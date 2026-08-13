Governo de Pernambuco envia à Alepe projeto de lei com diretrizes para a Copa do Mundo Feminina 2027

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Projeto de Lei trata de temas relacionados à atuação do Estado durante o evento da Fifa, que acontecerá na Arena de Pernambuco no próximo ano

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Com a aproximação da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, o Governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) o Projeto de Lei que fixa as diretrizes estaduais para a organização do torneio. O texto, protocolado na última quinta-feira (6), tramita em regime de urgência e consolida as medidas administrativas e jurídicas indispensáveis para estruturar o estado como subsede do Mundial.

A matéria regulamenta o plano de ação governamental no período do evento, englobando áreas como segurança pública, trânsito, controle de acesso às instalações oficiais, divulgação institucional e agilidade em procedimentos burocráticos, tudo em sintonia com os parâmetros federais e as atribuições do Executivo local.

O projeto também estabelece políticas para alavancar a prática do futebol feminino, estimulando a presença de jovens e mulheres no esporte e assegurando um impacto social e esportivo duradouro para Pernambuco.

A secretária de Esportes do Estado, Ivete Lacerda, enfatizou que a iniciativa marca um passo crucial na preparação para o campeonato.

"A Copa do Mundo Feminina de 2027 é um evento estratégico para o nosso estado e para o país. O envio dessa proposta à Alepe cumpre as etapas exigidas para que Pernambuco execute suas responsabilidades com eficiência, sempre em articulação com os demais parceiros."

A ação faz parte do conjunto de medidas adotadas pelo Governo de Pernambuco para adequar o arcabouço legal estadual aos requisitos da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, preservando a autonomia do Estado e observando os preceitos da legislação nacional.