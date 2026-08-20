Botafogo precisa vencer por quantos gols hoje? Entenda as chances de classificação na Sul-Americana

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Alvinegro recebe o Cienciano no Nilton Santos com enorme desvantagem e precisa buscar resultado histórico para seguir na Copa Sul-Americana

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O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira (20) precisando de uma reação histórica para continuar na Copa Sul-Americana de 2026. O Alvinegro recebe o Cienciano, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final.

A situação do time carioca é complicada após a derrota por 6 a 1 no primeiro confronto, disputado em Cusco, no Peru. Com isso, o Botafogo precisa vencer por uma larga diferença para reverter o placar agregado. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

Quanto o Botafogo precisa vencer para passar de fase?

Depois da derrota por cinco gols de diferença na partida de ida, o Botafogo tem dois principais caminhos para continuar na competição.

Vitória por seis ou mais gols: Botafogo se classifica diretamente para as quartas de final;

Botafogo se classifica diretamente para as quartas de final; Vitória por exatamente cinco gols: a decisão da vaga será nos pênaltis;

a decisão da vaga será nos pênaltis; Qualquer vitória por até quatro gols: classificação do Cienciano;

classificação do Cienciano; Empate ou derrota: Cienciano avança.

Ou seja, para avançar no tempo normal, o Botafogo precisa vencer o Cienciano por pelo menos seis gols de diferença.

O vencedor do confronto enfrentará o Montevideo City Torque nas quartas de final. A equipe uruguaia garantiu a classificação após eliminar o Tigre.

Provável escalação do Botafogo

O time carioca deve entrar em campo com:

Warleson;

Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles;

Huguinho, Medina, Danilo e Montoro;

Danilo Pereira e Arthur Cabral.

A única ausência confirmada por questões médicas é a de Kaio Pantaleão, que segue em tratamento de uma lesão.

Ficha técnica do jogo

