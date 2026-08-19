Chaveamento da Libertadores: veja resultados, classificados e próximos jogos
Estudiantes e Fluminense já garantiram vaga nas quartas de final, enquanto Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e outros seguem na disputa
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Dois times já estão classificados para as quartas de final da Copa Libertadores de 2026. O Estudiantes eliminou a Universidad Católica, enquanto o Fluminense superou o Independiente Rivadavia nos pênaltis.
As outras seis vagas seguem em disputa. Nesta quarta-feira (19), quatro jogos movimentam as oitavas de final, incluindo os confrontos entre Flamengo e Cruzeiro e Cerro Porteño e Palmeiras.
O chaveamento já está definido até a final. Assim, os classificados de cada confronto já sabem quais adversários poderão encontrar nas quartas de final.
Estudiantes e Fluminense já estão nas quartas de final
O Estudiantes foi o primeiro time a garantir a classificação. Depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida, a equipe venceu a Universidad Católica por 3 a 0 na partida de volta.
Nas quartas de final, o clube argentino enfrentará o vencedor do confronto entre Corinthians e Rosario Central. O primeiro jogo terminou empatado em 0 a 0, e a decisão acontece nesta quarta-feira (20), às 21h30.
O Fluminense também já avançou. Após dois empates por 1 a 1 contra o Independiente Rivadavia, a equipe brasileira venceu a disputa por pênaltis por 5 a 4.
O adversário do Tricolor nas quartas sairá do duelo entre Platense e Coquimbo Unido, que se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h. A partida de ida terminou empatada por 1 a 1.
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Flamengo x Cruzeiro: vaga nas quartas será decidida no Maracanã
Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final.
O primeiro encontro, disputado no Mineirão, terminou empatado em 1 a 1. Keny Arroyo marcou para o Cruzeiro, enquanto Lucas Paquetá empatou para o Flamengo.
Com a igualdade no placar agregado, quem vencer no Maracanã avança às quartas de final. Como não há vantagem pelo número de gols marcados fora de casa, um novo empate levará a decisão para os pênaltis.
O vencedor enfrentará nas quartas de final quem avançar entre Independiente del Valle e Tolima. Os colombianos venceram o jogo de ida por 1 a 0, e a partida de volta será disputada no dia 25 de agosto, às 21h30.
Palmeiras decide classificação contra o Cerro Porteño
Também nesta quarta-feira (19), às 19h, Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam no Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.
O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1. Flaco López marcou o gol do Palmeiras no duelo de ida, disputado no Brasil.
Qualquer vitória garante a classificação às quartas de final. Se houver novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.
O classificado enfrentará o vencedor do confronto entre Mirassol e LDU. O primeiro jogo também terminou empatado por 1 a 1, e a decisão está marcada para quarta-feira (20), às 19h.
Resultados das oitavas de final da Libertadores
Jogos de ida
- Estudiantes 1 x 1 Universidad Católica
- Rosario Central 0 x 0 Corinthians
- Cruzeiro 1 x 1 Flamengo
- Tolima 0 x 1 Independiente del Valle
- Mirassol 1 x 1 LDU
- Palmeiras 1 x 1 Cerro Porteño
- Fluminense 1 x 1 Independiente Rivadavia
- Platense 1 x 1 Coquimbo Unido
Jogos de volta
- Universidad Católica 0 x 3 Estudiantes — Estudiantes classificado
- Corinthians x Rosario Central — 20/08, às 21h30
- Flamengo x Cruzeiro — 19/08, às 21h30
- Independiente del Valle x Tolima — 25/08, às 21h30
- LDU x Mirassol — 20/08, às 19h
- Cerro Porteño x Palmeiras — 19/08, às 19h
- Independiente Rivadavia 1 (4) x (5) 1 Fluminense — Fluminense classificado
- Coquimbo Unido x Platense — 19/08, às 19h
Chaveamento das quartas de final da Libertadores
- Estudiantes x Corinthians ou Rosario Central
- Cruzeiro ou Flamengo x Independiente del Valle ou Tolima
- Mirassol ou LDU x Palmeiras ou Cerro Porteño
- Fluminense x Platense ou Coquimbo Unido