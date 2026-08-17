Laércio Guerra prega debate sobre sucessão na FPF e cobra novo modelo de gestão para o Campeonato Pernambucano

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O presidente do Retrô lamentou o fato de não existir um sucessor natural para o presidente Evandro Carvalho na Federação Pernambucana de Futebol

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À frente do Retrô e consolidado como uma das vozes mais ativas nos bastidores do futebol local, o presidente Laércio Guerra tratou de afastar qualquer especulação sobre uma possível candidatura ao comando da Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Apontado como um nome forte da oposição e de parte das equipes do interior, o dirigente fez questão de enfatizar que não possui aspirações para assumir o cargo executivo da entidade máxima do estado.

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Apesar da liderança que exerce entre os times de menor investimento, Laércio deixou claro que seu foco permanece restrito ao projeto do clube de Camaragibe, em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (17).

"Não tenho interesse algum em ser presidente da Federação Pernambucana de Futebol e nem me coloquei nessa situação. O que aconteceu foi que o Retrô lidera um grupo grande de clubes intermediário e, naturalmente, colocam o meu nome na linha de sucessão. Só que isso nunca foi uma coisa do meu interesse. E que fique bem claro. Acho até que nem vocação eu tenho para esse tipo de cargo", pontuou o dirigente.

Embora descarte o próprio nome para o pleito, o mandatário da Fênix acendeu um alerta em relação ao futuro da entidade. Demonstrando preocupação com a falta de lideranças preparadas para o ciclo pós-Evandro Carvalho, no comando da FPF há 16 anos, Laércio revelou que mantém diálogo constante com o atual mandatário para abordar a transição e evitar instabilidades políticas e administrativas no futebol pernambucano.

"Precisamos, e até porque ninguém é eterno, eu não consigo ver uma sucessão na Federação. Inclusive, tenho conversado com ele sempre sobre isso, perguntando como será o amanhã. Ele ainda tem parte do colegiado que deseja ele como presidente, mas já pensou no dia que ele não estiver mais. Então, assim, isso precisa ser discutido para não virar um 'campo de guerra' pelo cargo. Seja quem for o presidente, quero deixar claro, que quero muito ajudar", alertou Laércio.

Veja a entrevista com Laércio Guerra na íntegra

Além da questão política, o presidente do Retrô direcionou críticas ao modelo econômico e à organização do Campeonato Pernambucano. Questionando os valores de cota de transmissão repassados aos participantes e a falta de previsibilidade financeira antes do apito inicial, ele cobrou um plano de negócios moderno e mais equilibrado para valorizar todos os filiados.

"Não podemos viver de ajuda no Campeonato Pernambucano. É preciso um planejamento organizado para a competição. O Retrô e os demais clubes intermediários receberam R$ 90 mil. Os três clubes, que são os times que puxam a audiência, foi R$ 1 milhão dividido para os três. Vamos começar o Pernambucano A-1 e a competição não está vendida, os times não sabem o que fazer. Sei que Evandro tem uma grande boa vontade, é uma pessoa, mas falta um modelo novo de gestão", concluiu Laércio.