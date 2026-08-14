Laércio Guerra articula oposição e pode disputar presidência da FPF contra Evandro Carvalho

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Laércio se reuniu com Evandro Carvalho e afirmou que pode colocar o próprio nome à disposição em uma eventual disputa pela presidência da Federação

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Um movimento liderado por Laércio Guerra, presidente do Retrô, pede a saída de Evandro Carvalho da presidência da Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Laércio confirmou ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, que pode colocar o próprio nome à disposição caso seja necessário disputar uma eleição contra o atual mandatário.

Laércio se reuniu com Evandro Carvalho na quinta-feira (13) e, durante o encontro, pediu que o presidente deixasse o cargo por iniciativa própria. Caso isso não aconteça, o dirigente do Retrô afirmou que está disposto a encabeçar uma chapa para disputar a presidência da Federação.

Segundo Laércio, pessoas influentes dos meios esportivo e político já estão sendo procuradas para discutir a possibilidade de uma mudança no comando da entidade. A articulação acontece em um momento de crescente insatisfação com a atual gestão da FPF.

Evandro Carvalho está à frente da Federação desde setembro de 2011, quando assumiu o cargo após a morte de Carlos Alberto Oliveira. Antes disso, já havia sido vice-presidente durante 16 anos.

A possibilidade de uma disputa eleitoral, portanto, começa a ganhar espaço nos bastidores. Para que uma chapa seja registrada em uma eventual eleição, o estatuto da FPF prevê requisitos específicos de apoio entre os filiados, incluindo clubes profissionais e entidades não profissionais.

Apesar de ainda não haver uma eleição marcada neste momento, a movimentação não deve se arrastar até 2027. A intenção é definir os próximos passos ainda em 2026 e avaliar se haverá, de fato, uma candidatura de oposição para tentar mudar o comando do futebol pernambucano.