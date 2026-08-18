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Futebol | Notícia

Laércio Guerra revela investimento europeu no Retrô e venda de 30% da operação da base

Presidente do Retrô revelou em primeira mão no Fórum Esportivo que fundo europeu terá participação na operação da base por uma década

Por Thiago Seabra Publicado em 18/08/2026 às 10:28
Laércio Guerra valorizou trabalho de Gustavo Dubeux e Arnaldo Barros no Sport
Laércio Guerra valorizou trabalho de Gustavo Dubeux e Arnaldo Barros no Sport - Foto: Williams Aguiar / Sport

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O presidente do Retrô, Laércio Guerra, revelou que o clube está fechando um investimento com um fundo de investimento europeu. Segundo o dirigente, o acordo prevê a compra de 30% do Retrô durante 10 anos, envolvendo toda a operação das categorias de base.

A informação foi divulgada em primeira mão por Laércio Guerra durante entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, exibido na última segunda-feira (17).

De acordo com o presidente, o fundo deverá realizar um aporte financeiro no clube. Laércio afirmou que o investimento faz parte do projeto desenvolvido pelo Retrô e deverá contribuir para os planos da instituição.

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Fundo europeu comprará 30% da operação do Retrô

Ao comentar os investimentos realizados pelo clube, Laércio Guerra revelou a negociação envolvendo o fundo europeu e detalhou que a participação será de 30% durante um período de 10 anos.

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Segundo o dirigente, o acordo está relacionado à operação das categorias de base do Retrô.

Eu estou fazendo agora a captação — e aí, em primeira mão para você — de um investimento, de um fundo de investimento europeu que vai comprar 30% do Retrô durante 10 anos de toda a operação da nossa base”, afirmou.

Então, esse fundo de investimento vai vir com um aporte muito bom para a gente, para que a gente possa começar o estádio, que é o sonho da gente”, declarou.

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Retrô cita mais de 200 atletas transacionados

Durante a entrevista, o presidente também falou sobre o trabalho desenvolvido pelo Retrô nas categorias de base. Segundo Laércio Guerra, o clube tem atualmente 217 atletas transacionados que passaram a integrar as bases de grandes clubes do futebol brasileiro.

Ao abordar o cenário do futebol pernambucano, o dirigente destacou a presença dos clubes de massa do Estado e citou os investimentos realizados pelo Retrô.

"Você tem um Retrô, que é um dos maiores investimentos de futebol de base hoje do Brasil. Para você ter ideia, nós temos hoje 217 atletas transacionados e hoje já fazendo parte das bases das principais marcas do Brasil, disse.

Laércio Guerra também fala sobre construção do estádio

Além da negociação com o fundo europeu, Laércio Guerra mencionou o projeto de construção do estádio do Retrô. Segundo o presidente, o clube mantém um investimento de quase R$ 50 milhões na obra.

O dirigente afirmou que a construção do estádio é um objetivo do clube e relacionou a entrada do novo investimento ao andamento do projeto.

O Retrô agora está com investimento de quase R$ 50 milhões na construção do seu estádio, que é uma coisa que era um sonho da gente”, declarou.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.