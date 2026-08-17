FPF recebe comitiva da FIFA para alinhar preparativos da Copa do Mundo Feminina 2027
A Arena de Pernambuco será a sede dos jogos do Mundial e passará por uma grande reforma entre os próximos meses de dezembro e março
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Sede confirmada para a Copa do Mundo Feminina de 2027, Pernambuco deu mais um passo importante no planejamento do torneio internacional. Na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), a diretoria da entidade esteve reunida com membros do comitê organizador da Fifa para ajustar detalhes operacionais e reforçar a cooperação entre o futebol local e os gestores da competição.
A reunião contou com a presença dos diretores de competições da FPF, Gustavo Sampaio e Jorge Vieira, além do presidente Evandro Carvalho. Do lado da entidade máxima do futebol, participaram Thiago Jannuzzi, diretor executivo de operações do Mundial, e Jacqueline Barros, responsável pela articulação governamental junto às sedes brasileiras.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O encontro serviu para estreitar o fluxo de informações e alinhar o cronograma de exigências para que a Arena de Pernambuco receba o evento com excelência. O alinhamento ocorre em um momento estratégico do calendário.
Na próxima quinta-feira (20), em Zurique, a FIFA apresentará a versão preliminar da tabela oficial do torneio. O documento vai detalhar o chaveamento dos confrontos entre as oito capitais escolhidas e revelar os locais onde a Seleção Brasileira atuará na fase inicial, gerando grande expectativa para o planejamento logístico e turístico da capital pernambucana.
Marcada para ocorrer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, esta será a primeira edição do Mundial Feminino disputada em solo sul-americano. O torneio reunirá 32 países em 64 duelos distribuídos por Recife, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
A divisão definitiva dos grupos será conhecida no final do ano, em sorteio promovido no Brasil, momento em que o estado saberá quais seleções desembarcarão em solo pernambucano para buscar o título inédito e impulsionar a modalidade na região.