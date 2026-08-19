Evandro Carvalho deve ter último mandato de quatro anos na presidência da FPF

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Segundo Igor Moura, da Rádio Jornal, presidente acatou pontos apresentados por grupo de clubes e tendência é de aclamação para mais quatro anos

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O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, deve permanecer no comando da entidade por mais quatro anos. Caso a tendência se confirme, porém, o próximo ciclo será o último de sua trajetória na presidência.

As informações são do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal. Segundo o jornalista, uma última reunião prevista para esta sexta-feira (21) pode selar o acordo entre Evandro e o grupo que vinha discutindo mudanças na estrutura e na gestão do futebol pernambucano.

A possibilidade de uma eleição com disputa de chapas, que chegou a ser considerada nos bastidores, perdeu força após o presidente da FPF aceitar os principais pontos apresentados pelo movimento liderado pelo presidente do Retrô, Laércio Guerra.

Com o entendimento, a tendência é de que Evandro Carvalho seja aclamado para mais um mandato de quatro anos, período que também deverá marcar o início da preparação de um sucessor para o comando da Federação.

Evandro Carvalho está à frente da Federação Pernambucana de Futebol desde setembro de 2011, quando assumiu a presidência após a morte de Carlos Alberto Oliveira.

Antes de chegar ao cargo máximo da entidade, ele havia exercido a função de vice-presidente durante 16 anos.

Evandro Carvalho deve encerrar trajetória na presidência após novo mandato

Segundo o repórter, a permanência do atual presidente foi um dos temas centrais das negociações.

O grupo liderado por Laércio Guerra chegou a admitir a formação de uma chapa de oposição caso não houvesse acordo sobre as mudanças propostas.

De acordo com Igor Moura, foram apresentados 15 pontos ao presidente da Federação, e a maior parte deles teria sido aceita durante as conversas.

“Serão os últimos quatro anos de Evandro Carvalho na presidência da Federação Pernambucana de Futebol. A tendência é de que ele seja aclamado pela última vez este ano e presida o órgão máximo do futebol pernambucano pelos próximos e últimos quatro anos, já trabalhando um sucessor”, afirmou Igor Moura.

Quais mudanças foram discutidas para o futebol pernambucano?

Além da definição sobre o último mandato de Evandro Carvalho, as conversas envolveram propostas relacionadas à organização do futebol estadual e à redução de custos para os clubes.

Um dos pontos citados é a criação de uma força-tarefa voltada ao futebol de base. O trabalho deverá ser liderado por Gustavo Jordão e terá como objetivo discutir maior número de jogos, competições e organização para as categorias inferiores em Pernambuco.

Outro tema debatido foi a reorganização do futebol local e do Campeonato Pernambucano, com a intenção de tornar o produto mais atrativo para investimentos da iniciativa privada e do poder público.

Também foi mencionada a possibilidade de criação de um grupo que funcione como interlocutor entre o futebol pernambucano e o Governo do Estado, buscando uma aproximação com o poder público.

Grupo também pede redução de custos para os clubes

A diminuição de gastos e taxas cobradas dos clubes pela Federação também está entre os pontos discutidos, especialmente nas competições de base.

Custos relacionados a itens como arbitragem e ambulância podem representar uma dificuldade para equipes que disputam torneios das categorias inferiores.

Também foi discutida a renovação em cargos da estrutura da FPF.

“E, para fechar, uma renovação, oxigenação da presidência, da vice-presidência, nesse caso, e de vários cargos dentro da Federação Pernambucana de Futebol”, informou Igor Moura.

Laércio Guerra chegou a admitir candidatura

Antes do avanço das negociações, um movimento liderado por Laércio Guerra discutia uma possível mudança no comando da Federação Pernambucana de Futebol.

O presidente do Retrô chegou a afirmar que poderia colocar o próprio nome à disposição para disputar a presidência caso Evandro Carvalho não aceitasse deixar o cargo ou não houvesse entendimento sobre as propostas apresentadas.

Posteriormente, porém, Laércio afastou a possibilidade de concorrer à presidência da FPF. Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o dirigente afirmou que não tem intenção de assumir o comando executivo da entidade e reforçou que seu foco segue voltado ao projeto do Retrô.

Com as mudanças discutidas e a aceitação dos principais pontos apresentados pelo grupo, o cenário agora caminha para a permanência de Evandro Carvalho.