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Tem prorrogação na Libertadores e Sul-Americana? Veja os regulamentos do mata-mata

Com os confrontos das oitavas de final em andamento, confira o que está previsto para os duelos decisivos das competições continentais

Por Lucas Valle Publicado em 19/08/2026 às 12:38 | Atualizado em 19/08/2026 às 12:39
Cruzeiro e Flamengo em duelo pela Libertadores
Cruzeiro e Flamengo em duelo pela Libertadores - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

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Com os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, uma dúvida comum entre os torcedores volta a aparecer: o que acontece se as equipes terminarem empatadas no placar agregado?

Nas duas competições, não há prorrogação nas oitavas de final. Se o confronto terminar empatado após os 90 minutos da partida de volta, a vaga será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis.

A regra faz com que os jogos desta quarta (19) e quinta-feira (20) tenham ainda mais importância, principalmente nos confrontos que terminaram empatados na ida.

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Tem prorrogação na Libertadores?

Não. Nas oitavas de final da Libertadores, caso o placar agregado termine empatado após os 90 minutos do jogo de volta, a decisão vai diretamente para os pênaltis.

É o caso de confrontos como LDU x Mirassol, Cerro Porteño x Palmeiras, Flamengo x Cruzeiro e Coquimbo Unido x Platense, que terminaram empatados no primeiro jogo.

No caso de Corinthians x Rosario Central, o primeiro duelo terminou em 0 a 0. Assim, qualquer empate no segundo jogo também levará a decisão para as penalidades.

Tem prorrogação na Sul-Americana?

Também não. A regra é a mesma na Sul-Americana: se houver igualdade no placar agregado ao fim dos 90 minutos do jogo de volta, a classificação será definida nos pênaltis.

Isso vale para os confrontos das oitavas de final, incluindo Olimpia x Vasco, que terminou 0 a 0 na ida.

Já em Atlético-MG x RB Bragantino, o Galo venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e avança com um empate. O Bragantino precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente. Se vencer por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

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Gol fora de casa vale como critério de desempate?

Não. O gol marcado como visitante não é utilizado como critério de desempate nas competições da CONMEBOL.

Dessa forma, o local onde os gols foram marcados não interfere na classificação. O que importa é o placar agregado dos dois jogos.

Por exemplo, se uma equipe perder por 2 a 1 fora de casa e vencer por 1 a 0 como mandante, o agregado ficará empatado em 2 a 2 e a vaga será decidida nos pênaltis.

O que acontece nos jogos restantes?

Copa Libertadores

  • Coquimbo Unido x Platense: ida terminou 1 a 1. Novo empate leva aos pênaltis.
  • Cerro Porteño x Palmeiras: ida terminou 1 a 1. Novo empate leva aos pênaltis.
  • Flamengo x Cruzeiro: ida terminou 1 a 1. Novo empate leva aos pênaltis.
  • LDU x Mirassol: ida terminou 1 a 1. Novo empate leva aos pênaltis.
  • Corinthians x Rosario Central: ida terminou 0 a 0. Novo empate leva aos pênaltis.

Copa Sul-Americana

  • Olimpia x Vasco: ida terminou 0 a 0. Novo empate leva aos pênaltis.
  • Atlético-MG x RB Bragantino: Galo venceu por 1 a 0.
  • Macará x Santos: Peixe venceu por 2 a 1.
  • Torque x Tigre: Torque venceu por 1 a 0.
  • Botafogo x Cienciano: Cienciano venceu por 6 a 1.

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Onde assistir aos jogos decisivos?

Libertadores

  • 19h – Cerro Porteño x Palmeiras: Paramount+
  • 19h – Coquimbo Unido x Platense: Paramount+
  • 19h – LDU x Mirassol: ESPN e Disney+
  • 21h30 – Flamengo x Cruzeiro: Globo, SporTV, ge tv e Paramount+
  • 21h30 – Corinthians x Rosario Central: ESPN e Disney+

Sul-Americana

  • 19h – Atlético-MG x RB Bragantino: ESPN e Disney+
  • 19h – Olimpia x Vasco: Paramount+
  • 21h30 – Independiente Santa Fe x River Plate: ESPN e Disney+
  • 21h30 – Macará x Santos: Disney+
  • 21h30 – Torque x Tigre: Paramount+
  • 21h30 – Botafogo x Cienciano: Paramount+

A CONMEBOL utiliza a disputa por pênaltis como mecanismo de definição quando o confronto permanece empatado após o tempo regulamentar, conforme os regulamentos das competições.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.