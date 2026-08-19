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Futebol |

Chaveamento da Libertadores: veja resultados, classificados e próximos jogos

Estudiantes e Fluminense já garantiram vaga nas quartas de final, enquanto Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e outros seguem na disputa

Por Thiago Seabra Publicado em 19/08/2026 às 8:53
Imagem de banner da Copa Libertadores
Imagem de banner da Copa Libertadores - Reprodução/ Conmebol

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Dois times já estão classificados para as quartas de final da Copa Libertadores de 2026. O Estudiantes eliminou a Universidad Católica, enquanto o Fluminense superou o Independiente Rivadavia nos pênaltis.

As outras seis vagas seguem em disputa. Nesta quarta-feira (19), quatro jogos movimentam as oitavas de final, incluindo os confrontos entre Flamengo e Cruzeiro e Cerro Porteño e Palmeiras.

O chaveamento já está definido até a final. Assim, os classificados de cada confronto já sabem quais adversários poderão encontrar nas quartas de final.

Estudiantes e Fluminense já estão nas quartas de final

O Estudiantes foi o primeiro time a garantir a classificação. Depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida, a equipe venceu a Universidad Católica por 3 a 0 na partida de volta.

Nas quartas de final, o clube argentino enfrentará o vencedor do confronto entre Corinthians e Rosario Central. O primeiro jogo terminou empatado em 0 a 0, e a decisão acontece nesta quarta-feira (20), às 21h30.

O Fluminense também já avançou. Após dois empates por 1 a 1 contra o Independiente Rivadavia, a equipe brasileira venceu a disputa por pênaltis por 5 a 4.

O adversário do Tricolor nas quartas sairá do duelo entre Platense e Coquimbo Unido, que se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h. A partida de ida terminou empatada por 1 a 1.

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Flamengo x Cruzeiro: vaga nas quartas será decidida no Maracanã

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final.

O primeiro encontro, disputado no Mineirão, terminou empatado em 1 a 1. Keny Arroyo marcou para o Cruzeiro, enquanto Lucas Paquetá empatou para o Flamengo.

Com a igualdade no placar agregado, quem vencer no Maracanã avança às quartas de final. Como não há vantagem pelo número de gols marcados fora de casa, um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

O vencedor enfrentará nas quartas de final quem avançar entre Independiente del Valle e Tolima. Os colombianos venceram o jogo de ida por 1 a 0, e a partida de volta será disputada no dia 25 de agosto, às 21h30.

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Palmeiras decide classificação contra o Cerro Porteño

Também nesta quarta-feira (19), às 19h, Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam no Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1. Flaco López marcou o gol do Palmeiras no duelo de ida, disputado no Brasil.

Qualquer vitória garante a classificação às quartas de final. Se houver novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

O classificado enfrentará o vencedor do confronto entre Mirassol e LDU. O primeiro jogo também terminou empatado por 1 a 1, e a decisão está marcada para quarta-feira (20), às 19h.

Resultados das oitavas de final da Libertadores

Jogos de ida

  • Estudiantes 1 x 1 Universidad Católica
  • Rosario Central 0 x 0 Corinthians
  • Cruzeiro 1 x 1 Flamengo
  • Tolima 0 x 1 Independiente del Valle
  • Mirassol 1 x 1 LDU
  • Palmeiras 1 x 1 Cerro Porteño
  • Fluminense 1 x 1 Independiente Rivadavia
  • Platense 1 x 1 Coquimbo Unido

Jogos de volta

  • Universidad Católica 0 x 3 Estudiantes — Estudiantes classificado
  • Corinthians x Rosario Central — 20/08, às 21h30
  • Flamengo x Cruzeiro — 19/08, às 21h30
  • Independiente del Valle x Tolima — 25/08, às 21h30
  • LDU x Mirassol — 20/08, às 19h
  • Cerro Porteño x Palmeiras — 19/08, às 19h
  • Independiente Rivadavia 1 (4) x (5) 1 Fluminense — Fluminense classificado
  • Coquimbo Unido x Platense — 19/08, às 19h

Chaveamento das quartas de final da Libertadores

  • Estudiantes x Corinthians ou Rosario Central
  • Cruzeiro ou Flamengo x Independiente del Valle ou Tolima
  • Mirassol ou LDU x Palmeiras ou Cerro Porteño
  • Fluminense x Platense ou Coquimbo Unido

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.