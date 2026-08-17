fechar
Futebol | Notícia

FPF recebe comitiva da FIFA para alinhar preparativos da Copa do Mundo Feminina 2027

A Arena de Pernambuco será a sede dos jogos do Mundial e passará por uma grande reforma entre os próximos meses de dezembro e março

Por Davi Saboya Publicado em 17/08/2026 às 20:14
Dirigentes da FPF e Fifa em encontro nesta segunda-feira no Recife
Dirigentes da FPF e Fifa em encontro nesta segunda-feira no Recife - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Sede confirmada para a Copa do Mundo Feminina de 2027, Pernambuco deu mais um passo importante no planejamento do torneio internacional. Na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), a diretoria da entidade esteve reunida com membros do comitê organizador da Fifa para ajustar detalhes operacionais e reforçar a cooperação entre o futebol local e os gestores da competição.

Leia Também

A reunião contou com a presença dos diretores de competições da FPF, Gustavo Sampaio e Jorge Vieira, além do presidente Evandro Carvalho. Do lado da entidade máxima do futebol, participaram Thiago Jannuzzi, diretor executivo de operações do Mundial, e Jacqueline Barros, responsável pela articulação governamental junto às sedes brasileiras.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O encontro serviu para estreitar o fluxo de informações e alinhar o cronograma de exigências para que a Arena de Pernambuco receba o evento com excelência. O alinhamento ocorre em um momento estratégico do calendário.

Na próxima quinta-feira (20), em Zurique, a FIFA apresentará a versão preliminar da tabela oficial do torneio. O documento vai detalhar o chaveamento dos confrontos entre as oito capitais escolhidas e revelar os locais onde a Seleção Brasileira atuará na fase inicial, gerando grande expectativa para o planejamento logístico e turístico da capital pernambucana.

Marcada para ocorrer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, esta será a primeira edição do Mundial Feminino disputada em solo sul-americano. O torneio reunirá 32 países em 64 duelos distribuídos por Recife, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

A divisão definitiva dos grupos será conhecida no final do ano, em sorteio promovido no Brasil, momento em que o estado saberá quais seleções desembarcarão em solo pernambucano para buscar o título inédito e impulsionar a modalidade na região.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

FPF repudia fala de comentarista sobre árbitro pernambucano durante jogo da Série D
NOTA DE REPUDIO

FPF repudia fala de comentarista sobre árbitro pernambucano durante jogo da Série D
Cristian de Souza lamenta novo tropeço do Santa Cruz como mandante na Série C e avalia estreia de reforços
Cobra Coral

Cristian de Souza lamenta novo tropeço do Santa Cruz como mandante na Série C e avalia estreia de reforços

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya