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Botafogo precisa vencer por quantos gols hoje? Entenda as chances de classificação na Sul-Americana

Alvinegro recebe o Cienciano no Nilton Santos com enorme desvantagem e precisa buscar resultado histórico para seguir na Copa Sul-Americana

Por Thiago Seabra Publicado em 20/08/2026 às 15:00
Imagem do Botafogo em ação pelo Campeonato Brasileiro 2026
Imagem do Botafogo em ação pelo Campeonato Brasileiro 2026 - Vítor Silva/ Botafogo

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O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira (20) precisando de uma reação histórica para continuar na Copa Sul-Americana de 2026. O Alvinegro recebe o Cienciano, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final.

A situação do time carioca é complicada após a derrota por 6 a 1 no primeiro confronto, disputado em Cusco, no Peru. Com isso, o Botafogo precisa vencer por uma larga diferença para reverter o placar agregado. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

Quanto o Botafogo precisa vencer para passar de fase?

Depois da derrota por cinco gols de diferença na partida de ida, o Botafogo tem dois principais caminhos para continuar na competição.

  • Vitória por seis ou mais gols: Botafogo se classifica diretamente para as quartas de final;
  • Vitória por exatamente cinco gols: a decisão da vaga será nos pênaltis;
  • Qualquer vitória por até quatro gols: classificação do Cienciano;
  • Empate ou derrota: Cienciano avança.

Ou seja, para avançar no tempo normal, o Botafogo precisa vencer o Cienciano por pelo menos seis gols de diferença.

O vencedor do confronto enfrentará o Montevideo City Torque nas quartas de final. A equipe uruguaia garantiu a classificação após eliminar o Tigre.

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Provável escalação do Botafogo

O time carioca deve entrar em campo com:

  • Warleson;
  • Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles;
  • Huguinho, Medina, Danilo e Montoro;
  • Danilo Pereira e Arthur Cabral.

A única ausência confirmada por questões médicas é a de Kaio Pantaleão, que segue em tratamento de uma lesão.

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Ficha técnica do jogo

  • Data: quinta-feira, 20 de agosto de 2026;
  • Horário: 21h30, de Brasília;
  • Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
  • Competição: Copa Sul-Americana;
  • Fase: jogo de volta das oitavas de final;
  • Resultado da ida: Cienciano 6 x 1 Botafogo;
  • Transmissão: Paramount+;
  • Árbitro: Juan Gabriel Benítez, do Paraguai.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.