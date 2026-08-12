Escalações de Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores: veja possíveis titulares

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipes se enfrentam no Mineirão pelo jogo de ida das oitavas de final, com desfalques e dúvidas antes do duelo decisivo; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.

O duelo abre a disputa por uma vaga nas quartas de final. A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, 19 de agosto, no Maracanã, no Rio de Janeiro, também às 21h30.

Como chegam Cruzeiro e Flamengo?

O Cruzeiro chega ao primeiro confronto das oitavas de final depois de vencer o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Antes da partida, o técnico Artur Jorge preservou titulares na competição nacional pensando no compromisso pela Libertadores.

O treinador, porém, terá duas baixas confirmadas para o duelo no Mineirão. Fágner e Lucas Romero cumprem suspensão automática e não estarão à disposição.

O Flamengo também chega ao mata-mata após uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro derrotou o Vitória no último domingo e inicia a fase eliminatória como atual campeão da Libertadores.

Comandada por Leonardo Jardim, a equipe tem duas dúvidas antes da partida. Alex Sandro sente dores musculares, enquanto Everton Cebolinha apresenta problemas de saúde. Os dois ainda serão avaliados.

Além deles, Vitão, lesionado, e Luís Araújo, em transição física, são desfalques.

Campanhas na fase de grupos da Libertadores

O Flamengo teve a melhor campanha entre os participantes na fase de grupos. O time terminou na liderança do Grupo A, com cinco vitórias, um empate e saldo positivo de 12 gols.

O Cruzeiro terminou na segunda colocação do Grupo D, atrás da Universidad Católica. A equipe somou 11 pontos, com três vitórias, dois empates e uma derrota, além de saldo positivo de cinco gols.

Provável escalação do Cruzeiro

Com Fágner e Lucas Romero suspensos, Artur Jorge deve escalar o Cruzeiro com mudanças na formação. A provável equipe tem:

Otávio; William (ou Jonathan Jesus), Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Bruno Rodrigues e Kaio Jorge.

Técnico: Artur Jorge.

Artur Jorge. Desfalques: Fágner e Lucas Romero, suspensos.

Provável escalação do Flamengo

O Flamengo deve entrar em campo com uma formação que tem Rossi no gol e Arrascaeta entre os principais nomes do meio-campo. A provável escalação é:

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

Técnico: Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim. Desfalques: Vitão e Luís Araújo.

Vitão e Luís Araújo. Dúvidas: Alex Sandro e Everton Cebolinha.

Quando será o jogo de volta?

Depois do encontro no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo voltarão a se enfrentar no dia 19 de agosto. A segunda partida das oitavas de final será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30.

Os dois jogos definirão qual equipe avançará às quartas de final da Copa Libertadores de 2026.