo G
- 5 de julho — Jogo 35: Grupo B
- 7 de julho — Jogo 41: Grupo E
- 11 de julho — Jogo 50: Oitavas de final