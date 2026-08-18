Laércio Guerra revela investimento europeu no Retrô e venda de 30% da operação da base

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Presidente do Retrô revelou em primeira mão no Fórum Esportivo que fundo europeu terá participação na operação da base por uma década

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O presidente do Retrô, Laércio Guerra, revelou que o clube está fechando um investimento com um fundo de investimento europeu. Segundo o dirigente, o acordo prevê a compra de 30% do Retrô durante 10 anos, envolvendo toda a operação das categorias de base.

A informação foi divulgada em primeira mão por Laércio Guerra durante entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, exibido na última segunda-feira (17).

De acordo com o presidente, o fundo deverá realizar um aporte financeiro no clube. Laércio afirmou que o investimento faz parte do projeto desenvolvido pelo Retrô e deverá contribuir para os planos da instituição.

Fundo europeu comprará 30% da operação do Retrô

Ao comentar os investimentos realizados pelo clube, Laércio Guerra revelou a negociação envolvendo o fundo europeu e detalhou que a participação será de 30% durante um período de 10 anos.

Segundo o dirigente, o acordo está relacionado à operação das categorias de base do Retrô.

“Eu estou fazendo agora a captação — e aí, em primeira mão para você — de um investimento, de um fundo de investimento europeu que vai comprar 30% do Retrô durante 10 anos de toda a operação da nossa base”, afirmou.

“Então, esse fundo de investimento vai vir com um aporte muito bom para a gente, para que a gente possa começar o estádio, que é o sonho da gente”, declarou.

Retrô cita mais de 200 atletas transacionados

Durante a entrevista, o presidente também falou sobre o trabalho desenvolvido pelo Retrô nas categorias de base. Segundo Laércio Guerra, o clube tem atualmente 217 atletas transacionados que passaram a integrar as bases de grandes clubes do futebol brasileiro.

Ao abordar o cenário do futebol pernambucano, o dirigente destacou a presença dos clubes de massa do Estado e citou os investimentos realizados pelo Retrô.

"Você tem um Retrô, que é um dos maiores investimentos de futebol de base hoje do Brasil. Para você ter ideia, nós temos hoje 217 atletas transacionados e hoje já fazendo parte das bases das principais marcas do Brasil”, disse.

Laércio Guerra também fala sobre construção do estádio

Além da negociação com o fundo europeu, Laércio Guerra mencionou o projeto de construção do estádio do Retrô. Segundo o presidente, o clube mantém um investimento de quase R$ 50 milhões na obra.

O dirigente afirmou que a construção do estádio é um objetivo do clube e relacionou a entrada do novo investimento ao andamento do projeto.

“O Retrô agora está com investimento de quase R$ 50 milhões na construção do seu estádio, que é uma coisa que era um sonho da gente”, declarou.