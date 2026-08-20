Botafogo precisa vencer por quantos gols hoje? Entenda as chances de classificação na Sul-Americana
Alvinegro recebe o Cienciano no Nilton Santos com enorme desvantagem e precisa buscar resultado histórico para seguir na Copa Sul-Americana
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira (20) precisando de uma reação histórica para continuar na Copa Sul-Americana de 2026. O Alvinegro recebe o Cienciano, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final.
A situação do time carioca é complicada após a derrota por 6 a 1 no primeiro confronto, disputado em Cusco, no Peru. Com isso, o Botafogo precisa vencer por uma larga diferença para reverter o placar agregado. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.
Quanto o Botafogo precisa vencer para passar de fase?
Depois da derrota por cinco gols de diferença na partida de ida, o Botafogo tem dois principais caminhos para continuar na competição.
- Vitória por seis ou mais gols: Botafogo se classifica diretamente para as quartas de final;
- Vitória por exatamente cinco gols: a decisão da vaga será nos pênaltis;
- Qualquer vitória por até quatro gols: classificação do Cienciano;
- Empate ou derrota: Cienciano avança.
Ou seja, para avançar no tempo normal, o Botafogo precisa vencer o Cienciano por pelo menos seis gols de diferença.
O vencedor do confronto enfrentará o Montevideo City Torque nas quartas de final. A equipe uruguaia garantiu a classificação após eliminar o Tigre.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Provável escalação do Botafogo
O time carioca deve entrar em campo com:
- Warleson;
- Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles;
- Huguinho, Medina, Danilo e Montoro;
- Danilo Pereira e Arthur Cabral.
A única ausência confirmada por questões médicas é a de Kaio Pantaleão, que segue em tratamento de uma lesão.
Ficha técnica do jogo
- Data: quinta-feira, 20 de agosto de 2026;
- Horário: 21h30, de Brasília;
- Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
- Competição: Copa Sul-Americana;
- Fase: jogo de volta das oitavas de final;
- Resultado da ida: Cienciano 6 x 1 Botafogo;
- Transmissão: Paramount+;
- Árbitro: Juan Gabriel Benítez, do Paraguai.