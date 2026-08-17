FPF repudia fala de comentarista sobre árbitro pernambucano durante jogo da Série D

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Entidade classificou manifestação como preconceituosa e depreciativa e pediu explicações após comentário feito nos minutos finais da partida

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A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) repudiou uma manifestação feita durante a transmissão da partida entre Gama e São José, disputada neste domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro Série D. A entidade classificou o comentário como uma manifestação preconceituosa e depreciativa em relação à origem regional dos profissionais da arbitragem.

O episódio aconteceu aos 44 minutos do 2º tempo, quando o Gama vencia o São José por 4 a 0.

Durante a transmissão, um comentarista afirmou que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, que é pernambucano, estaria “com pressa para pegar o jegue para Recife, o ‘Jedex’”.

FPF repudia comentário durante transmissão

Em nota oficial, a Federação Pernambucana de Futebol afirmou repudiar “veementemente” a manifestação e considerou que a fala ultrapassou os limites aceitáveis de uma cobertura esportiva.

A entidade afirmou que o comentário representou uma associação depreciativa com a origem dos profissionais envolvidos na arbitragem e destacou que o futebol brasileiro tem caráter nacional.

Segundo a FPF, “ser nordestino, pernambucano ou representar um estado da Região Nordeste jamais pode ser utilizado como motivo de deboche, desqualificação ou constrangimento”.

Trio de arbitragem era formado por pernambucanos

A partida teve um trio de arbitragem integralmente pernambucano, liderado pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, que integra o quadro da FIFA.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

Rodrigo José Pereira de Lima (PE); Assistente: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

Francisco Chaves Bezerra Junior (PE); Assistente: Bruno Cesar Chaves Vieira (PE);

Bruno Cesar Chaves Vieira (PE); VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

A entidade também afirmou que o fato de os três integrantes do campo serem pernambucanos torna o episódio mais grave, pois, segundo a Federação, a manifestação não atingiria apenas um profissional, mas também uma categoria e uma região.

FPF cobra explicações e manifesta solidariedade

Diante do episódio, a Federação Pernambucana de Futebol informou que cobra uma explicação formal sobre a manifestação realizada durante a transmissão e solicitou esclarecimentos e providências.

A FPF também declarou solidariedade a Rodrigo Pereira e aos demais integrantes da arbitragem pernambucana. A entidade afirmou ainda que não aceitará manifestações que promovam ou naturalizem preconceito contra Pernambuco, o Nordeste ou seus profissionais.

Nota da Federação Pernambucana de Futebol na íntegra

"A Federação Pernambucana de Futebol repudia veementemente a manifestação realizada durante a transmissão da partida entre Gama e São José, neste domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro Série D, que teve um trio de arbitragem integralmente pernambucano, liderado pelo árbitro FIFA Rodrigo Pereira.

A manifestação da Metrópoles, dirigida ao profissional nos momentos finais da partida, ultrapassa qualquer limite aceitável de uma cobertura esportiva e revela uma postura preconceituosa e depreciativa em relação à origem regional dos profissionais envolvidos.

O futebol brasileiro é nacional. Seus profissionais também. Ser nordestino, pernambucano ou representar um estado da Região Nordeste jamais pode ser utilizado como motivo de deboche, desqualificação ou constrangimento.

Rodrigo Pereira é árbitro FIFA e, ao lado de sua equipe, estava em campo cumprindo uma designação oficial para uma competição nacional. O fato de todo o trio ser pernambucano torna ainda mais grave a associação feita durante a transmissão, pois atinge não apenas um profissional, mas uma categoria inteira e uma região.

A FPF entende que o ambiente esportivo comporta críticas, opiniões e diferentes interpretações sobre o desempenho de atletas, clubes, árbitros e demais profissionais. O que não pode ser normalizado é o preconceito regional como forma de comentário esportivo.

Pernambuco possui profissionais que atuam em competições nacionais e internacionais, representando o estado e o Nordeste com competência, dedicação e profissionalismo. Nenhum deles deve ser tratado de maneira diferente em razão de sua origem.

Diante da gravidade do episódio, a Federação Pernambucana de Futebol cobra uma explicação formal à Metrópoles, solicitando esclarecimentos e providências diante da manifestação realizada durante a transmissão.

A FPF também manifesta sua solidariedade a Rodrigo Pereira e aos demais integrantes da arbitragem pernambucana e reafirma que não aceitará manifestações que promovam ou naturalizem qualquer forma de preconceito contra Pernambuco, o Nordeste ou seus profissionais."